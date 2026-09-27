উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির তাণ্ডবে স্তব্ধ জনজীবন ! ঘর ভেঙে, দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত অন্তত 17

উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির তাণ্ডবে স্তব্ধ জনজীবন ! ঘর ভেঙে, দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত অন্তত 17
Heavy rain in Uttar Pradesh: ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 19 গুণ বেশি বৃষ্টি হয়েছে । আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ফলে দুর্যোগের আশঙ্কা কাটেনি ।
Published : September 27, 2026 at 2:58 PM IST
লখনউ, 27 সেপ্টেম্বর: বর্ষার বিদায়ের মুখে উত্তরপ্রদেশে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে । টানা বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় একের পর এক দুর্ঘটনা । কোথাও কাঁচা বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়েছে, কোথাও হুড়মুড়িয়ে ভেঙেছে দেওয়াল । গাছ পড়ে বিপত্তি তো রয়েছেই । গত 48 ঘণ্টায় রাজ্যের 63টি জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে । বিভিন্ন দুর্ঘটনায় অন্তত 17 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর ।
সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকার কাঁচা বাড়িগুলি । দীর্ঘদিনের পুরনো দেওয়াল ও মাটির বাড়ি টানা বৃষ্টির জল শুষে দুর্বল হয়ে পড়ায় সামান্য চাপেই ভেঙে পড়েছে একাধিক বাড়ি । কোথাও ঘরের ভিতরেই চাপা পড়েছেন পরিবারের সদস্যেরা ।
মৈনপুরীতে বাড়ির দেওয়াল ভেঙে 24 বছরের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে । ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চার জন । বরেলির মীরগঞ্জ এলাকার গোর লোকনাথপুরে কাঁচা বাড়ির ছাদ ধসে মৃত্যু হয়েছে ফূলা দেবীর । গুরুতর আহত সোমপালকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ।
প্রতাপগড়ের মানিকপুরের লাট্টারা চাকোলিয়া গ্রামে রাতের দিকে কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয়েছে 48 বছরের শকুন্তলা দেবীর । কানপুর দেহাতের মৈথা, শিবলি ও নবল এলাকাতেও বাড়ি ভেঙে বিপর্যয় । সেখানে 75 বছরের শান্তি দেবী এবং তাঁর মেয়ে, পেশায় আইনজীবী শালু চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন ।
ফতেহপুরে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে এক কৃষকের । বাস্তির ঘটনায় গাছ পড়ে প্রাণ গিয়েছে 45 বছরের গনিরামের । বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে মোটিরামেরও । কাসগঞ্জে বাড়ি ভেঙে পড়লেও সে সময় ঘরে কেউ ছিলেন না । তবে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়েছে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র । ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন বাড়ির মালিক জগদীশ প্রসাদ ।
ফতেহপুরের খাগা এলাকার গোপালপুরে কাঁচা বাড়ি ধসে মৃত্যু হয়েছে 4 বছরের আনন্দ সিংহের । গুরুতর আহত তার 11 বছরের ভাই গুড্ডু । আরও কয়েকটি গ্রামেও বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর মিলেছে । এখানেও দু'তলা বাড়ি ধসে পড়েছে । সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় প্রাণহানি হয়নি । কিন্তু সর্বস্ব হারিয়ে আশ্রয়হীন অবস্থায় পড়েছেন বিধবা রামবতী ।
শুধু বাড়ি ভাঙার ঘটনাই নয়, অতিবৃষ্টিতে রাজ্যের একাধিক শহরেও জনজীবন বিপর্যস্ত । কানপুরে গত 24 ঘণ্টায় 175 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে । শহরের দীর্ঘ সময়ের বৃষ্টির রেকর্ডের তালিকাতেও এই বৃষ্টি নজির তৈরি করেছে । লখনউতেও প্রবল বৃষ্টিতে বহু এলাকা জলমগ্ন হয়েছে । স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে প্রশাসনকে । আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের বিস্তীর্ণ অংশে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 19 গুণ বেশি বৃষ্টি হয়েছে বলে রিপোর্ট । ফলে দুর্যোগের আশঙ্কা কাটেনি । প্রশাসনের তরফে নিচু এলাকা ও দুর্বল বাড়িতে থাকা বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়েছে ।