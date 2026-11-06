সরকারি চাকরিতে আর 'ভাই-ভাইপোবাদ' নেই, বসপা-সপা’কে নিশানা যোগীর
Yogi Adityanath Alleges Bhai Bhatijavaad: উত্তরপ্রদেশের 25 কোটি মানুষকে নিজের 'ভাই' ও 'ভাইপো' বলে সম্বোধন যোগী আদিত্যনাথের ৷
By PTI
Published : November 6, 2026 at 4:25 PM IST
লখনউ, 6 নভেম্বর: সরকারি চাকরিতে নিয়োগের প্রশ্নে পুরো রাজ্যটাই তাঁর 'ভাই' ও 'ভাইপো' ৷ তাই আলাদা করে কোনও 'স্বজনপোষণ' নয় ৷ উত্তরপ্রদেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগে স্বজনপোষণের অভিযোগে এভাবেই 2003 সাল থেকে 2017 পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা বিএসপি ও এসপি-র শাসনকালকে নিশানা করলেন যোগী আদিত্যনাথ ৷
উত্তরপ্রদেশে 4 হাজার 543 জন সাব-ইনসপেক্টরের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বিজেপির শাসনকালে সরকারি চাকরির নিয়োগে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয় ৷ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় বলে জানান ৷ তিনি বলেন, "এখন আর কোনও 'ভাই' ও 'ভাইপোবাদ' নেই ৷ রাজ্যের 25 কোটি মানুষের সবাই এই 'ভাই' ও 'ভাইপো' ক্যাটাগরিতে আসেন ৷ আমি 25 কোটি মানুষকে নিজের 'ভাই' ও 'ভাইপো' বলে মনে করি ৷ তাই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য নেই ৷"
কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার নাম উল্লেখ না-করেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী সরকারগুলির আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ছিল ৷ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে যাঁরা আবেদন করেছিলেন বা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের পরিবর্তে অন্য ব্যক্তিদের নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল ৷
যোগী আদিত্যনাথ বলেন, "2003 থেকে 2017 সালের মধ্যে এমন বেশ কয়েকটি নিয়োগ হয়েছে, যেখানে আবেদনকারী ছিলেন অন্য কেউ ৷ কিন্তু, নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল অন্যকে ৷ এই ধরনের অনেক মামলা এখনও আদালতে বিচারাধীন রয়েছে ৷" আদালত শেষ পর্যন্ত এ ধরনের নিয়োগ বাতিল করে দিতে পারে, এমন আশঙ্কার কথা জানিয়ে আদিত্যনাথ বলেন, "যুবকদের ভবিষ্যত জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের কঠোর পরিণতির মুখোমুখি হওয়া উচিত ৷"
যোগী আরও বলেন, "সেই সময়ে যে অসাধু ব্যক্তিরা যুবকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন, তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব ৷" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 2017 সালে নিয়োগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছিল এবং তাঁর সরকার গত সাড়ে নয় বছরে 2 লক্ষ 26 হাজার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করেছে ৷