সফটওয়্যার কি বর্ণবাদী ? রাম শুধু যাদবকেই মারছে কেন ! ভোটার লিস্ট ঘিরে নয়া বিতর্ক উত্তরপ্রদেশে

সফটওয়্যার কি বর্ণবাদী ? রাম শুধু যাদবকেই মারছে কেন ! ভোটার লিস্ট ঘিরে নয়া বিতর্ক উত্তরপ্রদেশে
UP CEO Explains: ভোটার তালিকায় বর্ণবাদের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল আম আদমি পার্টি (AAP) ৷ তারই জবাবে মুখ খোলেন উত্তরপ্রদেশের CEO ৷
By PTI
Published : October 26, 2026 at 5:26 PM IST
লখনউ, 26 অক্টোবর: কম্পিউটার আর তার সফটওয়্যার কখনও বর্ণবাদী হতে পারে না ! উত্তরপ্রদেশে ভোটার স্লিপে ভুল থাকায় অভিযোগ উঠেছিল সেখানে বর্ণবাদের ভিত্তিতে কাজ করা হচ্ছে ৷ ভোটার তালিকায় বর্ণবাদের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিল আম আদমি পার্টি (AAP) ৷ তারই জবাবে উত্তরপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার (CEO) নবদীপ রিনওয়া ব্যঙ্গের সুরে সোমবার বললেন, কম্পিউটার আর সফটওয়্যার কখনও বর্ণবাদী হতে পারে না ৷
আপ-এর রাজ্যসভা সাংসদ সঞ্জয় সিং উত্তরপ্রদেশের একটি ভুলে ভরা ভোটার স্লিপ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ভোটার স্লিপে রামহিত যাদব হয়ে গিয়েছে রাম যাদবকে মেরেছে (Ram hit Yadav)! হিন্দিতে করা এক্স-এ এক পোস্টে তিনি লেখেন, "জ্ঞানেশ কুমার জি, রাম শুধু যাদবকেই কেন মারছে? কেন রাম কোনও সিং, পাঠক, আস্থানা, শর্মা, রাই বা বিস্তকে মারছে না? আপনাদের কম্পিউটার কি বর্ণবাদী? আপনি কি কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার করছেন?"
हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता।— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 25, 2026
সঞ্জয় সিংয়ের এই মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়েই এক্স-এ পাল্টা উত্তরপ্রদেশের CEO বলেন, "আরও একটা অদ্ভুত নাম আছে সাম্প্রতিক বিধান পরিষদের নির্বাচনের ভোটার তালিকায় ৷ লেখা আছে, রাম নে শর্মা কো মারা (রাম শর্মাকে মেরেছে) ৷ ফলে কম্পিউটার আর সফটওয়্যার কখনও বর্ণবাদী হতে পারে না ৷ আমরা আমাদের ভুল স্বীকার করে নিচ্ছি ৷ কিন্তু সৌভাগ্যবশত, ভুলটা করার সময়েও কোনও বর্ণবাদ মাথায় রেখে বৈষম্য করা হয়নি ৷ থ্যাঙ্ক গড রাম কোনও সংখ্যালঘুকে মারেনি ৷ তা না হলে বর্ণবাদের পাশাপাশি আবার সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠত আমাদের বিরুদ্ধে ৷"
এই সূত্রে CEO-র অফিস থেকে একটি ভোটার স্লিপ-এর ছবিও পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে রবি শর্মা নামের এক ভোটারের বাবার নাম লেখা হয়েছে, রাম নে শর্মা কো মারা! অর্থাৎ রাম শর্মাকে মেরেছে ৷"
এত ভুলে ভরা ভোটার লিস্ট দেখে কম্পিউটার সফটওয়্যারের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে ৷ গত সপ্তাহে রিনওয়া ব্যাখ্য়া দিয়েছিলেন, সফটওয়্যারে ইংরেজিতে লেখা নাম হিন্দিতে বর্ণীকরণ (transliterate) করার জন্য তৈরি করা হয়েছে ৷ কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে নামের অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে হিন্দিতে, যার ফলে ভুল নাম উঠেছে ভোটার তালিকায় ৷ অর্থাৎ Ramhit Yadav নামটি কেউ যদি ভুল করে Ram hit Yadav টাইপ করে থাকে, সফটওয়্যার সেটির অনুবাদ করে হিন্দিতে লিখেছে রাম নে যাদব কো মারা (রাম যাদবকে মেরেছে) ৷
পরে অবশ্য রিনওয়া বলেছেন, এই ধরনের ভুলে ভরা নাম খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ভুল যাতে আবার না হয়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ এছাড়া, কিছু জাল ভোটার স্লিপের ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়ানো হচ্ছে ৷ তিনি বলেন, এইসবের পিছনে যারা রয়েছে, তাদেরও রেয়াত করা হবে না ৷