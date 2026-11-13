উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে ভোটারদের 'ঘুষ' দেওয়া, কালো টাকার লেনদেন রুখতে ময়দানে 23 সংস্থা

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে ভোটারদের 'ঘুষ' দেওয়া, কালো টাকার লেনদেন রুখতে ময়দানে 23 সংস্থা
Uttar Pradesh Assembly Election: এই সংস্থাগুলিকে নগদ, মদ, মাদকদ্রব্য মূল্যবান ধাতু-সহ ভোটারদের প্রভাবিত করা সামগ্রীর অবৈধ পরিবহণ ও বিতরণে নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে ।
Published : November 13, 2026 at 10:54 AM IST
লখনউ, 13 নভেম্বর: নতুন বছরের শুরুর দিকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন হতে পারে ৷ তার প্রস্তুতি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন ৷ ইতিমধ্যেই ব্যয়-সংবেদনশীল নির্বাচনী এলাকাগুলি চিহ্নিত করার কাজ চলছে জোরদার ।
নগদ, মদ, মাদকদ্রব্য এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার মতো অন্যান্য সামগ্রীর আনাগোনা ও বিতরণের উপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের 23টি এনফোর্সমেন্ট সংস্থাকে ।
বৃহস্পতিবার লখনউয়ের যোজনা ভবনে প্রধান নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) নবদীপ রিনওয়া এই 23টি সংস্থার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন । তিনি তাদের সতর্ক থাকার এবং নির্বাচনের সময় অর্থ ও অন্যান্য প্রলোভনমূলক সামগ্রী বিতরণ বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন ।
সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এই সংস্থাগুলিকে নগদ, মদ, মাদকদ্রব্য, মূল্যবান ধাতু এবং ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে এমন যে কোনও সামগ্রীর অবৈধ পরিবহণ ও বিতরণের উপর কঠোর নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে ।
আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাজ্য সীমানায় অবস্থিত চেকপোস্টগুলিতেও বিশেষ নজরদারি চালানো হবে বলে খবর । বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অস্বাভাবিক নগদ জমা বা তোলা এবং সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের উপরও নজর রাখবে কর্তৃপক্ষ ।
এই 23টি সংস্থার মধ্যে রয়েছে আয়কর বিভাগ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), রাজ্য ও কেন্দ্রীয় জিএসটি বিভাগ, কাস্টমস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুলিশ, আবগারি বিভাগ, রেলওয়ে, বন বিভাগ, পরিবহণ বিভাগ, সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) এবং ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স ।
রিনওয়া জানান, 2022 সালের বিধানসভা এবং 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্যয়-সংবেদনশীল নির্বাচনী এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হবে । এর পাশাপাশি, নির্বাচনের বাইরের গত ছয় মাসে যেসব কার্যকলাপ নথিবদ্ধ হয়েছে, তাও বিবেচনায় নেওয়া হবে । এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকাগুলিকে তাদের সংবেদনশীলতার মাত্রানুসারে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে ।
বৈঠকে 'ইলেকশন সিজার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (Election Seizure Management System) নিয়েও পর্যালোচনা করা হয় । এটি নির্বাচন কমিশনের তৈরি একটি ওয়েব পোর্টাল, যার উদ্দেশ্য হল নির্বাচনের সময় বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর তথ্য নথিবদ্ধ করা ।
এছাড়াও আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের নোডাল অফিসারদের পাশাপাশি 'ফ্লাইং স্কোয়াড' (চলমান নজরদারি দল) ও 'স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম' (নজরদারি দল)-এর সদস্যদের পোর্টালে যুক্ত করার প্রক্রিয়া এবং তাদের লগ-ইন ক্রেডেনশিয়াল তৈরির কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করেন । সিইও পোর্টালে সঠিক তথ্য এন্ট্রি করার উপর জোর দিয়েছেন ৷ বিশেষ করে বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর পরিমাণ, পরিমাপের একক এবং সেগুলির মূল্য সংক্রান্ত তথ্যের ক্ষেত্রে ।
রিনওয়া সব বিভাগকে বরিষ্ঠ আধিকারিকদের 'নোডাল অফিসার' হিসেবে মনোনীত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পর্যালোচনা সভায় তাঁদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেছেন । তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রতিনিধি হিসেবে কনিষ্ঠ আধিকারিকদের পাঠানো গ্রহণযোগ্য হবে না ।
সভায় উপস্থিত আধিকারিকরা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রলোভনমূলক সামগ্রী ও বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য উপহার সংক্রান্ত তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেন । এছাড়া, ট্রানজিট চেক (যাতায়াত পথে তল্লাশি), সীমান্ত নজরদারি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।
নজরদারি জোরদার করার লক্ষ্যে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে নয়টি 'ফ্লাইং স্কোয়াড' (চলমান নজরদারি দল) এবং নয়টি 'স্ট্যাটিক সার্ভেইল্যান্স টিম' (স্থির নজরদারি দল) মোতায়েন করা হবে বলে রিনওয়া জানিয়েছেন । এই দলগুলি নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন সব কর্মকাণ্ডের উপর সর্বক্ষণ নজর রাখবে ।
নির্বাচনী ব্যয়ের দিক থেকে সংবেদনশীল কেন্দ্রগুলিকে সময়মতো চিহ্নিত করা এবং সেখানে ব্যয় পর্যবেক্ষক (এক্সপেন্ডিচার অবজারভার) নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ।