দিল্লিজুড়ে বেনজির নিরাপত্তা, দায়িত্বে 25 হাজার পুলিশ ; বন্ধ 45টি মেট্রো

দিল্লিজুড়ে বেনজির নিরাপত্তা, দায়িত্বে 25 হাজার পুলিশ ; বন্ধ 45টি মেট্রো
CJP PROTEST: দিল্লির কয়েকটি অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে তোপ দেখেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা।
By PTI
Published : October 10, 2026 at 2:07 AM IST
নয়াদিল্লি, 10 অক্টোবর: নজিরবিহীন নিরাপত্তা চাদরে ঢাকা পড়ল রাজধানী দিল্লি। শনিবার যন্তর মন্তরে সিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে রুখে দেওয়াকে কেন্দ্র করে গত ক'দিন ধরেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল দিল্লি পুলিশ। শুক্রবার সামগ্রিক পরিস্থিতি আরও নাটুকে হয়ে গেল।
দিল্লি পুলিশের তরফে সিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয় শনিবারের কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে দিল্লির দিকে আসা বহু ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যাতে দিল্লির বাইরে থেকে বিক্ষোভকারীরা রাজধানী আসতে না পারে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সমস্ত রাজ্য়কে জানানো হয়েছে তাদের এলাকা থেকে কারা সিজেপির আন্দোলনে অংশ নিতে দিল্লির দিকে আসছেন তা চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের ফিরিয়ে দিতে হবে।
দিল্লি পুলিশের তরফে সিজেপি নেতা সৌরভ দাসকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, জুন মাসে আন্দোলনের সময় পুলিশের দেওয়া শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছেন সিজেপি নেতারা । এমতাবস্থায় আবার নতুন করে অনুমতি দেওয়া হবে না । কিন্তু এতেই থেমে থাকছে না দিল্লি পুলিশ। রাজধানীর নিরাপত্তায় 25 হাজার পুলিশ কর্মীকে মোতায়ন করা হয় বলে জানা গিয়েছে। বন্ধ থাকবে 45টি মেট্রো স্টেশন।
দিল্লির কয়েকটি অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে তোপ দেখেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা। ইন্ডিয়া ব্লকের কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসা ওমর এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে কায়দায় কাশ্মীরে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে রাখে ঠিক সেভাবেই দিল্লিতেও পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে। দিল্লিকে কাশ্মীরে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে । সূত্রের খবর, শুক্রবার রাত ন'টা থেকে শনিবার রাত নটা পর্যন্ত যন্তর মন্তর এবং তার পাশে 4 কিলোমিটার এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা অনিয়মিত রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ইতিমধ্যেই সম্মতি জানিয়েছে।
নিরাপত্তায় কোনওরকম ফাঁক না রাখতে দিল্লি শহরটিকে 20 জনে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি জনের দায়িত্বে আছেন একজন যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। এছাড়া পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন স্পেশাল কমিশনাররা । এদিকে আন্দোলনকারীরাও পিছু হটতে নারাজ। তারাও জানিয়েছেন দিল্লি পুলিশের থেকে কর্মসূচি কোনও অনুমতি চাওয়া হয়নি। কর্মসূচি পালিত হবে এই খবর দেওয়া হয়েছে মাত্র ৷ অতএব পুলিশ অনুমতি দিল কি দিল না সেটি এক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।
তাঁদের যুক্তি যন্তর মন্তর এমনিতেই প্রতিবাদের স্থান হিসেবে চিহ্নিত। সেখানেই তাঁরা সভার আয়োজন করেছেন । এ ব্যাপারে আলাদা করে অনুমতি্ নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই । অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে এক ভিডিয়ো বার্তায় এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ আইসা নেত্রী নেহা বোরা বলেন, "বেশি সংখ্যায় মানুষকে এই আন্দোলনের অংশ হতে হবে । প্রতিটি প্রজন্মের কাছে এমন একটা মুহূর্ত আসে যখন তাদের বেছে নিতে হয় তারা নিজেদের মর্যাদা রক্ষার লড়াই চাালাবে নাকি সুনিশ্চিত বেছে নেবেন । আমাদের প্রজন্ম আজ সেই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে । আজ আমাদের সঠিক উত্তরটা বেছে নিতে হবে ।"