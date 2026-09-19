পরীক্ষায় 'চ্যাটজিপিটি' ব্যবহার করে পাকড়াও, হস্টেলে উদ্ধার IIT বম্বের পড়ুয়ার দেহ

পরীক্ষায় 'চ্যাটজিপিটি' ব্যবহার করে পাকড়াও, হস্টেলে উদ্ধার IIT বম্বের পড়ুয়ার দেহ
IIT Bombay Student Dies: পরীক্ষার হলে নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ার অভিযোগ ৷ কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি আইআইটি কর্তৃপক্ষ ৷
Published : September 19, 2026 at 1:39 PM IST
মুম্বই, 19 সেপ্টেম্বর: আইআইটি বম্বের এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার হল হস্টেলের ঘর থেকে ৷ শুক্রবার সন্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইআইটি-র শতাধিক পড়ুয়া ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখালেন ৷ ঘটনার প্রেক্ষিতে আইআইটি বম্বে কর্তৃপক্ষের তরফে থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি দাবি করা হয়েছে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের তরফে ৷ অভিযোগ, পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন মৃত ছাত্র ৷ তার জেরেই এই ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের ৷
ঘটনা সম্পর্কে সংবাদসংস্থা এএনআই-কে মুম্বই পুলিশের ডিসিপি দত্তাত্রয় নালাওয়াড়ে বলেন, "আজ আইআইটি-তে এক পড়ুয়া আত্মহত্যা করেছেন ৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে আইআইটি-র একদল পড়ুয়া জমায়েত করেন এবং তাঁদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন ৷ সেই দাবিগুলির প্রেক্ষিতে একটি সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে আইআইটি কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনা করছে ৷"
জানা গিয়েছে, শুক্রবার আইআইটি বম্বেতে পরীক্ষা চলছিল ৷ সেই সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই পড়ুয়াকে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দেখা যায় ৷ অভিযোগ, তিনি প্রশ্নপত্রটি চ্যাটজিপিটি-তে আপলোড করে তার উত্তর জানার চেষ্টা করছিলেন ৷ তবে, হাতেনাতে ধরা পড়লেও পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
তবে, পরীক্ষার হলে থাকা ইনস্ট্রাকটর এবং এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ৷ সেখানে বিভাগীয় প্রধান তাঁকে বুঝিয়েছিলেন এবং আশ্বস্ত করেন, এই ঘটনা তাঁর অ্যাকডেমিক কেরিয়ারে কোনও প্রভাব ফেলবে না ৷ এরপর যথারীতি পরীক্ষা শেষে তিনি নিজের হস্টেলে ফিরে আসেন ৷ কিন্তু, সন্ধেয় হস্টেলের ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় ৷
পুরো ঘটনায় আইআইটি বম্বে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এভাবে এক ছাত্রের মৃত্যু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুব বড় ক্ষতি ৷ এমনকি এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই ছাত্রের বন্ধু, সহপাঠী, বিভাগীয় অধ্যাপক এবং পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে আইআইটি কর্তৃপক্ষ ৷ পাশাপাশি, এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশ যথাযথ তদন্ত করবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কর্তৃপক্ষের তরফে ৷
এই ঘটনার পর আইআইটি বম্বের ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ৷ ফলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, বিক্ষোভকারী পড়ুয়া এবং আইআইটি কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷