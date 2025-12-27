ETV Bharat / bharat

উন্নাওকাণ্ডে সেঙ্গারের জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই

সুপ্রিম কোর্টের আবেদনে সিবিআই জানিয়েছে, প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে জামিন দেওয়া হলে নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে ৷

A protester holds a placard outside the Delhi High Court
দিল্লি হাইকোর্টের সামনে প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভকারী (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 27, 2025 at 5:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 27 ডিসেম্বর: উন্নাওকাণ্ডে দিল্লি হাইকোর্টের রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা স্থগিত করে দেওয়া আইনবিরোধী এবং বিকৃত ৷ এই রায়ের ফলে নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সিবিআই ৷

গত 23 ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিধায়কের শর্তসাপেক্ষ জামিন মঞ্জুর করে দিল্লি হাইকোর্ট ৷ শুক্রবার সেই রায়ের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে সিবিআই জানায়, সাংবিধানিক পদাধিকারী হওয়ার সুবাদে একজন ক্ষমতাসীন বিধায়ক জনগণের আস্থা অর্জন করেন ৷ ভোটারদের উপর তাঁর একটি দায়বদ্ধতা রয়েছে ৷ দেশ তথা সমাজের প্রতি তাঁর কিছু কর্তব্য রয়েছে ৷ অথচ দিল্লি হাইকোর্ট সেই বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে ৷

কেন্দ্রীয় সংস্থার দাবি, দিল্লির আদালত আইন প্রয়োগে ভুল করেছে ৷ শিশুদের যৌন নির্যাতনের মামলায় বিচারের জন্য বিশেষ এই আইনের প্রণয়ন করা হয় ৷ যদিও, সেই আইনের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে আদালত ৷ সাংসদ বা বিধায়কের দুর্নীতিমূলক অপরাধের চেয়ে অনেকবেশি গুরুতর হল পকসোর আইনের 5(সি) ধারা ৷

আবেদনে সিবিআই-এর দাবি, "উন্নাওকাণ্ডে 4 বারের বিধায়ককে ভারতীয় দণ্ডবিধির 376 ধারা এবং পকসো আইনের 5(সি) এবং 6 ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয় ৷ এই ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হলে তাঁর সাজা স্থগিত করা কোনওভাবেই ঠিক নয় ৷" ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 21, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের 2(সি) ধারা এবং 2012 সালের পকসো আইনের 5(সি) ধারার উদ্দেশ্য হলো, বিশ্বাস, কর্তৃত্ব বা সরকারি দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের অসদাচরণের জন্য বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা ৷ অথচ, দোষী এই ব্যক্তিকে জামিন দিয়ে নির্যাতিত ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে গিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট ৷ এমনটাই দাবি সিবিআই-এর ৷

উল্লেখ্য, 2017 সালে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গারকে দোষী সাব্যস্ত করে দিল্লির নিম্ন আদালত ৷ এরপর 2019 সালের 20 ডিসেম্বর তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় দিল্লির তিস হাজারি আদালত ৷ সেই আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন জানান বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা ৷

দিল্লি হাইকোর্টে রায়ে বিক্ষোভ

গত 23 ডিসেম্বর সেই মামলায় কুলদীপের জামিন মঞ্জুর করে আদেলত ৷ হাইকোর্ট 15 লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে বিজেপি নেতার সাজা মকুব করে । সেই সঙ্গে আদালতের নির্দেশ, উন্নাওয়ের নির্যাতিতার বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না কুলদীপ । নির্যাতিতার পরিবারকে হুমকি না-দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে ৷ তবে, ধর্ষণকাণ্ডের সাজা থেকে মুক্তি পেলেও নির্যাতিতার বাবার মৃত্যুর ঘটনাতে সাজা ভোগ করতে হবে তাঁকে ।

দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়ের পর শুক্রবার আদালতের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় একাধিক মহিলা সংগঠন ৷ উন্নাওয়ে নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারের ন্যায়ের দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দেন তাঁরা ৷ বিক্ষোভে যোগ দেন নির্যাতিতার মা ৷

তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের আক্রমণ

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিন গেরুয়া শিবিরের 'নারী সুরক্ষা'র দাবিকে কার্যত ধূলিসাৎ করে মত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । এ প্রসঙ্গে বিজেপি'র 'বেটি বাঁচাও, বেটি পাড়াও' প্রকল্পের তীব্র আক্রমণ করেন তিনি ৷ বৃহস্পতিবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্টে অভিষেক লেখেন, "ধর্ষণে অভিযুক্ত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার জামিন পেয়েছেন এবং বিজেপির শরিক তথা উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ওমপ্রকাশ রাজভর ধর্ষণের শিকার হওয়া নিগৃহীতাদের নিয়ে উপহাস করছেন ।"

পাশাপাশি এ বিষয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিষেক । তাঁর দাবি, এত বড় ঘটনার পরও দেশজুড়ে বিজেপির নেতারা চুপ করে আছেন । এই 'নিশ্চুপ' থাকাটাকেই অন্যায়ের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন বলে আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ । অভিষেকের কটাক্ষ, "আজ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে 'বেটি বাঁচাও' স্লোগানের এই নগ্ন রূপই বেরিয়ে এসেছে । স্লোগান আর বাস্তবের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাত, তা ফের প্রমাণিত ।"

পড়ুন: সেঙ্গারের জামিন, রাজভরের উপহাস ! নারী সুরক্ষায় 'বেটি বাঁচাও' স্লোগান নিয়ে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের

TAGGED:

CBI
KULDEEP SINGH SENGAR INTERIM BAIL
উন্নাও ধর্ষণ
কুলদীপ সিং সেঙ্গার
UNNAO RAPE CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.