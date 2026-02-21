বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ডিভাইডারে ধাক্কা গাড়ির, মৃত একই পরিবারের 5

বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ডিভাইডারে ধাক্কা গাড়ির, মৃত একই পরিবারের 5
শনিবার ভোর নাগাদ যাত্রীবাহী চারচাকাটি ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় ৷ বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে 5 জনের, আহত হয়েছেন 6 জন৷
Published : February 21, 2026 at 6:40 PM IST
মেহসানা (গুজরাত), 21 ফেব্রুয়ারি: জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ৷ শনিবার ভোর নাগাদ চারচাকা করে বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিল একটি পরিবার ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এদিন গুজরাতের উনাভা গ্রামের কাছে উনঝা-মেহসানা জাতীয় সড়কে গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারতেই উল্টে যায় ৷ দুর্ঘটনার জেরে গাড়িটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মৃত্যু হয় একই পরিবারের 5 জনের ৷ ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার জেরে গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অন্তত 6 জন ৷
পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাজস্থানে একটি বিয়েবাড়িতে গিয়েছিল পরিবারটি ৷ বিয়ের অনুষ্ঠান মিটে যাওয়ার পর আজ তারা ফিরছিল ৷ মৃত ও আহতদের মধ্যে বেশিরভাগই আমেদাবাদে থাকছিলেন ৷ আসলে তাঁরা রাজস্থানের পালি জেলার বাসিন্দা ৷ বাড়ি ভাবনগরে। এদিন তাঁরা আমেদাবাদের রামোল এলাকায় ফিরছিলেন ৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে গাড়িটির পার্টস টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তার এদিক-ওদিক পড়েছিল ৷ প্রত্যক্ষদর্শীদের অনুমান, হয়তো চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ৷
দুর্ঘটনাটি এতটাই ভয়াবহ ছিল, গাড়িটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায় ৷ এর জেরে ভোরের দিকে যে সমস্ত পথচলতি মানুষজন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন তাঁরা আঁতকে ওঠেন ৷ দুর্ঘটনার জেরে যানবাহন সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে ৷ পথচলতি মানুষজন বলছেন, উনাভার কাছে গাড়িটি আসতেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ যার ফলে গাড়িটি ডিভাইডারে ধাক্কা খায়। তাঁরাই তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করেন ও পুলিশে খবর দেন ৷ ঘটনাস্থলেই 4 জনের মৃত্যু হয় ৷ একজনের মৃ্ত্যু হয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন ৷
রামলাল কুমাওয়াত, কৈলাস কুমাওয়াত, কোমল কুমাওয়াত এবং একটি শিশু ঘটনাস্থলেই মারা যায় ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় মন্থরাদেবী নামে এক বৃদ্ধাকে মেহসানা সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান, ফলে মৃতের সংখ্যা বর্তমানে পাঁচজন ৷ চালক-সহ গাড়িতে থাকা আরও 6 জন যাত্রী গুরুতর আহত হয়ে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক ৷
এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই উনাভা থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাঁরা আহতদের উদ্ধার করে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ শুধুই কি গতি, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷