বিজেপি শাসিত 21টি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু তিন বছরেই : অমিত শাহ

বিজেপি শাসিত 21টি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু তিন বছরেই : অমিত শাহ
Union Minister Amit Shah on UCC: ইতিমধ্যে উত্তরাখণ্ডের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু হয়েছে ৷ বাকি রাজ্যগুলিতেও হবে বলে জানালেন মন্ত্রী ৷
Published : September 14, 2026 at 2:27 PM IST
মুম্বই, 14 সেপ্টেম্বর: বিজেপি শাসিত 21টি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) লাগু করবে এনডিএ সরকার ৷ 2029 সালের আগেই তা কার্যকর করা হবে ৷ রবিবার মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়েছেন ৷ অর্থাৎ, পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন 2029 সালে ৷ তার আগেই বিধি কার্যকর করা হবে ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকারের 25 বছরের যাত্রাপথ নিয়ে বলছিলেন শাহ ৷ গত 12 বছরের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "তিনবার তালাক দেওয়ার প্রথা বাতিল করা হয়েছে ৷ মুসলিম মহিলাদের সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা কয়েকটি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করেছি ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী, 21টি বিজেপি-এনডিএ শাসিত রাজ্যেও 2029 সালের আগে ইউসিসি কার্যকর করা হবে ৷"
তিনি দাবি করেন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মাধ্যমে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে সরকার ৷ বেশ কয়েকটি রাজ্যে শুধু এক বছরে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার 30 শতাংশ বেড়েছে ৷ তিন বছরের মধ্যে যাতে বিচার নিশ্চিত করা যায়, সেই ব্যবস্থাও তৈরি করা হয়েছে ৷
অমিত শাহের বক্তব্যে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা লোপের কথাও উঠে আসে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, সংবিধানের 370 ধারা এবং 35A ধারা প্রত্যাহারের মাধ্যমে একবিন্দু রক্ত না-ঝরিয়ে, কোনও গুলিগোলা না-চালিয়ে কাশ্মীরকে অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা মাওবাদী রাজত্ব শেষ হয়েছে এবং দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে 14টিরও বেশি শান্তিচুক্তি হয়েছে বলে দাবি করেন অমিত ৷
তিনি বলেন, "9 হাজারের বেশি মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে ৷ আমরা উত্তর-পূর্বকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে পেরেছি ৷" সন্ত্রাসবাদী নিয়ে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে ৷ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, আকাশ পথে আক্রমণ এবং অপারেশন সিঁদুর তার প্রমাণ বলে তুলে ধরেন অমিত ৷
মণিপুরে 1951 সালকে ধরেই ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস (এনআরসি) প্রয়োগ করা হবে কি না, এর উত্তরে অমিত সাংবাদিকদের জানান, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বের রাজনৈতিক দল এবং জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করছে ৷
তিনি বলেন, "আমরা জোটসঙ্গীদের পাশাপাশি মণিপুরের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করছি ৷ যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক, আপনাদের জানানো হবে ৷"