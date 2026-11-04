উত্তর চাইলে শোনার দায়বদ্ধতাও প্রয়োজন, সংসদে আসুন: রাহুলকে আহ্বান নির্মলার

উত্তর চাইলে শোনার দায়বদ্ধতাও প্রয়োজন, সংসদে আসুন: রাহুলকে আহ্বান নির্মলার
SITHARAMAN ON RAHUL SIR DEBATE: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিতর্কের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন । এর জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা ।
By PTI
Published : November 4, 2026 at 3:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 নভেম্বর: সোশাল মিডিয়ায় কেন ? এসআইআর, ইভিএম নিয়ে যুক্তি-তক্কের জন্য সংসদ রয়েইছে- কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে সংসদে বিতর্কে অংশ নেওয়ার পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানালেন ।
গত 1 নভেম্বর রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মেগা সমাবেশে মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে জেলে পাঠানো এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন রাহুল । তাঁদের এই মেগা সমাবেশ নিয়ে পাল্টা কড়া আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের দেশদ্রোহী তকমা দিয়েছেন ।
Rahul ji, you ask the Prime Minister to choose a venue for a debate. There is already one: Parliament, where you happen to be the LoP. Just yesterday, Home Minister Shri @AmitShah offered a special session to debate SIR and EVMs. Why not show the same enthusiasm for a debate in Parliament that you show while issuing challenges on social media? Demanding answers also carries an obligation to hear them. There have been several occasions when you and your party have walked out of Parliament while the government was responding to your allegations. How do you claim to be so eager for a debate when you don’t even stay to hear the other side? It doesn’t stop at walkouts. You and the INDI Alliance have repeatedly disrupted proceedings, leading to entire sittings being washed out. If you are so keen on debating, why not allow Parliament to function in the first place? And then there’s the mock Parliament you recently held at the Congress President’s residence. Frankly, that was more a ‘mockery of Parliament’ than a ‘mock Parliament’. You found the time and enthusiasm for that exercise. Surely, the real Parliament deserves at least as much. You speak endlessly about protecting democracy and the Constitution. But that respect should also reflect in how you treat the institutions they have established. As for the issues you frivolously raise, bring specific allegations and evidence to back them up. Simply throwing together a long list of accusations doesn’t make your case any stronger. As LoP, you are expected to show some seriousness and responsibility. You say, “Daro mat.” Then bring the facts, face the scrutiny and stay to hear the answers. In the House, uphold the standards of debate you demand from others.— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) November 3, 2026
এর বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রীকে, কে আসল দেশদ্রোহী তা নিয়ে বিতর্কে আমন্ত্রণ জানান এবং সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন । বিজেপির অভিযোগ, কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদে বিদেশি মদত পাচ্ছেন রাহুল। প্রতিবাদ করে রাহুলও পাল্টা প্রধানমন্ত্রী মোদির বিদেশি যোগসাজশ নিয়ে অভিযোগ করেছেন । তিনি 'দুধ থেকে জল' আলাদা করতে প্রধানমন্ত্রীকে যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায় বিতর্কে অংশ নেওয়ার বার্তা দিয়েছেন ।
গতকাল সন্ধ্যায় কংগ্রেস নেতার এই পোস্টের পর পাল্টা পোস্ট করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন রাহুলকে সংসদে বিতর্ক-যুদ্ধের আহ্বান জানান ।
সোশাল মিডিয়ায় নির্মলাও দীর্ঘ পোস্টে লেখেন, "রাহুলজি, আপনি প্রধানমন্ত্রীকে বিতর্কের জন্য একটি জায়গা বেছে নিতে বলেছেন । একটি স্থান ইতিমধ্যে আছে । তা হল সংসদ । যেখানে আপনিই বিরোধী দলনেতা ।"
তিনি রাহুলকে কটাক্ষ করে লেখেন, "গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এসআইআর এবং ইভিএম নিয়ে বিতর্কের জন্য একটি বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব দিয়েছেন । সোশাল মিডিয়ায় চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় আপনি যে উৎসাহ দেখান, সংসদে বিতর্কের জন্য সেই একই উৎসাহ কেন দেখান না ?"
শাসকদল নানা সময়ে অভিযোগ করেছে, সংসদে বিতর্ক হলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি নিজের বক্তব্যটুকু বলে বেরিয়ে যান । অন্যদের ভাষণ শোনার প্রয়োজন বোধ করেন না । এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন নির্মলা । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লেখেন, "উত্তর চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা শোনারও একটি দায়বদ্ধতা থাকে । অনেক বার এমন হয়েছে, যখন সরকার আপনার অভিযোগের জবাব দিতে চেয়েছে কিন্ত আপনি এবং আপনার দলীয় সতীর্থরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেছেন । আপনি অপর পক্ষের কথা শোনার জন্য উপস্থিত থাকেন না । তাহলে বিতর্কের জন্য এত আগ্রহ দেখান কোন যুক্তিতে ?"
সংসদে শাসকদলের বিল পেশ করার সময় শোরগোল করে অধিবেশন পণ্ড করার অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী । বিরোধী ইন্ডিয়া শিবিরকে নিশানা করে নির্মলা লেখেন, "শুধু ওয়াকআউটেই ব্যাপারটা থেমে থাকে না । আপনি এবং ইন্ডি অ্যালায়েন্স বারবার অধিবেশনের কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন, যার ফলে পুরো অধিবেশনই বাতিল হয়ে গিয়েছে । যদি বিতর্কে আপনার এতই আগ্রহ থাকে, তাহলে সংসদকে কাজ করতে দেন না কেন ?"
গত 31 অক্টোবর কংগ্রেস-সহ বিরোধী ইন্ডিয়া শিবির কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের দিল্লির বাসভবনে মক পার্লামেন্টের আয়োজন করে । সেখানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে প্রতীকী ইমপিচমেন্ট করা হয় । এই মক পার্লামেন্ট নিয়েও বিজেপির তোপের মুখে পড়েছেন রাহুল গান্ধি । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কটাক্ষ করেছেন, "ওই মক পার্লামেন্টেই আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে । দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময় কখনওই আসবে না ।"
এই মক পার্লামেন্ট নিয়েও কটাক্ষ করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা । তিনি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, " কংগ্রেস সভাপতির বাসভবনে সম্প্রতি আপনার আয়োজিত সেই প্রহসনমূলক সংসদের কথাও আমাদের মনে আছে। সত্যি বলতে, ওটা ‘নকল সংসদ’ ছিল না । ছিল সংসদের উপহাস । আপনি এই কাজের জন্য সময় ও উৎসাহ দুটোই খুঁজে পেয়েছেন । নিশ্চয়ই, আসল সংসদও ততটুকুই পাওয়ার যোগ্য ।"
গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষা নিয়ে রাহুলকে খোঁচা দিয়ে নির্মলা লিখেছেন, "আপনি অবিরাম গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার কথা বলে যান । একইভাবে আপনার আচরণে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিও সম্মান প্রতিফলিত হওয়া উচিত । আর আপনি যে তুচ্ছ বিষয়গুলি উত্থাপন করেন, সেগুলির সমর্থনে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং প্রমাণ নিয়ে আসুন । শুধু অভিযোগের একটি লম্বা তালিকা দিয়ে দিলেই আপনার যুক্তি আরও জোরালো হয় না । বিরোধী দলনেতা হিসেবে আপনার কাছ থেকে কিছুটা গাম্ভীর্য ও দায়িত্বশীলতা আশা করা হয় ।"
পোস্টের শেষে নির্মলা রাহুলকে তীব্র কটাক্ষ করে লিখেছেন, "তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরুন, চুলচেরা বিশ্লেষণের মুখোমুখি হন এবং উত্তর শোনার জন্য উপস্থিত থাকুন । সংসদে, বিতর্কের সেই মান বজায় রাখুন যা আপনি অন্যদের কাছ থেকে দাবি করেন ।"