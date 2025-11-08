ETV Bharat / bharat

পয়লা ডিসেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের সূচনা, ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ৷

Parliament Winter Session 2025
সংসদ (ফাইল ছবি)
author img

By PTI

Published : November 8, 2025 at 1:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 8 নভেম্বর: সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে আগামী 1 ডিসেম্বর ৷ চলবে 19 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ শনিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে দিন ঘোষণা করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ মাত্র 15 দিন অধিবেশন বসবে ৷

তিনি লেখেন, "সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন ৷ 1 ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ৷ চলবে 19 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷" তিনি আরও লেখেন, "এই অধিবেশন সদর্থক ও অর্থপূর্ণ হবে বলে মুখিয়ে আছি, যা আমাদের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করবে এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণ করবে ৷"

গত 9 সেপ্টেম্বর উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ এই অধিবেশনে তিনি প্রথমবার রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচালনা করবেন ৷

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রভাব পড়তে পারে এই অধিবেশনে ৷ ফের বিরোধী শিবিরের শোরগোলে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে শীতকালীন অধিবেশন ৷ 129 ও 130 তম সংবিধান সংশোধনী বিল, পাবলিক ট্রাস্ট বিল এবং ব্য়াঙ্করাপসি বিল-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিল এই অধিবেশনে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে ৷

জাতীয় গানের সার্ধশতবর্ষ, বন্দে মাতরমে সুরের অদল-বদল

TAGGED:

PARLIAMENT WINTER SESSION 2025
PARLIAMENT WINTER SESSION
সংসদের শীতকালীন অধিবেশন 2025
PARLIAMENT WINTER SESSION 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.