রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ, ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুরিয়ান

রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ, ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কুরিয়ান
পদত্যাগ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান ৷ রাজ্যসভায় তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছে 21 জুন ৷ রাষ্ট্রপতি তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন ৷
By PTI
Published : June 23, 2026 at 5:24 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 জুন: ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কেরলের প্রবীণ বিজেপি নেতা জর্জ কুরিয়ান ৷ 65 বছর বয়সি কুরিয়ান সংখ্যালঘু এবং মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ৷ গত 21 জুন রাজ্যসভায় তাঁর শেষ হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন কুরিয়ান ৷ সেই ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেছেন রাষ্ট্রপতি ৷ এই মর্মে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷
বিজপি কুরিয়ানকে আর রাজ্য়সভায় মনোনীত করবে না বলে জানা গিয়েছে ৷ এমতাবস্থায় তাঁর কাছে পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য় কোনও বিকল্প ছিল না ৷ 2024 সালের অগস্টে মধ্যপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন কেরলের এই বিজেপি নেতা ৷ সেবার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া তাঁর পদটি ছেড়ে দেওয়ায় বাকি সময়ের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন কুরিয়ান ৷
গত লোকসভা নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের গুনা লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ৷ তিনি এখন দেশের যোগাযোগ মন্ত্রী ৷ এছাড়া উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্বও তিনি সামলাচ্ছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শেই দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু কুরিয়ানের ইস্তফা গ্রহণ করেছে ৷ জর্জ কুরিয়ানের পাশাপাশি প্রাক্তন সংখ্যালঘু মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভিও পদত্যাগ করেছেন ৷ 2022 সালের জুলাই মাসে তিনি মনোনীত হন সংসদের উচ্চকক্ষে ৷
ইস্তফা গৃহীত হওয়ার পর জর্জ কুরিয়ান বলেন, "নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বলেই আমি মন্ত্রী হয়েছিলাম ৷ তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী পরিষদে আমায় জায়গা দিয়েছেন ৷" সোশাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন, "আমি কখনও এটা ভাবিনি (মন্ত্রী হতে পারা) ৷ স্বপ্নেও নয় ৷" প্রবীণ নেতা প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর ছবিও পোস্ট করেছেন ৷
1960 সালে কেরলের কোট্টায়ামে জন্মগ্রহণ করেন জর্জ কুরিয়ান ৷ তিনি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ৷ 1980 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি দলে রয়েছেন ৷ জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যানের পদে ছিলেন তিনি ৷ এছাড়া রেল মন্ত্রকের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ও রাজাগোপালের (অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, ওএসডি) হিসাবে কাজ করেছেন তিনি ৷
রাজ্যসভায় মনোনীত হওয়ার পর 2024 সালের অগস্টে মোদি সরকারের ক্যাবিনেটে অন্তর্ভুক্ত হন কেরলের জর্জ কুরিয়ান ৷ কেরলে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জাতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি ৷ এছাড়া রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বও সামলেছেন এই প্রবীণ নেতা ৷