'হাইড্রোজেন থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতে ছুটবে ট্রেন', প্রযুক্তি বোঝালেন রেলমন্ত্রী
হাইড্রোজেন ট্রেন চলার নেপথ্যে রয়েছে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি ৷ এই প্রযুক্তিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যা ট্রেনটির চালিকা শক্তি ৷
By ANI
Published : July 17, 2026 at 8:30 PM IST
জিন্দ, 17 জুলাই: দেশের প্রথম হাইড্রোজেন প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পেট্রল-ডিজেল নয়, শুধু ইলেক্ট্রোলিসিস পদ্ধতিতে উৎপন্ন হাইড্রোজেন থেকে উৎপন্ন শক্তি এই ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাবে, জানালেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷
'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগে তৈরি এই 'নমো গ্রিন রেল' ট্রেন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ররা ডিজাইন করেছেন ৷ ট্রেনটি তৈরি করেছে দেশের কোম্পানি ৷ কিন্তু কীভাবে কাজ করবে এই হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন ? এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "হাইড্রোজেন নয়া শক্তির সন্ধান দিয়েছে ৷ এটা নতুন জ্বালানি ৷ হাইড্রোজেন থেকে উৎপন্ন জ্বালানিতে কীভাবে পরিবহণে ব্যবহার করা যায়, সেই প্রযুক্তি ভারতে তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ এটা আত্মনির্ভর ভারতের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য মাইলফলক ৷ এই পুরো প্রযুক্তি ভারতে তৈরি এবং এর আইপি রাইটসও ভারতের ৷"
পেট্রল-ডিজেলে চালিত ট্রেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন ট্রেনের একটি বড় তফাৎ এই ট্রেন থেকে কোনও ধোঁয়া বেরবে না ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "জল থেকে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় ৷ কাছাকাছি একটা ইলেক্ট্রোলাইজার প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে ৷ সেখানে জল থেকে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হচ্ছে এবং তা ফের এই জ্বালানি কোষের মাধ্যমে বিদ্যুতে রূপান্তরিত হচ্ছে ৷ এই বিদ্যুৎ তখন মোটরগুলিকে চালনা করছে ৷ এই পুরো প্রপালশন সিস্টেমটাই হাইড্রোজেন উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ৷ এর আইপি রাইটস ভারতেরই ৷"
হাইড্রোজেন ব্যবহারের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "একটা সার্বিক নিরাপত্তজনিত পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে করা হয়েছে ৷ টিইউভি এসইউডি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত পর্যালোচনাকারী সংস্থা ৷ তারা নিরপেক্ষভাবে একটা সুরক্ষাজনিত মূল্যায়ন করেছে ৷ যে কোনও দিক দিয়ে হাইড্রোজেন ট্রেন সুরক্ষিত ৷"
তিনি আরও ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "নিরাপত্তাজনিত অনেকগুলি সেনসর ইনস্টল করা আছে ট্রেনে ৷ যেমন উষ্ণতা শনাক্তকারী এবং লিক হচ্ছে কি না, তা চিহ্নিত করতে পারে এমন সেনসর ৷ হাইড্রোজেন খুব নিরাপদ জ্বালানি ৷ হাইড্রোজেনের ঘনত্ব 0.25 শতাংশের বেশি হলে, নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত সব সিস্টেমগুলি কাজ করবে ৷ কিন্তু যদি ঘনত্ব 4 শতাংশের বেশি হয়ে যায়, তখনই সেটা বিপজ্জনক ৷ তাই হাইড্রোজেনের ঘনত্ব এক শতাংশের কম 0.25 শতাংশ রাখার দিকে খেয়াল রাখা হবে ৷ এই হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন অত্যন্ত নিরাপদ, খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ অনবরত পরীক্ষা ও পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালিয়ে দেখা হয়েছে ৷" তিনি জানিয়েছে, আগামী দিনে এই প্রযুক্তি আরও অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হবে ৷
বিশ্বে এখনও হাতে গোনা কয়েকটি দেশে হাইড্রোজেন চালিত ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে ৷ এনিয়ে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "ইউরোপে একটি দেশ, একটি চিনে এবং আমেরিকায় একটি জায়গায় হাইড্রোজেন প্রযুক্তিতে রেল পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে ৷ কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কাছে আইপি রাইটস থাকলে, আমরা সেটা বিভিন্ন দেশে রফতানি করতে পারব ৷"
এখন হরিয়ানার জিন্দ থেকে সোনিপত 90 কিমি পর্যন্ত এই হাইড্রোজেন ট্রেন চলাচল করবে ৷ দেশের 'রিসার্চ, ডিজাইন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অর্গানাইজেশন' (আরডিএসও) এই প্রজেক্ট তৈরি করেছে ৷ এর প্রপালশন সিস্টেমের ক্ষমতা 1200 কিলোওয়াট ৷ এর ইঞ্জিনের শক্তি 3 হাজার 200 হর্সপাওয়ার ৷ ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ 75 কিমি ৷ তবে তা 110 কিমি পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে ৷ ট্রেনে 2 হাজার 600 জন যাত্রী সফর করতে পারবেন ৷
হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তির মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ৷ এর প্রাথমিক উৎস প্রোটন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সে (পিইএমএফসি) ৷ এটা ফুয়েল সেল বা জ্বালানি কোষ, যা 'পারফ্লুরোসালফোনিক অ্যাসিড পলিমার মেমব্রেন' (পিএফএসএ) জুড়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ৷ এই প্রক্রিয়ায় শুধু জলীয়বাষ্প উৎপন্ন হয় ৷ এর পাশাপাশি এই বিক্রিয়ার উপজাত দ্রব্য হিসাবে তাপ উৎপন্ন হয় ৷