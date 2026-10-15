রেলকর্মীদের জন্য সুখবর ! 78 দিনের দিওয়ালি বোনাস ঘোষণা কেন্দ্রের
Railway Diwali Bonus: কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, বোনাসের জন্য রেলের খরচ হবে মোট প্রায় 2009 কোটি টাকা ।
Published : October 15, 2026 at 1:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: পুজোর আগেই সুখবর ৷ বুধবার রেলকর্মীর জন্য 78 দিনের বোনাসের ঘোষণা করেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার ৷ 11 লক্ষ 40 হাজার 770 জন রেলকর্মী এই দিওয়ালি বোনাস পাবেন ৷ আর এর জন্য রেলের খরচ হবে 2009 কোটি টাকা ।
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় মন্ত্রিসভার বৈঠক ৷ তারপর কেন্দ্রীয় রেল এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন । তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, যোগ্য রেলকর্মীরা 78 দিনের জন্য সর্বোচ্চ 17951 টাকা করে পাবেন । রেলের বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা এই টাকা পাবেন ৷ এর মধ্যে রয়েছেন ট্র্যাক মেইনটেইনার, লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড), স্টেশন মাস্টার, সুপারভাইজার, টেকনিশিয়ান, টেকনিশিয়ান হেল্পার, পয়েন্টসম্যান, মিনিস্টেরিয়াল স্টাফ এবং অন্যান্য গ্রুপ 'সি' পর্যায়ের কর্মীরা ।
সরকারি এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "2025-'26 অর্থবছরে রেলওয়ের কার্যক্ষমতা অত্যন্ত ভালো ছিল । এই সময় রেলওয়ে রেকর্ড পরিমাণ 1670 মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ করেছে এবং প্রায় 7.41 বিলিয়ন যাত্রী বহন করেছে ৷" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, রেলওয়ের যোগ্য কর্মীদের প্রতি বছর দুর্গাপূজা বা দশেরার ছুটির আগে প্রথা অনুযায়ী 'উৎপাদনশীলতা-ভিত্তিক বোনাস' (পিএলবি) প্রদান করা হয় । চলতি বছরের জন্য এই বোনাসের পরিমাণ 78 দিনের বেতনের সমান হবে, যা রেলওয়ের নন-গেজেটেড কর্মীদের দেওয়া হবে ।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই বোনাস দেওয়ার উদ্দেশ্য হল রেলকর্মীদের অনুপ্রাণিত করা, যাতে তাঁরা রেলওয়ের কার্যক্ষমতা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করতে উৎসাহিত হন ।
রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করা রেলকর্মীদের জন্য এই বোনাস হল দীপাবলির উপহার । আমরা যখন পরিবারের সঙ্গে উৎসব উদযাপন করি, তখন এই কর্মীরা রেললাইন, লোকোমোটিভের ভিতর এবং কর্মশালায় দিনরাত নিরলসভাবে কাজ করে যান । বোনাসের মোট পরিমাণ প্রায় 2009 কোটি টাকা ।"
এছাড়া, মন্ত্রিসভা গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP) চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে । 2026-'27 থেকে 2030-'31 অর্থবছর পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য এই কর্মসূচিতে মোট 53428 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । এর আওতায় রয়েছে-এই কর্মসূচি ও এর অধীনস্থ উপ-কর্মসূচিগুলোর নাম পরিবর্তন, দিব্যাঙ্গজন (বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি) পেনশনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানদণ্ড, আওতা ও সহায়তার হারে সংশোধন এবং বয়স্ক ও বিধবাদের জন্য পেনশন কর্মসূচি ও পারিবারিক সুবিধা প্রকল্প (ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম)-কে বর্তমান রূপেই অব্যাহত রাখা ।
যদিও রেলওয়ের বেশ কয়েকজন কর্মী পিএলবি (PLB) বা উৎপাদনশীলতা-ভিত্তিক বোনাস প্রদান নিয়ে সন্তুষ্ট নন । তাঁদের অভিযোগ, গত দশ বছর ধরে তাঁরা একই পরিমাণ বোনাস পেয়ে আসছেন এবং বোনাস প্রদানের নামে কর্মীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে । 'ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ এস অ্যান্ড টি মেইনটেইনার্স ইউনিয়ন'-এর জাতীয় সভাপতি নবীন কুমার ইটিভি ভারতকে বলেন, "ষষ্ঠ বেতন কমিশনের আওতায় প্রাথমিক মূল বেতন ছিল 7000 টাকা । পরবর্তীতে 2016 সালে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার পর তা সংশোধন করে 18000 টাকা করা হয় । অথচ প্রায় দশ বছর পেরিয়ে গেলেও, আমাদের বোনাস এখনও সংশোধিত মূল বেতনের ভিত্তিতে নয়, বরং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বেতন কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই হিসাব করা হচ্ছে ।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা শুধুমাত্র ন্যূনতম মূল বেতনের (বেসিক পে) কথা বলছি, যার মধ্যে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বা অন্যান্য ভাতা অন্তর্ভুক্ত নয় । সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও, এই অসঙ্গতিটি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে । আমাদের দাবি হল, 2026 সালের 1 জানুয়ারি থেকে বোনাস হিসাব করার ক্ষেত্রে 18000 টাকার সংশোধিত মূল বেতনকে ভিত্তি হিসেবে ধরা হোক ৷"
আইআরএস অ্যান্ড টিএমইউ-এর সাধারণ সম্পাদক অলোক চন্দ্র প্রকাশ বলেন, "আমাদের যে বোনাস দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমরা সন্তুষ্ট নই । গত দশ বছর ধরে আমরা একই পরিমাণ বোনাস পেয়ে আসছি ৷ বোনাস প্রদানের নামে কর্মীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে । বিষয়টি খুবই সহজ-যখন ন্যূনতম মূল বেতন 18000 টাকা, তখন ষষ্ঠ বেতন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কেন এখনও 7000 টাকার ভিত্তিতে বোনাস হিসাব করা হচ্ছে? সরকার 78 দিনের বোনাস ঘোষণা করে, কিন্তু সেই হিসাব এখনও 7000 টাকার সেই পুরনো মূল বেতনের ওপর ভিত্তি করেই করা হয় ।"
তিনি আরও বলেন, "রেলের কোনও কর্মীরই মূল বেতন 7000 টাকা নয় । সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী, লেভেল 1-এর একজন কর্মীরও ন্যূনতম মূল বেতন 18000 টাকা । তাই, বোনাসের হিসাব পুরনো বেতন কাঠামোর পরিবর্তে 18000 টাকার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত ।"