সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন স্বরাষ্ট্রসচিব, দিল্লির পুলিশ কমিশনার
CJP Protest Delhi Contempt Notice: 10 অক্টোবর যন্তর মন্তরে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভের আগেই দিল্লিকে দুর্গে পরিণত করেছিল পুলিশ প্রশাসন ৷
Published : October 15, 2026 at 1:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অক্টোবর: আদালত অবমাননার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব গোবিন্দ মোহন এবং দিল্লির পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার ৷
গত 10 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি ৷ এদিন ব্যারিকেড ও নিরাপত্তা বাহিনীতে ছেয়ে গিয়েছিল পুরো দিল্লি ৷ বন্ধ ছিল ইন্টারনেট সংযোগ ৷ দিল্লির 45টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছিল ৷ কার্যত দুর্গে পরিণত হয়েছিল রাজধানী ৷
দিল্লিতে বিমান অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিমানের ভিতর থেকে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, তাঁর দুই সঙ্গী আশুতোষ রাঙ্কা ও সৌরভ দাসকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ এবং পরে আটক করে ৷
এই পরিস্থিতিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লির গণপরিবহণে বিধিনিষেধ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা করেন আইনজীবী শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠী ৷ তাঁর দাবি, শীর্ষ আদালত পরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি স্তব্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার পরেও দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি) এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে । এই অভিযোগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, দিল্লি পুলিশের কমিশনার অনুরাগ কুমার এবং ডিএমআরসি-র চেয়ারপার্সন ডি তারা-র বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করার আর্জি জানানো হয় ৷
এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্র সচিব, দিল্লির পুলিশ কমিশনার এবং ডিএমআরসি'র চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতের আগের দেওয়া নির্দেশ লঙ্ঘনের অভিযোগে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ তারপরই পৃথক পৃথক হলফনামা দিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব গোবিন্দ মোহন এবং দিল্লির পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার ৷
দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভের আবহে 9 অক্টোবর রাত 10টা থেকে 10 অক্টোবর রাত 10টা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির বাসভবন রাইসিনা হিলস-এর 4 কিমি এলাকায় মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল ৷ এর সমর্থনে স্বরাষ্ট্রসচিব জানিয়েছেন, জনপরিসরে যে কোনও রকমের বিশৃঙ্খলা এড়াতে এবং শান্তি বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷ বুধবার রাতে একটি সংক্ষিপ্ত হলফনামা আদালতে জমা দেওয়া হয় ৷
এই হলফনামায় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন জানিয়েছেন, "আমি আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছি ৷ একটি সীমিত সময়ের জন্য এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল ৷" এটাও জানানো হয়, এই ইন্টারনেট সাসপেনশন শুধুমাত্র মোবাইলের ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল ৷ টেলিকম পরিষেবা বা ওয়াইফাই এবং ব্রডব্যান্ডের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সংযোগ চালু ছিল ৷
আলাদা হলফনামায় দিল্লির পুলিশ কমিশনার অনুরাগ কুমার জানিয়েছেন, সময়মতো যথার্থ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বড়সড় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়নি ৷ গত 10 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে বিক্ষোভ-প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি ৷ এই বিক্ষোভ হলে কী পরিস্থিতি হতে পারে, গোয়েন্দা সূত্র থেকে তার একটা আভাস পেয়েছিল দিল্লি পুলিশ ৷ তাই আগেভাগে পরিস্থিতির মোকাবিলায় একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল বলে দেশের শীর্ষ আদালতে জানান দিল্লির পুলিশ কমিশনার ৷ এই মর্মে বিস্তারিত জানিয়ে দিল্লির পুলিশ কমিশনার এদিন হলফনামাও জমা দেন আদালতে ৷ তিনি বলেন, "এই সব ব্যবস্থাই রাজধানীতে শান্তি ও স্থিরতার পরিবেশ বজায় রাখার জন্য করা হয়েছিল ৷"
তিনি আরও জানান, দিল্লি দেশের রাজধানী ৷ যে কোনও দেশের রাজধানীর নিজের নিজের মতো সংবেদশীল ৷ এই দিকটি বিবেচনা করে দিল্লি পুলিশ রাজধানীকে সুরক্ষিত রাখতে যা যা করা দরকার, তা করেছিল ৷
হলফনামায় বলা হয়, "কোনও পুলিশ প্রশাসনই দেশের রাজধানীতে আইন-শৃঙ্খলার লঙ্ঘনের অনুমতি দিতে পারে না ৷ বিশেষত যখন সাম্প্রতিক অতীতে একটি সংগঠনের ডাকে বিক্ষোভে হিংসা, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস এবং বহু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে ৷ 6, 7, 8 অক্টোবর এই ধরনের ঘটনাই ঘটেছিল ৷"