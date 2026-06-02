অভিবাসী নিয়মে পরিবর্তন, মেয়াদ শেষের আগেই নাম নথিভুক্ত করতে হবে; নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

অভিবাসী নিয়মে পরিবর্তন, মেয়াদ শেষের আগেই নাম নথিভুক্ত করতে হবে; নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের
বাইরে থেকে ভারতে এসে থাকার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ সময় ফুরনোর আগেই নাম নথিভুক্ত করতে হবে ৷
Published : June 2, 2026 at 3:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 জুন: অন্য দেশ থেকে ভারতে আসা অভিবাসীদের নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে ৷ তাঁরা 180 দিন ভারতে থাকুন বা তার চেয়ে কম দিন, তাঁরা যদি মেয়াদ ফুরনোর পরেও ভারতে থাকতে আগ্রহী হন, তাহলে সময় শেষের আগে যে কোনও সময় সরকারের কাছে নাম নথিভুক্তিকরণ আবশ্যিক করল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অভিবাসী ও বিদেশ নীতি, 2025-এ পরিবর্তন করে এই নির্দেশ জারি করেছে ৷ সোমবার জারি হওয়া এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পুরনো নিয়মের বদলে এখন নতুন নিয়মটি কার্যকর হবে ৷ এর আগে যে নিয়মে ভারতে আগমনের 180 দিন থাকার হওয়ার পর 14 দিনের মধ্যে নাম নথিভুক্তিকরণ আবশ্যক ছিল ৷
"...ইমিগ্রেশন এবং বিদেশি নিয়ম, 2025-এর বিধি 12-এর (ক) উপ-বিধি (1)-এর (i) তৃতীয় অংশে, 'ভারতে আগমনের 180 দিন অতিবাহিত হওয়ার পর 14 দিনের মধ্যে' শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে 'উক্ত 180 দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যেকোনও সময়ে' শব্দগুচ্ছ প্রতিস্থাপিত হবে", গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷
180 দিনের বেশি মেয়াদের ভিসায় ভারতে আসা যেসব বিদেশির ভিসায় এই শর্ত দেওয়া থাকে, "প্রতিটি অবস্থানের মেয়াদ 180 দিনের বেশি হবে না" এবং যারা কোনও এক সময়ে কিংবা একটি পঞ্জিকা বর্ষে সব মিলিয়ে ওই নির্ধারিত মেয়াদের পরেও ভারতে অবস্থান করতে ইচ্ছুক— তাদের অবশ্যই "180 দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যেকোনও সময়ে" নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে ৷ নতুন নিয়মে এখন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ ধরনের নথিভুক্তিকরণে অনুমতি এখন থেকে 'শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতেই' প্রদান করা হবে ৷
যে সব শিশুদের বাবা-মায়ের মধ্যে অন্তত একজন কিংবা উভয়েই বিদেশি নাগরিক। নতুন নিয়মে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু স্বস্তি দেওয়া হয়েছে ৷
পূর্ববর্তী নিয়মে শর্ত ছিল, এই ধরনের ক্ষেত্রে কোনও শিশুর জন্ম হলে— নতুন ভিসা মঞ্জুরি এবং দেশ ছাড়ার অনুমতি-সহ অন্যান্য ভিসা পরিষেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে— বাবা-মাকে অবশ্যই নির্ধারিত অনলাইন পোর্টাল বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে 30 দিনের মধ্যে নথিভুক্তিকরণ কর্মকর্তাকে বিষয়টি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অবহিত করতে হত ৷
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই নিয়মটি সেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেখানে বাবা-মায়ের মধ্যে অন্তত একজন ভারতীয় নাগরিক এবং ওই ভারতীয় নাগরিক অভিভাবক চান যে শিশুটি তার ভারতীয় নাগরিকত্বই বজায় রাখুক ৷
তবে এতে আরও বলা হয়েছে যে, যদি শিশুটি পরবর্তী কোনো পর্যায়ে ভারতে অবস্থানরত অবস্থায় কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে ফেলে, তবে শিশুটির বিদেশি নাগরিকত্ব অর্জনের 30 দিনের মধ্যে বাবা-মায়ের যে কোনও একজনকে নিবন্ধন কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করতে হবে ৷
এছাড়াও, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এমন প্রতিটি হাসপাতাল, নার্সিং হোম কিংবা অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন পেশ সংক্রান্ত আবশ্যকতা এবং প্রশাসনিক কার্যপ্রণালী বিষয়ক বিধানগুলোতেও সংশোধন আনা হয়েছে, যারা তাদের প্রাঙ্গণে চিকিৎসা সেবা, আবাসন বা রাত্রিযাপনের সুবিধা প্রদান করে থাকে ৷