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সবরমতী স্টেশন থেকে দেশের প্রথম এলএনজি ট্রেনের সূচনা করলেন শাহ

India’s First LNG-Powered Train From Sabarmati: ট্রেন চালাতে ডিজেল-নির্ভরতা কমাতে চাইছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ তাই ডিজেলের সঙ্গে লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস দিয়েও চালানো হবে ট্রেন ৷

Amit Shah Flags Off India’s First LNG-Powered Train From Sabarmati
আমেদাবাদে ভারতের প্রথম এলএনজি চালিত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ (ছবি: @WesternRly থেকে সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 6:16 PM IST

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আমেদাবাদ, 27 সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম লিকুয়িফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) চালিত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ রবিবার গুজরাতের আমেদাবাদের সবরমতী স্টেশন থেকে ভারতের প্রথম এলএনজি ট্রেনের সফর শুরু হল ৷ এরই সঙ্গে 1 হাজার 542 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি রেলওয়ে প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন তিনি ৷

এর মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল সিস্টেম এবং WAG-12 লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণের শেড রয়েছে ৷ সবরমতী-সরখেজ রেললাইন ডবল করার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি ৷

এলএনজি ট্রেনে অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাসকে তরলীকৃত অবস্থায় রাখা হয় এবং সেই গ্যাস বিশেষ ক্রায়োজেনিক সিস্টেম-এর মাধ্যমে ব্যবহার করে ট্রেন চালানো হয় ৷ যদিও ডিজেল ইলেক্ট্রিক্যাল মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) ট্রেন শুধু এলএনজি-তে চলবে না, ডিজেল ও এলএনজি- দু'রকম জ্বালানির মেলবন্ধনে ট্রেন চালানো হবে ৷ তাই এই ট্রেনকে 'ডুয়াল-ফুয়েল ডেমু' ট্রেন বলা হচ্ছে ৷

ডিআরএম বেদ প্রকাশ বলেন, "এই দু'রকম জ্বালানি পদ্ধতির উদ্দেশ্য, ডিজেলের কিছু অংশের বদলে এলএনজি ব্যবহার ৷ এর ফলে জ্বালানির খরচ সাশ্রয় হয় এবং ট্রেন চলার সময় যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ৷"

এই প্রযুক্তির সবচেয়ে উৎসাহজনক দিকটি হল এলএনজিকে সংগ্রহ করে রাখার পদ্ধতি ৷ বেদ প্রকাশ জানান, প্রতিটি ডিজেল পাওয়ার কার (ডিপিসি)-এ প্রায় 2 হাজার 200 লিটার এলএনজি ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাঙ্ক রয়েছে ৷ এই ট্যাঙ্কে সংরক্ষিত এলএনজি থেকে প্রায় 950-1000 কেজি লিকুয়িফায়েড ন্যাচরাল গ্যাস ব্যবহার করা যায় ৷ প্রতিদিন 222 কিমি পথ যাওয়ার জন্য এক ট্যাঙ্ক ভর্তি এলএনজি থাকলেই যথেষ্ট ৷

এলএনজি-চালিত ট্রেনের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল এতে 40 শতাংশ ডিজেল কম লাগে ৷ একদিকে এলএনজি ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়, অন্যদিকে প্রয়োজনমতো ডিজেলের ব্যবহার করা যায় ৷ এর ফলে এটা নিশ্চিত যে, শুধু একটি মাত্র জ্বালানির উপর নির্ভর করছে না রেলওয়ে ৷

প্রকাশের সংযোজন, "এলএনজি ব্যবহার করার মানে এটা নয় যে, ট্রেনের পারফরম্যান্সের সঙ্গে আপস করা । ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে ট্রেনের চলাচল একইরকম সক্রিয় রাখাই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ৷" এই নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিমধ্যে হয়েছে বলে জানালেন তিনি ৷ 2 হাজার কিমিরও বেশি রাস্তায় দু'রকম জ্বালানির সাহায্যে ট্রেন চালিয়ে দেখা হয়েছে ৷

TAGGED:

INDIAS FIRST LNG TRAIN
SABARMATI FIRST LNG POWERED TRAIN
DUAL FUEL DEMU TRAIN
ভারতের প্রথম এলএনজি ট্রেন
INDIA FIRST LNG POWERED TRAIN

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