সবরমতী স্টেশন থেকে দেশের প্রথম এলএনজি ট্রেনের সূচনা করলেন শাহ
India’s First LNG-Powered Train From Sabarmati: ট্রেন চালাতে ডিজেল-নির্ভরতা কমাতে চাইছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ তাই ডিজেলের সঙ্গে লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস দিয়েও চালানো হবে ট্রেন ৷
Published : September 27, 2026 at 6:16 PM IST
আমেদাবাদ, 27 সেপ্টেম্বর: দেশের প্রথম লিকুয়িফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) চালিত ট্রেনের যাত্রার সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ রবিবার গুজরাতের আমেদাবাদের সবরমতী স্টেশন থেকে ভারতের প্রথম এলএনজি ট্রেনের সফর শুরু হল ৷ এরই সঙ্গে 1 হাজার 542 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি রেলওয়ে প্রজেক্টের উদ্বোধন করেন তিনি ৷
এর মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল সিস্টেম এবং WAG-12 লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণের শেড রয়েছে ৷ সবরমতী-সরখেজ রেললাইন ডবল করার ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি ৷
এলএনজি ট্রেনে অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাসকে তরলীকৃত অবস্থায় রাখা হয় এবং সেই গ্যাস বিশেষ ক্রায়োজেনিক সিস্টেম-এর মাধ্যমে ব্যবহার করে ট্রেন চালানো হয় ৷ যদিও ডিজেল ইলেক্ট্রিক্যাল মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) ট্রেন শুধু এলএনজি-তে চলবে না, ডিজেল ও এলএনজি- দু'রকম জ্বালানির মেলবন্ধনে ট্রেন চালানো হবে ৷ তাই এই ট্রেনকে 'ডুয়াল-ফুয়েল ডেমু' ট্রেন বলা হচ্ছে ৷
ডিআরএম বেদ প্রকাশ বলেন, "এই দু'রকম জ্বালানি পদ্ধতির উদ্দেশ্য, ডিজেলের কিছু অংশের বদলে এলএনজি ব্যবহার ৷ এর ফলে জ্বালানির খরচ সাশ্রয় হয় এবং ট্রেন চলার সময় যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ৷"
🚆📷 WAG-12 विद्युत लोकोमोटिव के शुभारंभ एवं अत्याधुनिक लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड का लोकार्पण भारतीय रेल की उच्च क्षमता एवं आधुनिक तकनीक आधारित माल परिवहन व्यवस्था को नई गति प्रदान करते हुए, आज साबरमती में WAG-12 विद्युत लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। साथ ही,… pic.twitter.com/WeJa0Bvz7O— Western Railway (@WesternRly) September 27, 2026
এই প্রযুক্তির সবচেয়ে উৎসাহজনক দিকটি হল এলএনজিকে সংগ্রহ করে রাখার পদ্ধতি ৷ বেদ প্রকাশ জানান, প্রতিটি ডিজেল পাওয়ার কার (ডিপিসি)-এ প্রায় 2 হাজার 200 লিটার এলএনজি ধারণের ক্ষমতাসম্পন্ন ট্যাঙ্ক রয়েছে ৷ এই ট্যাঙ্কে সংরক্ষিত এলএনজি থেকে প্রায় 950-1000 কেজি লিকুয়িফায়েড ন্যাচরাল গ্যাস ব্যবহার করা যায় ৷ প্রতিদিন 222 কিমি পথ যাওয়ার জন্য এক ট্যাঙ্ক ভর্তি এলএনজি থাকলেই যথেষ্ট ৷
এলএনজি-চালিত ট্রেনের একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল এতে 40 শতাংশ ডিজেল কম লাগে ৷ একদিকে এলএনজি ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায়, অন্যদিকে প্রয়োজনমতো ডিজেলের ব্যবহার করা যায় ৷ এর ফলে এটা নিশ্চিত যে, শুধু একটি মাত্র জ্বালানির উপর নির্ভর করছে না রেলওয়ে ৷
🚆 भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन का शुभारंभ साबरमती से हरित एवं ऊर्जा-कुशल रेल परिवहन की दिशा में ऐतिहासिक कदम! माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी एवं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री @Bhupendrapbjp जी ने आज भारत की पहली LNG संचालित ट्रेन को हरी झंडी… pic.twitter.com/HgZTNmz5kV— Western Railway (@WesternRly) September 27, 2026
প্রকাশের সংযোজন, "এলএনজি ব্যবহার করার মানে এটা নয় যে, ট্রেনের পারফরম্যান্সের সঙ্গে আপস করা । ডিজেলের ব্যবহার কমিয়ে ট্রেনের চলাচল একইরকম সক্রিয় রাখাই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ৷" এই নিয়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইতিমধ্যে হয়েছে বলে জানালেন তিনি ৷ 2 হাজার কিমিরও বেশি রাস্তায় দু'রকম জ্বালানির সাহায্যে ট্রেন চালিয়ে দেখা হয়েছে ৷