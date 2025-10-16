ETV Bharat / bharat

দু'দিনে দু'শোরও বেশি মাওবাদীর আত্মসমর্পণ, 'বস্তার মাও-মুক্ত হয়েছে'; বার্তা শাহের

বুধ ও বৃহস্পতিবার- দু'দিনে দু'শোরও বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের স্পষ্ট বার্তা, আত্মসমর্পণ করলে সরকার স্বাগত জানাবে ৷

Maoists in India
ভারতকে মাওবাদী মুক্ত করার বার্তা দিলেন অমিত শাহ (ফাইল ছবি)
PTI

October 16, 2025

নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: দেশের দু'টি মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাকে 'মাওবাদী-মুক্ত' ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বৃহস্পতিবার তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, যে মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করতে চান, তাঁদের স্বাগত জানাবে সরকার ৷ আর যাঁরা এরপরেও বন্দুককে আঁকড়ে ধরে লড়ে যাবেন, তাঁরা যেন নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানের জন্য তৈরি থাকেন ৷

এদিন অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা করেন, "আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড় ও উত্তর বস্তার একসময় মাওবাদীদের ঘাঁটি ছিল ৷ এখন এই দু'টি জায়গা মাওবাদী-মুক্ত ৷ দক্ষিণ বস্তারে এখন মাওবাদীদের সামান্য চিহ্ন রয়ে গিয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই সেই চিহ্নটুকুও মুছে দেবে আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী ৷" তিনি আরও জানান, এদিনই ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ করেছে 170 জন মাওবাদী ৷ এর একদিন আগে মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে কিষেণজির ভাই ভূপতি ওরফে বেণুগোপাল অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করেন ৷ তাঁর সঙ্গে আরও 60 জন মাওবাদীও সমর্পণ করেন ৷

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "আমি বারবার আবেদন জানাচ্ছি, অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসুন ৷ আমরা 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীকে নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর ৷"

তিনি জানান, ছত্তিশগড়ে বিজেপি সরকার গঠনের পর 2024 সালের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত 2 হাজার 100 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ 1 হাজার 785 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং 477 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ শাহ বলেন, "এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে মাওবাদী দমনে আমরা কতটা দৃঢ় প্রত্যয়ী ৷"

দেশ থেকে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্তদের ফেরানো নিয়ে বিশেষ কারাগারের কথা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ এদিন সিবিআই আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "প্রতিটি রাজ্যে পলাতকদের জন্য বিশেষ কারাগার তৈরি করা হবে ৷ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী গড়া হবে কারাগারগুলি ৷ ইন্টারপোল যে অপরাধীদের নামে রেড নোটিশ জারি করেছে, তাদের পাসপোর্ট খারিজ করা হবে ৷ তারা অনেক সময় প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহারের দাবি করে থাকে ৷ সীমান্ত এলাকায় তাদের যাতায়াত বন্ধ করা হবে ৷"

বিজয় মালিয়া থেকে শুরু করে নীরব মোদি এবং মেহুল চোকসির মতো হাইপ্রোফাইল পলাতকরা অধিকাংশ সময় ভারতে প্রত্যর্পণ প্রতিরোধে ভারতীয় কারাগারগুলির দুর্দশার কথা বিদেশের আদালতগুলিতে তুলে ধরেছে ৷ এদিন 'এক্সট্রাডিশন অফ ফিউজিটিভস- চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস' শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "এখনকার দিনে প্রযুক্তির সাহায্যে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় ৷ ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করলে পাসপোর্টগুলি বাতিল করে পলাতকদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণ রুখে দেওয়া যাবে ৷ আমরা যদি আমাদের ব্যবস্থা এরকম করতে পারি, তাহলে পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে অনেকটাই সুবিধে হবে ৷"

বিজয় মালিয়া থেকে শুরু করে নীরব মোদি-সহ বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা ঋণ নিয়ে দেশ ছেড়েছেন ৷ তাঁদের মধ্য়ে বিজয় ও নীরব ইংল্যান্ডে রয়েছেন ৷ এই দু'জনকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে আগেও উদ্যোগ নিয়েছে ভারত ৷ সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার ভারত সফরে এসেছিলেন ৷ সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠকে পলাতক ব্যবসায়ীদের প্রত্যর্পণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় বলেও জানা গিয়েছে ৷ এছাড়া নীরব মোদির আত্মীয় মেহুল চোকসিকে বেলজিয়াম থেকে ভারতে প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত ৷

NAXAL FREE ABUJHMARH NORTH BASTAR
NAXAL SURRENDER
AMIT SHAH WARNS NAXAL
মাওবাদী নিকেশ অভিযান
AMIT SHAH ON NAXAL

