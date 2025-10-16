দু'দিনে দু'শোরও বেশি মাওবাদীর আত্মসমর্পণ, 'বস্তার মাও-মুক্ত হয়েছে'; বার্তা শাহের

দু'দিনে দু'শোরও বেশি মাওবাদীর আত্মসমর্পণ, 'বস্তার মাও-মুক্ত হয়েছে'; বার্তা শাহের
বুধ ও বৃহস্পতিবার- দু'দিনে দু'শোরও বেশি মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের স্পষ্ট বার্তা, আত্মসমর্পণ করলে সরকার স্বাগত জানাবে ৷
By PTI
Published : October 16, 2025 at 9:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: দেশের দু'টি মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকাকে 'মাওবাদী-মুক্ত' ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বৃহস্পতিবার তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, যে মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করতে চান, তাঁদের স্বাগত জানাবে সরকার ৷ আর যাঁরা এরপরেও বন্দুককে আঁকড়ে ধরে লড়ে যাবেন, তাঁরা যেন নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানের জন্য তৈরি থাকেন ৷
এদিন অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা করেন, "আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড় ও উত্তর বস্তার একসময় মাওবাদীদের ঘাঁটি ছিল ৷ এখন এই দু'টি জায়গা মাওবাদী-মুক্ত ৷ দক্ষিণ বস্তারে এখন মাওবাদীদের সামান্য চিহ্ন রয়ে গিয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই সেই চিহ্নটুকুও মুছে দেবে আমাদের নিরাপত্তাবাহিনী ৷" তিনি আরও জানান, এদিনই ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ করেছে 170 জন মাওবাদী ৷ এর একদিন আগে মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলিতে কিষেণজির ভাই ভূপতি ওরফে বেণুগোপাল অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করেন ৷ তাঁর সঙ্গে আরও 60 জন মাওবাদীও সমর্পণ করেন ৷
यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल शीघ्र ही समाप्त कर देंगे।— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2025
जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में…
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "আমি বারবার আবেদন জানাচ্ছি, অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসুন ৷ আমরা 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীকে নিশ্চিহ্ন করতে বদ্ধপরিকর ৷"
তিনি জানান, ছত্তিশগড়ে বিজেপি সরকার গঠনের পর 2024 সালের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত 2 হাজার 100 জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ 1 হাজার 785 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং 477 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ শাহ বলেন, "এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে 2026 সালের 31 মার্চের মধ্যে মাওবাদী দমনে আমরা কতটা দৃঢ় প্রত্যয়ী ৷"
দেশ থেকে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্তদের ফেরানো নিয়ে বিশেষ কারাগারের কথা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ এদিন সিবিআই আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "প্রতিটি রাজ্যে পলাতকদের জন্য বিশেষ কারাগার তৈরি করা হবে ৷ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী গড়া হবে কারাগারগুলি ৷ ইন্টারপোল যে অপরাধীদের নামে রেড নোটিশ জারি করেছে, তাদের পাসপোর্ট খারিজ করা হবে ৷ তারা অনেক সময় প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে দুর্ব্যবহারের দাবি করে থাকে ৷ সীমান্ত এলাকায় তাদের যাতায়াত বন্ধ করা হবে ৷"
বিজয় মালিয়া থেকে শুরু করে নীরব মোদি এবং মেহুল চোকসির মতো হাইপ্রোফাইল পলাতকরা অধিকাংশ সময় ভারতে প্রত্যর্পণ প্রতিরোধে ভারতীয় কারাগারগুলির দুর্দশার কথা বিদেশের আদালতগুলিতে তুলে ধরেছে ৷ এদিন 'এক্সট্রাডিশন অফ ফিউজিটিভস- চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস' শীর্ষক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "এখনকার দিনে প্রযুক্তির সাহায্যে কোনও কিছুই অসম্ভব নয় ৷ ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করলে পাসপোর্টগুলি বাতিল করে পলাতকদের আন্তর্জাতিক ভ্রমণ রুখে দেওয়া যাবে ৷ আমরা যদি আমাদের ব্যবস্থা এরকম করতে পারি, তাহলে পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে অনেকটাই সুবিধে হবে ৷"
বিজয় মালিয়া থেকে শুরু করে নীরব মোদি-সহ বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা ঋণ নিয়ে দেশ ছেড়েছেন ৷ তাঁদের মধ্য়ে বিজয় ও নীরব ইংল্যান্ডে রয়েছেন ৷ এই দু'জনকে ফিরিয়ে আনা নিয়ে আগেও উদ্যোগ নিয়েছে ভারত ৷ সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার ভারত সফরে এসেছিলেন ৷ সেই সময় প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠকে পলাতক ব্যবসায়ীদের প্রত্যর্পণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় বলেও জানা গিয়েছে ৷ এছাড়া নীরব মোদির আত্মীয় মেহুল চোকসিকে বেলজিয়াম থেকে ভারতে প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত ৷