জনসংখ্যার ধরনে পরিবর্তন কীভাবে, কমিটিকে পর্যালোচনার নির্দেশ শাহের
দেশজুড়ে জনগণনার কাজ শুরু হয়েছে ৷ উচ্চস্তরীয় কমিটিতে দেশের সীমান্ত থেকে মেট্রো শহরগুলিতে জনসংখ্যার পরিবর্তন খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷
By PTI
Published : June 13, 2026 at 5:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 জুন: দেশজুড়ে চলছে জনগণনার কাজ ৷ এর মধ্যে দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত জেলাগুলির 'ডেমোগ্রাফিক' অর্থাৎ জনসংখ্যার ধরনে কী পরিবর্তন হয়েছে, তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরির নির্দেশ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ গত মাসে 'ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ' সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করেছে শাহের মন্ত্রক ৷ শনিবার এই কমিটির সঙ্গে জনসংখ্যার ধরনের পরিবর্তন নিয়ে বৈঠক করেন তিনি ৷
বৈঠকে শীর্ষ আধিকারিকদের সীমান্ত এলাকার জেলাগুলি ঘুরে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী ৷ কমিটিকে সীমান্তের জেলাগুলিতে জনসংখ্যায় কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, তা পর্যালোচনা করে রিপোর্ট তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন ৷ সীমান্ত এলাকার পাশাপাশি দেশের মেট্রো শহর এবং শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন মফসস্বল এলাকাগুলিতেও জনসংখ্যার ধরনে যে বদল এসেছে, তা-ও খতিয়ে দেখবে কমিটি ৷
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে অনুপ্রবেশ নিয়ে বরাবরই কড়া অবস্থান নিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিপুল জয়ের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত দিয়ে পুশব্যাক করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ এই অবস্থায় অনুপ্রবেশের ফলে এবং অন্য অস্বাভাবিক কারণে ভারতে জনসংখ্যার যে পরিবর্তন হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি গঠন করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তাও জানাতে হবে কমিটিকে, নির্দেশ শাহী মন্ত্রকের ৷
সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রকাশ প্রভাকর নাওলেকরের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিটিতে রয়েছেন সেনসাস কমিশনার মৃ্ত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস দুর্গা শঙ্কর মিশ্র, প্রাক্তন আইপিএস বালাজি শ্রীবাস্তব এবং ড. শমিকা রবি ৷ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিবও (ফরেনার্স-1) কমিটির সদস্য সচিব ৷
গত 26 মে এই কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন শাহ ৷ তিনি জানান, ভারতের মতো দেশে জনসংখ্যার পরিবর্তন (ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ এর সঙ্গে দেশের সার্বভৌমত্ব থেকে শুরু করে জাতীয় সুরক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জড়িত ৷ পাশাপাশি সামাজিক পরিকাঠামোয় বিশাল পরিবর্তন এবং আদিবাসী সমাজের সংরক্ষণেরও প্রভূত যোগ রয়েছে বলে জোর দিয়ে জানান তিনি ৷
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, "অনুপ্রবেশ এবং অন্য কারণে সারা ভারতে জনসংখ্যার ধরনে যে পরিবর্তন হচ্ছে, এই কমিটি সেই তার সার্বিক সমীক্ষা করবে ৷ বিভিন্ন ধর্ম এবং সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যার ধরনে যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করবে এই কমিটি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এর সমাধান কীভাবে সম্ভব, সেই পরিকল্পনাও দেবে ৷"
সরকারি তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উচ্চ-পর্যায়ের এই কমিটি অবৈধ অভিবাসন ও অন্য অস্বাভাবিক কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ধরনে যে পরিবর্তন ঘটছে, তার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ও কারণ পর্যালোচনা করবে ৷ এই বিষয়ে উপযুক্ত নীতিগত, আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের সুপারিশ করবে ৷
কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসন-সহ জনসংখ্যার ধরনের পরিবর্তনের ফলে তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে ৷ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, উচ্চস্তরীয় কমিটি জনসংখ্যার পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ— যেমন অনুপ্রবেশ-সহ আন্তঃসীমান্ত কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে দেখবে । অবৈধ অভিবাসন, অস্বাভাবিক বসতি স্থাপনের ধরন এবং পরিকল্পিত বা সুসংগঠিত অভিবাসনের মতো পরিবর্তনগুলির নেপথ্যে থাকা মূল কারণগুলি চিহ্নিত করবে কমিটি ৷
এছাড়া, কমিটি ধর্মীয় বা সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করবে ৷ বিশেষত যেখানে এই পরিবর্তনগুলি সামগ্রিক প্রবণতা থেকে ভিন্ন সেখানে আরও বেশি করে কারণের অনুসন্ধান হবে ৷ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে এই কমিটি দেশে বসবাসকারী অবৈধ অভিবাসীদের আইনি পথে সুষ্ঠু ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রক্রিয়ায় শনাক্তকরণ, আটক ও নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য একটি সুবিন্যস্ত ও স্থায়ী কার্যপদ্ধতির সুপারিশ করবে ৷