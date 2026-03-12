ETV Bharat / bharat

ফারুক আবদুল্লাকে ফোন অমিত শাহের, নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস

বুধবার এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ফারুক আবদুল্লাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে ৷ বৃহস্পতিবার তাঁকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷

By ANI

Published : March 12, 2026 at 6:36 PM IST

জম্মু, 12 মার্চ: জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার উপর হামলার ঘটনার পর তাঁকে ফোন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি জানিয়েছেন, তাঁর উপর গুলি চালনার ঘটনার পরই তাঁকে ফোন করে সুস্থতা সম্পর্কে খবর নিয়েছেন শাহ ৷ একই সঙ্গে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বুধবার এক বিয়ের অনুষ্ঠানে ফারুক আবদুল্লাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে ৷ এনএসজি এবং জেড প্লাস নিরাপত্তা সুরক্ষা থাকা সত্বেও কীভাবে জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটল, তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন ৷ পরে জম্মুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফারুক আবদুল্লা বলেন, "আমি অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম যখন তখনই একটা শব্দ শুনতে পেলাম। দ্রুত আমাকে একটা গাড়িতে তুলে দেওয়া হয় ৷ পরে আমাকে বলা হয়েছিল, পিস্তলধারী এক ব্যক্তি দুই রাউন্ড গুলি চালিয়েছে ৷ আমি এই ব্যক্তিকে চিনি না ৷ তার সম্পর্কে আমার কাছে কোনও তথ্যও নেই ৷"

প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের কৃতিত্ব দিয়েছেন ৷ একই সঙ্গে জোর দিয়ে তিনি জানান, কোনও ধর্ম ঘৃণা প্রচার করে না। তিনি নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে বলেন, "আমি জানি না অভিযুক্তের উদ্দেশ্য কী ছিল। এই বিয়েতে অনেক বড়সড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কোনও পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না। আমার নিরাপত্তারক্ষী আমার সঙ্গে ছিলেন ৷ আমার প্রাণ রক্ষা করেছে তাঁরাই।"

এরপরই তিনি জানান, তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনে কথা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "আমার সুস্থতা সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছেন ৷ আশ্বস্ত করেছেন তারা বিষয়টি তদন্ত করবেন। তদন্ত করাও উচিত। যখনই ঘৃণার পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন এই ধরনের ঘটনা ঘটে ৷ কোনও ধর্মই ঘৃণা ছড়ায় না, কেবল ভালোবাসা শেখায় ৷"

এদিকে ফারুক আবদুল্লাহকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে জম্মুর গাঙ্গিয়াল পুলিশ স্টেশনে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, গ্রেটার কৈলাস এলাকার রয়্যাল পার্কে অনুষ্ঠিত একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পিস্তল দিয়ে ফারুক আবদুল্লাকে গুলি করার চেষ্টা করার অভিযোগে কমল সিং নামে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পুলিশের মতে, ফারুককে রক্ষা করার জন্য এনএসজি কর্মীরা হস্তক্ষেপ করে ৷ হত্যার চেষ্টা ব্যর্থও করে তারা। ঘটনায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটিও উদ্ধার করা হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, জম্মুর পুরানি মান্ডির বাসিন্দা ওই ব্যক্তি ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে ৷

বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকজন সাংসদ সংসদে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার উপর হামলার বিষয়টি উত্থাপন করেন ৷ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷ স্থানীয় পুলিশের উপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের দিকেও আঙুল তোলেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা পাল্টা জানান, এটি একটি গুরুতর বিষয় ৷ তদন্তের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। খাড়গে বলেন, "ফারুক আবদুল্লার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপদ রয়েছে ৷ জম্মু ও কাশ্মীর আগে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ছিল কিন্তু সেখানকার পুলিশ এখন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে ৷" নাড্ডা বলেন, "ফারুক আবদুল্লাকে হত্যার চেষ্টা একটি উদ্বেগের বিষয় ৷ গুরুতর বিষয় ৷ সঠিক তদন্ত করা হবে ৷" তিনি আরও বলেন, "অপরাধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ফারুক আবদুল্লার নিরাপত্তাও বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রতিটি বিষয়কে রাজনৈতিক করে তোলা উচিত নয় ৷"

