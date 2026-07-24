ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা, শনিতে ফের বৈঠকে সরকার-সিজেপি
শুক্রবার নয়াদিল্লিতে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় সরকার ও ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র প্রতিনিধিরা ৷
By PTI
Published : July 24, 2026 at 4:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে যে দাবিগুলি তুলেছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি), সেই বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্য়ে শুক্রবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হল নয়াদিল্লিতে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার ও সিজেপি-র মধ্যে চলা এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের শেষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা জানিয়েছেন, আগামিকাল শনিবার তাঁরা আবার বৈঠকে বসবেন ৷
উল্লেখ্য, নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলন চালাচ্ছে সিজেপি ৷ সেই আন্দোলনে সামিল হয়ে অনশনেও বসেছিলেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ ওই আন্দোলনের অংশ হিসেবেই গত সোমবার (20 জুলাই) সংসদ ভবন অভিযান করে সিজেপি ৷
সেই আন্দোলন হিংসাত্মক আকার নেয় ৷ দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে পুলিশের উপর পাথর ছোড়ার এবং আরও নানারকমভাবে আক্রমণ করার ৷ এই নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশজুড়ে ৷ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার দাবিতে অনেক নামী-অনামী মানুষ সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন ৷
এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রশ্নফাঁস রুখতে বিল আনার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি ৷ এর পর বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অনশন ভঙ্গ করেন আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুক ৷ সিজেপির আন্দোলনে সামিল হয়ে 26 দিন ধরে অনশন চালাচ্ছিলেন তিনি ৷ সোনমের আন্দোলন প্রত্যাহারের কয়েকঘণ্টার মধ্যে মুখোমুখি হয় কেন্দ্রীয় সরকার ও সিজেপি ৷
নয়াদিল্লির ভিঠালভাই প্যাটেল হাউজে এই বৈঠক হয়৷ বৈঠকে সিজেপি-র তরফে উপস্থিত ছিলেন দলের জাতীয় মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আরও একজন প্রতিনিধি ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ৷
প্রায় দু’ঘণ্টা ধরে বৈঠক হয় দু’পক্ষের মধ্যে ৷ বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেন, ‘‘ইতিবাচক পরিবেশে আলোচনা হয়েছে ৷ তাদের তিনটি দাবি ছিল আর পাঁচটি পরামর্শ ছিল ৷ আমি আন্দোলনকারীদের বলেছি আগামিকাল আবার বৈঠক হবে ৷’’
সিজেপির দাবি, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে, সেই বিষয়ে সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার করতে হবে ৷ এছাড়া, ‘নিট’-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার জেরে যেসব শিক্ষার্থীর প্রাণ গিয়েছে, তাঁদের পরিবারকে 1 কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দিতে হবে ৷ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত এফআইআর ও আইনি পদক্ষেপ প্রত্যাহারের দাবিও তারা জানিয়েছে ।
তবে তাদের মূল দাবি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ ৷ বৈঠকের আরও অন্যান্য দাবির সঙ্গে এই বিষয়েও আলোচনা হয় ৷ বৈঠক শেষে সিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সৌরভ দাস বলেন, ‘‘আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের জানিয়েছি যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ নিয়ে কোনও আপোস করব না ৷’’
উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার ও সিজেপির মধ্য়ে এটি তৃতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠক ৷ এর আগে 20 জুলাই দু’টি বৈঠক হয়েছিল ৷ দু’টি বৈঠকেই কেন্দ্রের তরফে জেপি নাড্ডা উপস্থিত ছিলেন ৷ আর সিজেপির তরফে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ দাস ও তাঁদের দলের আরেক মুখপাত্র আশুতোষ রানকা ৷
এর পর যখন কেন্দ্রের তরফে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়, সেই সময় সিজেপির তরফে জানানো হয় যে তারা কোনও মন্ত্রীর বাসভবন বা কার্যালয়ে বৈঠকে বসবে না ৷ তারা নিরপেক্ষ কোনও জায়গায় বৈঠকে বসার উপরই বেশি জোর দিয়েছিল৷ সেই মতোই এদিনের বৈঠক হয়েছে ৷ তবে আগামিকাল কোথায় বৈঠক হবে, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয় ৷