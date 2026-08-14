ETV Bharat / bharat

অসুস্থ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, তড়িঘড়ি ভর্তি করা হল দিল্লির এইমসে

আগামিকাল 15 অগস্ট ৷ তারই আগে অসুস্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ৷ দিল্লির এইমসে ভর্তি করার পর তাঁর করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়।

JP NADDA ADMITTED TO AIIMS
কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জেপি নাড্ডা (ফাইল ছবি- পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 14, 2026 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: আচমকা অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্তি করা হয় তাঁকে ৷ তাঁর করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (Angiography) হয়েছে ৷ বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অবস্থা স্থিতিশীল ৷

হাসপাতাল সূত্রে খবর, 65 বছর বয়সি এই মন্ত্রীকে কার্ডিওলজি বিভাগে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এইমস-এর প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, গত 13 অগস্ট সন্ধ্যায় অস্বস্তির কারণে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। বর্তমানে তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা।

এইমস-এর মিডিয়া ও প্রোটোকল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক রিমা দাদার জারি করা এক বিবৃতি অনুসারে, "অসুস্থ বোধ করার পর নাড্ডাকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি-সহ বেশ ক'য়েকটি ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁকে হৃদরোগ বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল এবং চিকিৎসকদের একটি দল মন্ত্রীর স্বাস্থ্যের উপর নিবিড়ভাবে নজর রাখছে।"

গতকাল সকালের দিকে তিনি সুস্থই ছিলেন। স্বাধীনতা দিবসের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে দেশজুড়ে পালিত 'হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান'-এর অংশ হিসেবে তিনি তাঁর বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনও করেন। গত 10 তারিখে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করে নাড্ডা সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "দেশজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান উৎসবমুখরভাবে পালিত হচ্ছে।" ভারতের 80তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি দেশবাসীকে গর্বের সঙ্গে ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানান।

বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি জেপি নাড্ডা বর্তমানে মোদী সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও বটে। সম্প্রতি, নিট ইউজি-র প্রশ্ন ফাঁস বিতর্ক এবং সোনাম ওয়াংচুকের অনশন আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। আন্দোলনের সময় বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন।

উল্লেখ্য, বিজেপি 9 থেকে 17 অগস্ট পর্যন্ত শহর ও গ্রামজুড়ে তেরঙা পতাকা যাত্রা এবং 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে। ভরতীয় জনতা পার্টি দেশের নাগরিকদের এই অভিযানে অংশ নিতে এবং দেশপ্রেমের চেতনা ও একটি উন্নত-আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নে অবদান রাখতে আহ্বান জানিয়েছে।

TAGGED:

দিল্লির এইমস
JP NADDA HEALTH CONDITION
অসুস্থ জেপি নাড্ডা
JP NADDA ADMITTED HOSPITAL
JP NADDA ADMITTED TO AIIMS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.