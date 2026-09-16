15 থেকে বেড়ে 25 হাজার, পুজোর আগে লক্ষ্মীলাভ ; একযুগ বাদে বদল পিএফের বাধ্য়তামূলক সীমায়

15 থেকে বেড়ে 25 হাজার, পুজোর আগে লক্ষ্মীলাভ ; একযুগ বাদে বদল পিএফের বাধ্য়তামূলক সীমায়
EPFO wage ceiling: পুজোর আগেই কর্মীদের জন্য সুখবর । এখন থেকে পিএফে জমবে আরও বেশি টাকা ।
By PTI
Published : September 16, 2026 at 5:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে এখন থেকে আরও বেশি টাকা জমবে । পিএফের বাধ্য়তামূলক সীমায় বড়সড় বদল আনল কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিমাণটি আগে ছিল 15 হাজার । এখন তা বেড়ে হল 25 হাজার টাকা । দীর্ঘ 12 বছর বাদে এই ধ্য়তামূলক সীমায় বদল এল ।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বুধবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় তথ্য় ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৷ তাঁর মতে এই পরিবর্তনের ফলে আরও 51 লক্ষ অতিরিক্ত কর্মী উপকৃত হবেন । পিএফ বাবদ এতদিন সরকারের বছরে 10 হাজার 250 কোটি টাকা খরচ হত । এখন থেকে সেই পরিমাণ বেড়ে হবে 11 হাজার 339 কোটি টাকা ।
2004 সাল থেকে 2014 সাল পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট বাধ্য়তামূলক সীমা ছিল পিএফ ব্যবস্থায় । তার পরিবর্তন আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর । সে বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিমাসে বাধ্য়তামূলক সীমা 15 হাজার টাকা । এক যুগ বাদে সেই সেপ্টেম্বর মাসেই বাধ্য়তামূলক সীমা 15 হাজার টাকা থেকে বেড়ে হল 25 হাজার টাকা।