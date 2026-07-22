নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র, লোকসভায় ঘোষণা রিজিজুর

নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র, লোকসভায় ঘোষণা রিজিজুর
স্পিকার ওম বিড়লাকে কিরেণ রিজিজুর অনুরোধ, "সংসদের সমস্ত দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে আলোচনার দিন ঠিক করুন ৷"
Published : July 22, 2026 at 12:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সংসদে আলোচনা করতে রাজি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বুধবার বেলা 12টা নাগাদ লোকসভায় এ কথা জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ সংসদের সমস্ত দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে আলোচনার দিন ঠিক করতে স্পিকারকে ওম বিড়লাকে করলেন রিজিজু ৷
বিরোধী শিবিরের তরফ থেকে কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল এবং সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবও জানান তাঁরা চর্চা চান ৷ স্পিকার ওম বিড়লাও জানিয়েছেন সরকার খোলা মনে আলোচনা চেয়েছে ৷ সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বাকিটা ঠিক হবে ৷ গত কয়েকদিন ধরে এই দাবিকে সামনে রেখেই কেন্দ্রের উপর ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছিল বিরোধীরা ৷ শেষমেশ দাবি মেনে নিল সরকার ৷ এদিন সকালে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেন রিজিজু ৷ সেখানেও এ নিয়ে চর্চা হয়েছে ৷
আরও আগে এদিন সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা সোনম ওয়াংচুককে জানিয়েদেন সরকার সংসদে আলোচনা করতে রাজি ৷ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন তিনি শর্ত দিয়েছিলেন, সরকার সংসদের বাদল অধিবেশনে শিক্ষা দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় রাজি থাকলে অনশন প্রত্যাহার করবেন ৷ এবার কবে তিনিি অনশন প্রত্যাহার করেন নাকি অন্য কোনও শর্ত দেন সেটাই এখন দেখার ৷
নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, "সরকার তিন দিন ধরে আলোচনায় রাজি ৷ কিন্তু সংসদে আলোচনা করতে হলে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে করতে হয় ৷ কবে আলোচনা হবে, কতক্ষণ ধরে চর্চা হবে সেটা সকলের সঙ্গে আলোচনা করে স্পিকার ঠিক করবেন ৷"
আলোচনায় সম্মত হলেও কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে কড়া আক্রমণ করে অখিলেশ বলেন, "আন্দোলনরত ছাত্রদের মারধর করা হয়েছে ৷ ছাত্রীদের পোশাক পর্যন্ত ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই ঘটনা কি আমরা বরদাস্ত করব ? প্রধানমন্ত্রী এ সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলেন না ৷ বাইরে গিয়ে দেশের যুবকদের নিয়ে কথা বলেন ৷ কিন্তু সংসদে কিছু বলেন না ৷ প্রধানমন্ত্রী আগে এসব নিয়ে কথা বললে আমাদের ওঁর বাড়ির সামনে ধর্না দিতে হত না ৷" কংগ্রেসের কেসি বেণুগোপাল বলেন, "গোটা দেশ এখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চায় ৷ আমাদেরও এটাই দাবি ৷"