দেশে প্রতি 10 জন যুবকের মধ্যে 1 জন বেকার, অভিষেকের প্রশ্নে উত্তর কেন্দ্রের
বেকারত্ব নিয়ে পাঁচটি প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারকে করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বুধবার লোকসভায় সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিল কেন্দ্রীয় সরকার৷
Published : December 3, 2025 at 4:39 PM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: মোদি সরকারের আমলে দেশে বেকারত্ব বেড়েছে, হামেশা এই ধরনের অভিযোগ শোনা যায় বিরোধীদের মুখে। এবার খোদ কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানেও সেই তথ্যেরই উপর কার্যত সিলমোহর পড়ল। বুধবার সংসদে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তরফে তুলে ধরা তথ্য অনুযায়ী, দেশে এখন প্রতি 10 জনের মধ্যে একজন বেকার৷
কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে এই পরিসংখ্য়ান তুলে ধরেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে৷ ফলে এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সরব তৃণমূল কংগ্রেস৷ তারা এই ইস্যুতে বিজেপিকে কটাক্ষও করেছে৷
তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বেকারত্ব সংক্রান্ত পাঁচটি প্রশ্ন করেছিলেন৷ বুধবার লোকসভায় সেই নিয়ে লিখিত উত্তর পেশ করা হয় কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকের তরফে৷ সেই উত্তর আসলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক 'পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে' (PLFS) রিপোর্ট৷
ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, 2023-24 আর্থিক বছরে দেশে 15 থেকে 29 বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার 10.2 শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি 10 জন যুবকের মধ্যে অন্তত এক জন বেকার। দেশের কর্মক্ষম তরুণ প্রজন্মের এক বিশাল অংশ হয় কাজ পাচ্ছেন না, অথবা কাজের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। 2019-20 অর্থবর্ষে এই হার ছিল 15 শতাংশ, যা বর্তমানে কমে 10.2 শতাংশ হয়েছে৷
কেন্দ্রের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শহরের মহিলাদের কর্মসংস্থানের চিত্রটিও বেশ করুণ। গ্রামের তুলনায় শহরের মেয়েদের মধ্যে বেকারত্বের জ্বালা অনেক বেশি। সরকারি হিসেব বলছে, 2023-24 সালে শহুরে এলাকায় মহিলাদের বেকারত্বের হার 7.1 শতাংশ, যেখানে গ্রামে এই হার 2.1 শতাংশ। অর্থাৎ, চকচকে শহরের আড়ালে কর্মহীনতার অন্ধকার অনেক বেশি গভীর।
যদিও সরকারের দাবি, তারা বসে নেই। বেকারত্ব কমাতে 'পিএম বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা', এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়াতে 'এমপ্লয়মেন্ট লিঙ্কড ইনসেনটিভ' (ELI) বা পিএলআই-এর মতো স্কিম আনা হয়েছে। শ্রম মন্ত্রক জানিয়েছে, গত কয়েক বছরে সামগ্রিক বেকারত্বের হার কিছুটা কমেছে।
কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে উঠে আসা এই ‘10 জনে এক জন বেকার’-এর তত্ত্ব বিরোধীদের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্রীয় সরকার যতই উন্নয়নের দাবি করুক না-কেন, সংসদে পেশ করা তাদের নিজেদের রিপোর্টই বলে দিচ্ছে, প্রতিশ্রুতির 'আচ্ছে দিন' আর বাস্তবের মাটিতে যুবকদের চাকরির হাহাকারের মধ্যে ফারাকটা ঠিক কতটা।
এই কথাটাই বলছে তৃণমূলও৷ বাংলার শাসক দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘গতকালই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন বাংলায় কীভাবে বেকারত্ব কমেছে। আজ মোদি সরকারের মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান প্রমাণ করছে যুবসমাজের মধ্য়ে কীভাবে বেকারত্ব বাড়ছে। এই মুহূর্তে দেশের 10 জন যুবকের মধ্যে একজন বেকার, এই তথ্য যথেষ্ট উদ্বেগের। এরপরেও যাঁরা ডাবল ইঞ্জিনের ঢাক পেটাচ্ছেন, তাঁরাই বলুন কী বলবেন!’’