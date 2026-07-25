জেন জি আন্দোলনের সামনে হার মানল মোদি সরকার, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা
দেশজোড়া বিক্ষোভের জের ৷ দিল্লিতে এখনও চলছে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনের তারই মাঝে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷
ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা (ইটিভি ভারত)
By PTI
Published : July 25, 2026 at 2:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: দেশজোড়া বিক্ষোভের জের ৷ দিল্লিতে এখনও চলছে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন ৷ তারই মাঝে ইস্তফা দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে পদত্যাগপত্র পাঠানোর কথা জানিয়ে একটি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন ৷ পাশাপাশি ধর্মেন্দ্র এদিন তাঁর পদত্যাগপত্রও পোসেট করেন ৷ এরপরই ককরোচ জনতা পার্টির (CJP)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে বলেন, "আমরা সফল হয়েছি। ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেছেন। উই হ্যাভ ডান ইট ৷ ধর্মেন্দ্র প্রধান শেষমেশ ইস্তফা দিলেন ৷ কী বলেছিলেন তাঁরা, এই সরকারে ইস্তফা হয় না... হল তো !
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