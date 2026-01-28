ETV Bharat / bharat

দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই দুর্ঘটনা ! অজিত-তদন্তে নয়া তথ্য

দুর্ঘটনার যথাযথ তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷

দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে এএআইবি (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 28, 2026 at 7:20 PM IST

নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি : দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই কি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল অজিত পাওয়ারের বিমান ? প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এমনই তথ্য় ৷ ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা জানতে যথাযথ তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু ৷

দৃশ্যমানতা কম থাকার বিষয়টির উল্লেখ করে তিনি জানান, বারামতীতে অবতরণের আগে এটিসির তরফে অজিতের বিমানের পাইলটের কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন কি না ৷ উত্তরে পাইলট জানান, তিনি রানওয়েটি দেখতে পাচ্ছেন না ৷

প্রয়াত অজিত পাওয়ার (ফাইল ছবি: পিটিআই)

এ প্রসঙ্গে ডিজিসিএ'র তরফে জানানো হয়েছে, বারামতীতে এটিসির কোনও টাওয়ার নেই ৷ বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্য দেন বিভিন্ন উড়ান সংস্থার প্রশিক্ষকরা ৷ দুর্ঘটনার সময় যাঁরা এটিসির দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল 8টা 18 মিনিট নাগাদ বিমানটি অবতরণের প্রয়াস করে বিমানটি ৷ সে সময় এটিসির তরফে জানতে চাওয়া হয় পাইলট 11 নম্বর রানওয়েটি দেখতে পাচ্ছেন কি না ৷ পাইলট জানান রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন না ৷ এরপর এটিসির তরফে তাঁকে আকাশে চক্কর কাটার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷

খানিকক্ষণ পর আবারও এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাইলট ৷ আবারও দৃশ্যমানতার কথা জানতে চায় এটিসি ৷ পাইলট এবারও নেতিবাচক জবাব দেন ৷ পরে অবশ্য তিনি জানান, 11 নম্বর রানওয়েটি দেখতে পাচ্ছেন ৷ শেষমেশ 8টা 43 মিনিট নাগাদ অবনতরণের অনুমতি দেওয়া হয় বিমানটিকে ৷ তবে এক্ষেত্রে রিডব্যাক প্রটোকল মানা হয়নি ৷ অবতরণের আগে সুরক্ষা সংক্রান্ত এই বিধি মানতে হয় পাইলটদের ৷ সেখানে এটিসির তরফে যে বাক্য়টি পাইলটকে বলা হয় তাঁকে সেটি একটু অক্ষুণ্ণ না করে এটিসি-কে বলে দিতে হয় ৷ এখানে পাইলট সেটা করেননি ৷

এদিকে, তদন্তের আশ্বাস দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে অসামরিক বিমান পরিববণ মন্ত্রী লেখেন, এএআইবি এই ঘটনার তদন্ত করবে ৷ ঠিক কেন বিমানটি ভেঙে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হবে ৷ ইতিমধ্যেই এএআইবি-র এক কর্তা এবং ডিজিসিএ-র কয়েকজন আধিকারিক দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷ 2023 সালে এই ভিএসআর অ্যাভিয়েশনের একটি বিমান দুর্ঘটনাকর কবলে পড়েছিল ৷ এবারের তদন্তে সেই বিষয়টিও আসবে ৷

বুধবার সকালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারের ৷ নির্বাচনী সমাবেশে যাওয়ার সময় অবতরণের মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র সরকার 30 জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ৷ এই সময়ে সমস্ত সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে । শোকের সময়কালে কোনও সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না । এদিকে, অজিতের মৃত্যুর পর কাকা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদি ৷

