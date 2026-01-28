দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই দুর্ঘটনা ! অজিত-তদন্তে নয়া তথ্য

দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই দুর্ঘটনা ! অজিত-তদন্তে নয়া তথ্য
দুর্ঘটনার যথাযথ তদন্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : January 28, 2026 at 7:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি : দৃশ্যমানতা কম থাকার কারণেই কি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল অজিত পাওয়ারের বিমান ? প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এমনই তথ্য় ৷ ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা তা জানতে যথাযথ তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নাইডু ৷
দৃশ্যমানতা কম থাকার বিষয়টির উল্লেখ করে তিনি জানান, বারামতীতে অবতরণের আগে এটিসির তরফে অজিতের বিমানের পাইলটের কাছে জানতে চাওয়া হয় তিনি রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন কি না ৷ উত্তরে পাইলট জানান, তিনি রানওয়েটি দেখতে পাচ্ছেন না ৷
এ প্রসঙ্গে ডিজিসিএ'র তরফে জানানো হয়েছে, বারামতীতে এটিসির কোনও টাওয়ার নেই ৷ বিমান চলাচল সংক্রান্ত তথ্য দেন বিভিন্ন উড়ান সংস্থার প্রশিক্ষকরা ৷ দুর্ঘটনার সময় যাঁরা এটিসির দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল 8টা 18 মিনিট নাগাদ বিমানটি অবতরণের প্রয়াস করে বিমানটি ৷ সে সময় এটিসির তরফে জানতে চাওয়া হয় পাইলট 11 নম্বর রানওয়েটি দেখতে পাচ্ছেন কি না ৷ পাইলট জানান রানওয়ে দেখতে পাচ্ছেন না ৷ এরপর এটিসির তরফে তাঁকে আকাশে চক্কর কাটার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷
Press note on Learjet 45 Aircraft VT-SSK crash at Baramati Airport of M/s VSR Ventures Pvt Ltd pic.twitter.com/Exah9xCTBl— DGCA (@DGCAIndia) January 28, 2026
খানিকক্ষণ পর আবারও এটিসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন পাইলট ৷ আবারও দৃশ্যমানতার কথা জানতে চায় এটিসি ৷ পাইলট এবারও নেতিবাচক জবাব দেন ৷ পরে অবশ্য তিনি জানান, 11 নম্বর রানওয়েটি দেখতে পাচ্ছেন ৷ শেষমেশ 8টা 43 মিনিট নাগাদ অবনতরণের অনুমতি দেওয়া হয় বিমানটিকে ৷ তবে এক্ষেত্রে রিডব্যাক প্রটোকল মানা হয়নি ৷ অবতরণের আগে সুরক্ষা সংক্রান্ত এই বিধি মানতে হয় পাইলটদের ৷ সেখানে এটিসির তরফে যে বাক্য়টি পাইলটকে বলা হয় তাঁকে সেটি একটু অক্ষুণ্ণ না করে এটিসি-কে বলে দিতে হয় ৷ এখানে পাইলট সেটা করেননি ৷
এদিকে, তদন্তের আশ্বাস দিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে অসামরিক বিমান পরিববণ মন্ত্রী লেখেন, এএআইবি এই ঘটনার তদন্ত করবে ৷ ঠিক কেন বিমানটি ভেঙে পড়ল তা খতিয়ে দেখা হবে ৷ ইতিমধ্যেই এএআইবি-র এক কর্তা এবং ডিজিসিএ-র কয়েকজন আধিকারিক দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷ 2023 সালে এই ভিএসআর অ্যাভিয়েশনের একটি বিমান দুর্ঘটনাকর কবলে পড়েছিল ৷ এবারের তদন্তে সেই বিষয়টিও আসবে ৷
Deeply saddened by the tragic passing of Shri Ajit Pawar in the plane crash in Baramati earlier today. My sincere condolences to his family, loved ones and all those affected by this loss. May his contributions to public life be remembered, and may the bereaved find strength in…— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) January 28, 2026
বুধবার সকালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা এনসিপি নেতা অজিত পাওয়ারের ৷ নির্বাচনী সমাবেশে যাওয়ার সময় অবতরণের মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে বিমানটি ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র সরকার 30 জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ৷ এই সময়ে সমস্ত সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে । শোকের সময়কালে কোনও সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান হবে না । এদিকে, অজিতের মৃত্যুর পর কাকা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদি ৷