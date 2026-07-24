প্রশ্নপত্র ফাঁসে সর্বোচ্চ 10 বছরের জেল, 10 কোটির জরিমানা
মধ্যরাতে ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যা বলেছিলেন, সেই অনুযায়ী শুক্রবার ক্যাবিনেট বৈঠকে পুরনো বিল সংশোধন করা হয়েছে ৷
By PTI
Published : July 24, 2026 at 10:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 জুলাই: নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে প্রবল চাপের মুখে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ শুক্রবার প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে আরও কঠোর পদক্ষেপের জন্য তড়িঘড়ি খসড়া বিল অনুমোদন করল মোদি ক্যাবিনেট ৷ সরকারি সূত্রের খবর, দোষীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা ছাড়াও প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত থাকার দায়ে দশ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত এই বিলে ৷
বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে হঠাৎ সেলফি ভিডিয়ো করে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তার পরপরই সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার হাত থেকে চিকেন স্যুপ খেয়ে অনশন ভাঙেন ৷ এরপর দুপুর 12.30টা নাগাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন সিজেপি'র দুই প্রতিনিধি সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কা ৷ এদিনও দিনভর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে উত্তপ্ত ছিল রাজধানী দিল্লি ৷ কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবির থেকে সিজেপি- এই দাবিতে অনড় সব পক্ষই ৷
দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ক্যাবিনেট বৈঠক হয় সংসদ চত্বরে ৷ সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় 'দ্য পাবলিক এগজামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যাক্ট, 2024'-কে সংশোধন করে এই নয়া বিল কার্যকর হবে ৷ বিল অনুযায়ী প্রশ্নপত্র ফাঁসে দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম পাঁচ বছরের কারাবাস হবে ৷ সাজার মেয়াদ 10 বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সুযোগও রয়েছে এই বিলে ৷ সুপরিকল্পিত উপায়ে কেউ প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে প্রমাণিত হলে তার সর্বোচ্চ 10 কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে ৷ পাশাপাশি ন্যূনতম জরিমানার অঙ্ক 1 কোটি টাকা ৷ এই বিলের উদ্দেশ্যে, সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত জোটবদ্ধ হয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাণ্ড রুখে দেওয়া ৷ যেখানে বিপুল অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়, তা বন্ধ করা ৷ পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থীর জন্যও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রয়েছে ৷ সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষণা অনুযায়ী এই সংশোধিত বিলটি সোমবার সংসদে পেশ করা হবে ৷ মধ্যরাতের ভিডিয়ো বার্তায় তিনি আশ্বস্ত করেছেন, আগামী সপ্তাহে সংসদ প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে কঠোর পদক্ষেপের বিল আনা হবে ৷
দুপুরে সিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি ছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং নিট-ইউজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে নিজের জীবন শেষ করেছেন, এমন পড়ুয়াদের পরিবার পিছু এক কোটি ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছে ককরোচ জনতা পার্টি ৷ সূত্রের খবর, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ এলেও তাঁর পাশেই রয়েছে ক্যাবিনেট ৷ পরিস্থিতি যা তাতে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, বিরোধী শিবির এবং আন্দোলনরত পড়ুয়াদের দাবি মেনে নেবে না মোদি সরকার ৷ পদত্যাগ করবেন না ধর্মেন্দ্র ৷ অতীতেও দেখা গিয়েছে কোনও মন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে বিরোধীরা যতই জ্বর তুলুক না কেন সরকার তাঁর পাশেই থেকেছে ৷