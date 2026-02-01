ETV Bharat / bharat

নির্মলার ভেষজ-বাজেট, এইমসের ধাঁচে দেশে তৈরি হবে 3টি আয়ুর্বেদ হাসপাতাল

2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ এবারের স্বাস্থ্য খাতে আয়ুর্বেদ বিশেষ জায়গা পেয়েছে ৷

Budget 2026-27
বাজেট পেশ করছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন (ছবি: এএনআই)
By PTI

Published : February 1, 2026 at 2:15 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: এবারের বাজেটে আয়ুর্বেদে জোর দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ দেশের বাইরে বিদেশে ভারতের চিরাচরিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসার চাহিদা বাড়ছে ৷ রবিবার সংসদে 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ তিনি ঘোষণা করেন, দেশে তিনটি 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ' প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে ৷ কোভিড অতিমারি পরবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে আয়ুর্বেদের জনপ্রিয় হয়েছে ৷ তাই এই সিদ্ধান্ত ৷

এছাড়া রাজ্যগুলিকে সাহায্য করতে পাঁচটি আঞ্চলিক মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলা হবে ৷ এই কাজে কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি সেক্টরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে ৷ এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা বলেন, "ভারতের প্রাচীন যোগা ইতিমধ্যে বিদেশের বিভিন্ন অংশে শ্রদ্ধা, স্বীকৃতি পেয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোভিড-পরবর্তী সময়ে যোগাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে তুলে ধরেছেন ৷ আয়ুর্বেদ বিশ্বজনীন হয়েছে ৷"

তিনি আরও বলেন, "তিনটি নতুন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটস অফ আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান, আয়ুষ ফার্মাসিগুলিকে উন্নত করা এবং ওষুধ পরীক্ষার ল্যাবরেটরিগুলিকে উচ্চ সার্টিফিকেশন পর্যায়ে উন্নীত করা, আরও দক্ষ আধিকারিকের সহজলভ্য়তা, গুজরাতের জামনগরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টারকে আরও উন্নত করে তোলা হবে ৷ সেখানে প্রমাণ-ভিত্তিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও চিরাচরিত ওষুধ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ হবে ৷"

