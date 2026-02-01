মেরুন-পার্পলে উজ্জ্বল নির্মলা, অর্থমন্ত্রীর শাড়িতেই বাজেট-প্রাপ্তির ইঙ্গিত
প্রতিবারের মতো এবারও বাজেট পেশের আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের শাড়ি নজর কাড়ল ৷ জানুন এই শাড়ির বিশেষত্ব ৷
Published : February 1, 2026 at 12:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: বাজেটে যে শুধু সংখ্যা, ঘাটতি আর করের হিসাব নজর কাড়ে এমনটা নয় ৷ প্রতিবছর কেন্দ্রীয় বাজেটের দিন সকলের নজর কাড়ে দেশের অর্থমন্ত্রীর নির্মলা শাড়ি ৷ এই নিয়ে একটানা নবমবার বাজেট পেশ করলেন নির্মলা ।
বাজেট পেশ হওয়ার পাশাপাশি আলোচনার কেন্দ্রে থাকে লোকসভায় ঢোকার সময় নির্মলা সীতারামনের পরনে থাকা শাড়ি ৷ প্রতিবারই অর্থমন্ত্রীর শাড়িতে থাকে বিভিন্ন রাজ্যের ছোঁয়া । এবার কোন রাজ্যের ছোঁয়া থাকল অর্থমন্ত্রীর শাড়িতে ?
বছরের পর বছর তিনি হ্যান্ডলুম শাড়ি বেছে নিচ্ছেন ৷ যাতে দেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও কারুশিল্পকে জাতীয় মঞ্চে তুলে ধরা যায় । কখনও তাঁকে বাজেট পেশ করার সময় মঙ্গলাগিরি শাড়ি, কখনও পোচমপল্লী তো কখনও আবার ওড়িশার গঞ্জম, তসর সিল্ক কিংবা মধুবনী শাড়িতে দেখা গিয়েছে ৷ এবছর বাজেটের দিনে তিনি বেছে নিয়েছেন তামিলনাড়ুর কাঞ্জিপুরম সিল্ক । গাঢ় মেরুন-পার্পল রঙের মিশেলে এই কাঞ্জিপুরম শাড়িতে এবং হালকা সোনালি কাজ । সঙ্গে পরেছেন হলুদ রঙের ফুল স্লিভ সোয়েটার ব্লাউজ । শাড়ির বর্ডারেও রয়েছে মানানসই নকশা ৷
এবার অনেকেই হয়তো ভাবছেন কাঞ্জিভরম আর কাঞ্চিপুরম কি একই ? উত্তরটা হ্যাঁ ৷ এই দুটিই দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় শাড়ি । তবে তা নিছক যে পোশাক তেমনটা নয়, রয়েছে শিল্প-সংস্কৃতি ভাবনার সমাহার । তামিলনাড়ুর বহু পুরনো জনপদ কাঞ্চিপুরম । কয়েক শতক ধরে সেখানেই তৈরি হয় উৎকৃষ্টমানের সিল্কের শাড়ি । সেই জায়গার নাম থেকেই নাম কাঞ্চিপুরম । কাঞ্জিভরমের জন্মস্থানও কাঞ্চিপুরম । নামে আলাদা হলেও দুই শাড়ি আসলে এক । শাড়িতে ব্যবহৃত তন্তুর নামকরণ এক একজায়গায় একরকম । তা থেকেই ভিন্ন নাম ।
এদিন অর্থমন্ত্রীর পরনে ছিল কালো শাল । ঐতিহ্যবাহী 'বহি-খাতা', যা লাল কাপড়ে মোড়ানো একটি ট্যাবলেট এবং তার উপর সোনালি রঙের জাতীয় প্রতীক খোদাই করা ৷ এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক উঠে আসছে, সামনেই বিধানসভা ভোট তামিলনাড়ুতে । আবার অর্থমন্ত্রীর জন্মস্থানও তামিলনাড়ু ৷ সেইদিক থেকে বলা যায় স্বাভাবিকভাবেই এই দক্ষিণী রাজ্যের জন্য এবার কল্পতরু অর্থমন্ত্রী ৷