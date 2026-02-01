ETV Bharat / bharat

অপারেশন সিঁদুরের পর প্রতিরক্ষা খাতে দরাজ-হস্ত নির্মলা, বরাদ্দ 7 লক্ষ 85 হাজার কোটি টাকা

বাজেটের অধীনে এবার প্রতিরক্ষা বাহিনী নিজেদের আরও আধুনিকীকরণের জন্য মোট 2.19 লক্ষ কোটি টাকা পেতে চলেছে ৷

Defence Budget 2026
প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জন্য দরাজ-হস্ত নির্মলা (প্রতীকি ছবি)
By ANI

Published : February 1, 2026 at 4:12 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জন্য কার্যত হাত উপুড় করে দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ অপরেশন সিঁদুরের পর বাজেটে 7 লক্ষ 85 হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী।

পহেলগাঁও হামলার পর পাল্টা পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটি উড়িয়ে দেওয়ার মতো ভারতীয় সেনার পরাক্রম দেখেছিল সারা বিশ্ব ৷ ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরে দিশেহারা হয়ে পড়ে পাকিস্তান ৷ এবার সেনার জন্য কার্যত দরাজ-হস্ত হলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ৷ বাজেটের অধীনে এবার প্রতিরক্ষা বাহিনী নিজেদের আরও আধুনিকীকরণের জন্য মোট 2.19 লক্ষ কোটি টাকা পাবে ৷ ফলে সামগ্রিকভাবে, এবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে বাজেট বরাদ্দ 15 শতাংশ বৃদ্ধি পেল ৷ FY26-27-এ, মূলধন ব্যয় 21.84 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ সুতরাং এই খাতে 1.80 লক্ষ কোটি থেকে 2.19 লক্ষ কোটি টাকা বেড়েছে ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের হাতে এই মুহূর্তে একাধিক বড় প্রকল্প রয়েছে ৷ যেমন রাফালে যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন এবং মানষহীন আকাশযানগুলির মতো চুক্তি রয়েছে ৷

অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা পরিষেবা এবং ক্যাপিটাল আউটলে যথাক্রমে 3,65,478.98 কোটি টাকা এবং 2,19,306.47 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ কেন্দ্র 1,71,338.22 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ৷ প্রতিরক্ষা খাতের উন্নতির জন্য, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, "বিমানগুলির যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য আমদানি করা কাঁচামালের উপর শুল্ক ছাড় দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যা রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত বা সামগ্রিক প্রয়োজনে ইউএস-এর প্রতিরক্ষা সেক্টরে ইউনিটগুলির মাদ্যমে প্রতিরক্ষা সেক্টরে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে।"

নির্মলা সীতারামন ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য আমদানি করা সমস্ত শুল্কযোগ্য পণ্যের উপর শুল্ক হার 20 শতাংশ থেকে কমিয়ে 10 শতাংশ করার প্রস্তাব করেছিলেন ৷ রফতানিকে আরও অগ্রসর করা এবং মার্কিন শুল্কের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সামুদ্রিক খাদ্য শিল্পকে তুলে ধরা সরকারের যে লক্ষ্য তার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত সঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ৷

সীতারমন বর্তমান শুল্কমুক্ত আমদানির জন্য ব্যবহৃত সামুদ্রিক প্রক্রিয়ায় শুল্কমুক্ত আমদানির সীমা বাড়ানোরও কথাও বলেছেন ৷ আগের বছরের রফতানি টার্নওভারের FOB মূল্যের শতকরা থেকে তা তিন শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে । নির্মলা সীতারামন বলেছেন, "আমি রফতানির জন্য সামুদ্রিক খাবার প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট ইনপুটগুলির শুল্কমুক্ত আমদানির সীমা বর্তমান এক শতাংশ থেকে বাড়িয়ে আগের বছরের এফওবি মূল্যের তিন শতাংশ করার প্রস্তাব করছি ৷ এছাড়াও রফতানির প্রস্তাবিত টার্নওভারে spec-মুক্ত রফতানি করার অনুমতি দেয়। যা বর্তমানে চামড়া বা সিন্থেটিক জুতো রফতানির জন্যও কার্যকর হবে।" অর্থমন্ত্রী ব্যাটারি এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলির জন্য লিথিয়াম-আয়ন সেল তৈরিতে ব্যবহৃত পণ্যগুলিতে শুল্ক ছাড়ের কথা বলেছেন এদিন ৷

