'সবার কাছে মোবাইলের আলো আছে, আর লণ্ঠন লাগবে ?' সমস্তিপুরের সভা থেকে আক্রমণ মোদির

'সবার কাছে মোবাইলের আলো আছে, আর লণ্ঠন লাগবে ?' সমস্তিপুরের সভা থেকে আক্রমণ মোদির
বিহারে সমস্তিপুর থেকে নির্বাচন প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিরোধীদের মহাগঠবন্ধনকে তিনি 'লাথবন্ধন' বলে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷
By PTI
Published : October 24, 2025 at 7:19 PM IST
সমস্তিপুর, 24 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ জোট বিধানসভা নির্বাচনের বিগত সব রেকর্ড ভেঙে ফেলবে ৷ বিরোধীদের একেবারে ধুলিসাৎ করে দেবে ৷ শুক্রবার বিহার বিধানসভা ভোটের প্রথম প্রচারে সমস্তিপুর থেকে শরিক দলের প্রধান নীতীশ কুমারকে এভাবে মান্যতা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কংগ্রেস ও আরজেডিকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতন রাম ও চিরাগ পাসোয়ান এবং অন্য এনডিএ নেতারা ৷ তাঁরা জোটের মধ্যে ঐক্যের প্রদর্শনে একে অপরের হাত ধরেন ৷
গতকাল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব বলেছিলেন, বিজেপি নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হতে দেবে না ৷ তাঁর দলে অন্যায় করছে এনডিএ ৷ এদিন বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা এনডিএ জোটের তরফে কেউই এখনও এনডিএ জোটের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেননি ৷ বিরোধী তেজস্বী যাদব এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷
#WATCH | Samastipur | #BiharElection2025 | PM Narendra Modi says, " ...'har ek ke haath mein light hain toh lantern (rjd symbol) chahiye kya?'..." pic.twitter.com/hpktdHy9jG— ANI (@ANI) October 24, 2025
এদিকে আরজেডি-র প্রতীককে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী জনসভায় উপস্থিত সবাইকে মোবাইলের আলো জ্বালাতে উৎসাহী করেন ৷ তিনি বলেন, "আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন বের করে আলোটা জ্বালুন ৷" উপস্থিত জনগণ সেইমতো মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখাতে থাকেন ৷ তখন তিনি বলেন, "এবার আপনারাই বলুন, আপনাদের কাছে এত আলো থাকতে, লণ্ঠনের কী দরকার ?" তিনি বিরোধী মহাগঠবন্ধকে 'লাথবন্ধন' বলে আক্রমণ শানান ৷ জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বিহারবাসীকে 'জঙ্গলরাজে'র কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁদের সাবধান থাকতে বলেন ৷
243টি আসনের বিহার বিধানসভা ভোট হবে দু'দফায়- 6 ও 11 নভেম্বর ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷ জেডি(ইউ) সভাপতি নীতীশ কুমার, এলজেপি (রামবিলাস) প্রধান তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও হাম-এর প্রধান জীতন রাম মাঝি এবং রাজ্যসভা সাংসদ তথা আরএলএম প্রধান উপেন্দ্র খুশওয়াকে দেখিয়ে তিনি বলেন, "এনডিএ জোটের ছবিটা বিরোধীদের থেকে একেবারে উল্টো ৷"
নীতীশ কুমারের ভূয়সি প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "তিনি 2005 সালে ক্ষমতায় আসেন ৷ কিন্তু তাঁর শাসনকালের প্রায় এক দশক কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের সময়ে নষ্ট হয়েছে ৷ সেই সময় আরজেডি অনবরত ব্ল্যাকমেল করে গিয়েছে ৷ বিহারে এনডিএ সরকারের সহযোগিতা করলে তারা সমর্থন তুলে নেবে ৷"
তিনি জানান, গত 11 বছরে রাজ্যে পূর্ববর্তী সরকারের থেকে তিন গুণ বেশি কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েছে বিহার ৷ বিহার এখন মাছ রফতানি করছে ৷ একসময় নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হত ৷ মাখানা এই বিহারে উৎপন্ন হয় ৷ এর বাজার অনেক দূর প্রসারিত ৷
#WATCH | Samastipur | #BiharElection2025 | PM Narendra Modi says, " ...the candidates fielded by 'lathbandhan' clearly indicate their desire to bring back the old days. listen to their campaigning and you'll be reminded of jungle raj...the people of bihar must be cautious and… pic.twitter.com/FLESWvRnUq— ANI (@ANI) October 24, 2025
প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "বিহার এখন বিনিয়োগের জন্য আদর্শ রাজ্য হয়ে উঠেছে ৷ আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি, প্রতি জেলায় স্থানীয় যুবকরা মিলে স্টার্টআপ খুলবে ৷ কিন্তু 'জঙ্গলরাজ' থাকলে এটা সম্ভব হত না ৷" প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির উক্তি উদ্ধৃত করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আপনারা মনে করুন, এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সরকার এক টাকা খরচ করলে মাত্র 15 পয়সা মানুষের কাছে পৌঁছয় ৷ কারণ বাকি অর্থ রক্তমাখা হাত লুট করে নেয় ৷"
এই জনসভার আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভারতরত্ন কর্পুরী ঠাকুরের গ্রামে যান ৷ এদিনের জনসভা থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের জন্য লড়াইয়ে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান ৷