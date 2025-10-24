ETV Bharat / bharat

'সবার কাছে মোবাইলের আলো আছে, আর লণ্ঠন লাগবে ?' সমস্তিপুরের সভা থেকে আক্রমণ মোদির

বিহারে সমস্তিপুর থেকে নির্বাচন প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিরোধীদের মহাগঠবন্ধনকে তিনি 'লাথবন্ধন' বলে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷

Bihar Election 2025 PM Modi Public Rally
বিহারের সমস্তিপুরে নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও অন্যরা (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : October 24, 2025 at 7:19 PM IST

সমস্তিপুর, 24 অক্টোবর: মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ জোট বিধানসভা নির্বাচনের বিগত সব রেকর্ড ভেঙে ফেলবে ৷ বিরোধীদের একেবারে ধুলিসাৎ করে দেবে ৷ শুক্রবার বিহার বিধানসভা ভোটের প্রথম প্রচারে সমস্তিপুর থেকে শরিক দলের প্রধান নীতীশ কুমারকে এভাবে মান্যতা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কংগ্রেস ও আরজেডিকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতন রাম ও চিরাগ পাসোয়ান এবং অন্য এনডিএ নেতারা ৷ তাঁরা জোটের মধ্যে ঐক্যের প্রদর্শনে একে অপরের হাত ধরেন ৷

গতকাল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব বলেছিলেন, বিজেপি নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হতে দেবে না ৷ তাঁর দলে অন্যায় করছে এনডিএ ৷ এদিন বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন ৷ কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা এনডিএ জোটের তরফে কেউই এখনও এনডিএ জোটের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেননি ৷ বিরোধী তেজস্বী যাদব এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ৷

এদিকে আরজেডি-র প্রতীককে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী জনসভায় উপস্থিত সবাইকে মোবাইলের আলো জ্বালাতে উৎসাহী করেন ৷ তিনি বলেন, "আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন বের করে আলোটা জ্বালুন ৷" উপস্থিত জনগণ সেইমতো মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখাতে থাকেন ৷ তখন তিনি বলেন, "এবার আপনারাই বলুন, আপনাদের কাছে এত আলো থাকতে, লণ্ঠনের কী দরকার ?" তিনি বিরোধী মহাগঠবন্ধকে 'লাথবন্ধন' বলে আক্রমণ শানান ৷ জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বিহারবাসীকে 'জঙ্গলরাজে'র কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁদের সাবধান থাকতে বলেন ৷

PM Modi at Samastipur, Bihar
মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে খোশমেজাজে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)

243টি আসনের বিহার বিধানসভা ভোট হবে দু'দফায়- 6 ও 11 নভেম্বর ৷ ভোটগণনা 14 নভেম্বর ৷ জেডি(ইউ) সভাপতি নীতীশ কুমার, এলজেপি (রামবিলাস) প্রধান তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও হাম-এর প্রধান জীতন রাম মাঝি এবং রাজ্যসভা সাংসদ তথা আরএলএম প্রধান উপেন্দ্র খুশওয়াকে দেখিয়ে তিনি বলেন, "এনডিএ জোটের ছবিটা বিরোধীদের থেকে একেবারে উল্টো ৷"

নীতীশ কুমারের ভূয়সি প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "তিনি 2005 সালে ক্ষমতায় আসেন ৷ কিন্তু তাঁর শাসনকালের প্রায় এক দশক কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকারের সময়ে নষ্ট হয়েছে ৷ সেই সময় আরজেডি অনবরত ব্ল্যাকমেল করে গিয়েছে ৷ বিহারে এনডিএ সরকারের সহযোগিতা করলে তারা সমর্থন তুলে নেবে ৷"

তিনি জানান, গত 11 বছরে রাজ্যে পূর্ববর্তী সরকারের থেকে তিন গুণ বেশি কেন্দ্রীয় সাহায্য পেয়েছে বিহার ৷ বিহার এখন মাছ রফতানি করছে ৷ একসময় নিজের প্রয়োজনের জন্য অন্য রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হত ৷ মাখানা এই বিহারে উৎপন্ন হয় ৷ এর বাজার অনেক দূর প্রসারিত ৷

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "বিহার এখন বিনিয়োগের জন্য আদর্শ রাজ্য হয়ে উঠেছে ৷ আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি, প্রতি জেলায় স্থানীয় যুবকরা মিলে স্টার্টআপ খুলবে ৷ কিন্তু 'জঙ্গলরাজ' থাকলে এটা সম্ভব হত না ৷" প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির উক্তি উদ্ধৃত করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আপনারা মনে করুন, এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, সরকার এক টাকা খরচ করলে মাত্র 15 পয়সা মানুষের কাছে পৌঁছয় ৷ কারণ বাকি অর্থ রক্তমাখা হাত লুট করে নেয় ৷"

এই জনসভার আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভারতরত্ন কর্পুরী ঠাকুরের গ্রামে যান ৷ এদিনের জনসভা থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের জন্য লড়াইয়ে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁকে শ্রদ্ধা জানান ৷

