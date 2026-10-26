নির্মীয়মাণ বাড়ি ধসে মৃত্যু বাবা-ছেলের, ভেঙে পড়া অংশ থেকে উদ্ধার আরও দুই

নির্মীয়মাণ বাড়ি ধসে মৃত্যু বাবা-ছেলের, ভেঙে পড়া অংশ থেকে উদ্ধার আরও দুই
Delhi House Collapsed: বৃ্দ্ধ বাবা ও তাঁর ছেলেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি ৷ নির্মীয়মাণ বাড়ির ছাদ ভেঙে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের ৷
Published : October 26, 2026 at 1:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 অক্টোবর: ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েছিলেন দু'জনেই। পরে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দিল্লির হর্ষ বিহার এলাকায় রবিবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটা নাগাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির ছাদ ৷ দুর্ঘটনার খবর পেয়েই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। উদ্ধার অভিযানে যোগ দেয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (NDRF), দিল্লি ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় পুলিশ, সিভিল ডিফেন্সের কর্মী এবং এলাকার বাসিন্দারা।
উত্তর-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি রাহুল আলওয়ালের মতে, এদিন হর্ষ বিহার থানায় সেবা ধাম রোডের মিলন গার্ডেনে চারতলা একটি ভবন ধসের খবর পাই ৷ খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভবনটির নিচুতলায় একটি গুদাম ছিল, সেটি ধসে পড়েছে। এর উপরের তলারও একটি অংশ ধসে যায়। ঘটনায় বাবা ও ছেলের মৃ্ত্যু হয়েছে ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে দু'জন আটকে থাকতে পারেন বলে খবর মেলায় দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু হয়। পরে উদ্ধার করা হয় আরও 2 জনকে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, ওই বাড়ির জায়গাটি ভোপাল সিং-এর ছেলে মনোজ কুমারের। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় 2টি ইঞ্জিন, 2টি অ্যাম্বুল্যান্স এবং একটি ক্রেন পাঠানো হয়। সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স (Civil Defence Volunteers) এবং জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (NDRF)-ও উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে অংশ নেয়। উদ্ধারকারী দলগুলি ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া ব্যক্তিদের বের করে আনার জন্য দ্রুত কাজ শুরু করে ৷ উদ্ধারের সময় চন্দ্রপাল (60) এবং বিজয় কুমার (33)-কে ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদের পরিচয় জানিয়েছে ৷ তাঁরা সম্পর্কে বাবা ও ছেলে ৷
দিল্লি দমকল বিভাগের মুখ্য আধিকারিক একে মালিকের মতে, যৌথ অভিযান চালিয়ে দু'জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তাঁদের মৃত্যু হয় ৷ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক ৷ কী কারণে বাড়িটির ছাদ ভেঙে পড়ল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে।
এর আগে দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় বাড়ি ভেঙে সাতজনের মৃত্যু হয়েছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ ক্যাম্পাসের কাছে ওই বাড়িটি ছেলেদের পেয়িং গেস্ট (PG) আবাসন হিসেবে ব্যবহার করা হত। বাড়িটিতে একটি বেসমেন্ট এবং পাঁচটি তল ছিল। বেসমেন্টে মেরামতির কাজ চলার সময়ই বাড়িটি ভেঙে পড়ে ।