'পরজন্মে ভালোবেসো মা', ঘণ্টায় 150 কিমি গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে লাইভে চরম পদক্ষেপ ইউটিবারের

'পরজন্মে ভালোবেসো মা', ঘণ্টায় 150 কিমি গতিতে গাড়ি ছুটিয়ে লাইভে চরম পদক্ষেপ ইউটিবারের
অনুরাগ দোভাল, যিনি UK07 রাইডার নামে পরিচিত ৷ প্রতিযোগী হিসেবে এসেছিলেন বিগবস 17-র ঘরে ৷ সেই অনুরাগ মায়ের ভালোবাসার আক্ষেপ করে চরম পদক্ষেপ করলেন ৷
Published : March 8, 2026 at 3:14 PM IST
গাজিয়াবাদ, 8 মার্চ: গাড়ির গতি তখন ঘণ্টায় 150 কিলোমিটার ৷ একইসঙ্গে ইনস্টাগ্রামে চলছে লাইভ ৷ ফোনের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে জনপ্রিয় ইউটিউবার এবং বিগবস 17 খ্যাত অনুরাগ দোভালকে, যিনি সোশাল মিডিয়ায় 'ইউকে07 রাইডার' নামে বেশি পরিচিত ৷ নেটিজেন ও ভক্তকুলের কাছে মোটো ভ্লগার হিসাবেও পরিচিতি কম নেই তাঁর ৷ লাইভে দেখা যাচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে নিজের জীবন শেষ করার চেষ্টায় বললেন, "এটা আমার শেষ ভিডিয়ো।"
এখানেই শেষ নয়, শনিবার গাজিয়াবাদের দাসনা থানা এলাকায় দিল্লি-দেরাদুন এক্সপ্রেসওয়েতে ইনস্টাগ্রামে করা লাইভে তিনি মায়ের উদ্দেশে বলেন, "পরের জন্ম যদি ফিরে আসি, তাহলে আমাকে একটু ভালোবেসো মা। আমার সত্যিই ভালোবাসা প্রয়োজন।" লাইভে অনুরাগ আরও বলেন, "গত কয়েক মাসে আমার জীবন সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। আমি কখনও ভাবিনি এভাবে হঠাৎ আমাকে ছেড়ে যাবে সবাই।" তারপরই জনপ্রিয় ইউটিউবারের গাড়িটি সোজা ডিভাইডারের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং লাইভস্ট্রিমটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সেই ভয়াবহ মুহূর্তই এখন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷
পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা তাঁকে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া চারচাকা থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করেন ৷ তাঁর সারা গা রক্তাক্ত ৷ আপাতত গুরুতর আহত অবস্থায় অনুরাগকে মেরঠের শুভার্তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় গাড়িটির গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় 150 কিলোমিটার, যা পুলিশ নিশ্চিত করেছে ৷ সেই অবস্থাতেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এটা দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুরো ঘটনার তদন্ত করে আসল কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ-প্রশাসন।
তবে তাঁর আঘাত কতটা গুরুতর, তা এখনও হাসপাতাল বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত জানানো হয়নি। লাইভ চলাকালীন অনুরাগ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেটি হয়তো তাঁর 'শেষ ভিডিয়ো' হতে পারে। এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। কিছু দিন আগে তিনি অভিযোগ করেছিলেন, ভিন্নধর্মে বিয়ে (ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ) কারণে পরিবারের কিছু সদস্যের কাছ থেকে মানসিক চাপ ও হয়রানির মুখে পড়ছেন। অনুরাগের অনুরাগীরা ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷
পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় ইউটিউবার নিজেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য মেরঠের শুভার্তো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কেন এমন ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তবে, দুর্ঘটনাটি বেপরোয়া গাড়ি চালানো, নিয়ন্ত্রণ হারানো, নাকি অন্য কোনও কারণে ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।
সম্প্রতি, নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভ্লগে অনুরাগ ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যার কথাও তুলে ধরেছিলেন। সেখানে তিনি পরিবারকে ঘিরে মানসিক চাপের কথা উল্লেখ করেছিলেন ৷ তারপরই গতকাল এমন পদক্ষেপ করে বসলেন ৷
উল্লেখ্য, দেরাদুনের বাসিন্দা অনুরাগ দোভাল ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় মোটোভ্লগার। তাঁর ইউটিউব চ্যানেল 'UK07 Rider'-এ সাত মিলিয়নেরও বেশি সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। তাঁর ভিডিয়োতে মূলত মোটরবাইক রাইড, ভ্রমণ এবং গাড়ি সংক্রান্ত রিভিউ দেখা যায়। রিয়্যালিটি শো বিগ বস 17-এ অংশ নেওয়ার পর তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বাড়ে।