চালু নতুন দু'টি বিষয়, UGC-NET রেজিস্ট্রেশন শুরু; জানুন পরীক্ষার সময়সূচি

ইউজিসি-নেট (UGC-NET) জুন 2026 পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) ৷ তাতে দেখা মিলল বড়সড় পরববর্তন ৷

Published : April 30, 2026 at 4:32 PM IST

নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল: ইউজিসি নেট (UGC-NET) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন পড়ুয়াদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খবর। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) UGC ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (UGC NET) জুন 2026-এর জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ৷ তাতে এই বছর পরীক্ষায় একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তা হল দু'টি নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি- স্ট্যাটিক্সটিক্স (রাশিবিজ্ঞান) এবং ফরেস্ট্রি (বনবিজ্ঞান) ৷ যা পড়ুয়াদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সুযোগ তৈরি করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

NTA কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, পড়ুয়ারা 29 এপ্রিল (গতকাল) থেকে আগামী 20 মে, 2026 পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখও সেদিনই (রাত 11.50 পর্যন্ত) ধার্য করা হয়েছে ৷ আবেদনপত্রে সংশোধন করার জন্য 22-24 মে ধার্য করা হয়েছে ৷ আগামী 10 জুনের মধ্যে কোথায় পরীক্ষা হবে, সেই সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে ৷ পরীক্ষা হবে কম্পিউটার-ভিত্তিক (সিবিটি) ৷ সকল প্রশ্নই এমসিকিউ (MCQ) থাকবে। UGC-NET জুন 2026 পরীক্ষা আগামী 22 থেকে 30 জুনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। 85টি বিষয় থেকে আসবে প্রশ্ন ৷

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ-

  • ইউজিসি-নেট জুন 2026-এর আবেদন ফি জেনারেলদের জন্য 1,150 টাকা ৷ জেনারেল-ইডব্লিউএস/ওবিসি-এনসিএল বিভাগের জন্য 600 টাকা এবং এসসি/এসটি/পিডব্লিউডি/তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য 325 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
  • প্রার্থীরা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং বা ইউপিআই-এর মাধ্যমে ফি দিতে পারবেন।
  • আবেদনপত্র শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।
  • একজন প্রার্থী কেবল একটি আবেদনপত্রই জমা দিতে পারবেন।
  • রেজিস্ট্রেশনের জন্য মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি অবশ্যই থাকতে হবে, কারণ সমস্ত আপডেট তাতেই পাঠানো হবে।
  • পরীক্ষার তারিখ, শিফট ও কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রবেশপত্রে জানিয়ে দেওয়া হবে।
  • পরীক্ষার পর উত্তরপত্র এনটিএ-র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
  • পরবর্তীতে প্রার্থীদের আপত্তি জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে।
  • চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশের পরেই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
  • নতুন বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে রাশিবিজ্ঞান ও বনবিজ্ঞান ৷

এই পরীক্ষা সহকারী অধ্যাপক, জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (জেআরএফ) এবং পিএইচডি ভর্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয় ৷ ইউজিসি-নেট হল National Testing Agency কর্তৃক পরিচালিত একটি জাতীয় স্তরের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় যে পড়ুয়ারা জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (JRF), সহকারী অধ্যাপক এবং পিএইচডি ভর্তির জন্য যোগ্য কি না। বছরে দু'বার জুন এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এই পরীক্ষা ৷

