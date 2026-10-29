সন্তানদের নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দুই বোনের, মৃত 6

সন্তানদের নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দুই বোনের, মৃত 6
Two Sisters End Life with their Children: সন্তান-সহ দুই বোনের চরম সিদ্ধান্তে শোকাতুর গ্রাম ৷ বন্ধ খাওয়া-দাওয়া ৷ গোটা গ্রামে জ্বলল না উনুন ৷
Published : October 29, 2026 at 12:29 PM IST
শিবপুরী (মধ্যপ্রদেশ), 29 অক্টোবর: মানসিক অবসাদ ও পারিবারিক অশান্তির জেরে সন্তানদের নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিলেন দুই বোন ৷ ঘটনায় চার শিশু-সহ মৃত্যু হয় দুই বোনের ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে ৷ গুঙ্গারগাঁও ও সেসাইপুরায় একই দিনে দুই বোনের জীবন শেষ করার এই ঘটনা সামনে এসেছে ৷
স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ভয়াবহ পদক্ষেপ
প্রথম ঘটনাটি ঘটে বুধবার বিকেলে । বৈরাদ থানা এলাকার গুঙ্গারগাঁওয়ের বাসিন্দা 35 বছর বয়সী অঞ্জলি তাঁর 6 বছরের ছেলে প্রশান্তকে নিয়ে জীবন শেষ করেন । অঞ্জলি আট মাসের গর্ভবতী ছিলেন । তার স্বামী ধর্মবীর রাওয়াত প্রায় এক মাস আগে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান । এরপর থেকেই তিনি গভীর মানসিক চাপ ও ট্রমার মধ্যে ছিলেন ।
ঘটনার সময় অঞ্জলি তাঁর এক ছেলে ও তিন মেয়েকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন । তবে, এক মেয়ে তার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বাকি দুই বোনকে মুক্ত করে পালিয়ে পরিবারকে খবর দেয় ৷ এই দুর্ঘটনায় মা, ছেলে এবং গর্ভস্থ শিশু মারা যায় । গর্ভবতী মহিলার চার সন্তান ছিল, যাদের মধ্যে তিনজন বেঁচে গিয়েছে ।
বড় বোনও তিন সন্তানকে নিয়ে চরম সিদ্ধান্ত নেন
প্রথম ঘটনার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই বুধবার সন্ধ্যায় আরেকটি ভয়াবহ খবর সামনে আসে । কোলারাস থানা এলাকার সেসাই গ্রামের বাসিন্দা এবং অঞ্জলির বড় বোন, বছর চল্লিশের সীতা রাওয়াতও খোঙ্কার গ্রামের একটি খামারে তাঁর তিন সন্তান রাখি (14), প্রিয়াঙ্কা (11) এবং শ্লোক-কে (6) নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ করেন ।
গ্রামে শোকের ফলে উনুন পর্যন্ত জ্বলেনি
সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা নাগাদ সীতা ও তাঁর ছেলেমেয়েরা বাড়ি না ফেরায়, পরিবারের সদস্যরা তাঁদের খুঁজতে শুরু করেন । খামারবাড়িতে পৌঁছলে সেখানে তাঁদের চপ্পল পড়ে থাকতে দেখা যায়। অল্পদূরেই তিনজনের মৃতদেহ দেখা যাচ্ছিল । পরিবারটি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে । ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মৃতদেহগুলি উদ্ধার করা হয় । একই পরিবারের দুই মেয়ে ও তাঁদের সন্তানদের মৃত্যুর কারণে গ্রামে এদিন উনুনে আগুন পর্যন্ত জ্বালানো হয়নি।
তদন্ত শুরু পুলিশের
বৈরাদ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক রবি চৌহান বলেন, "খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে কুয়ো থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও মহিলা ও তাঁর সন্তানকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি । আমরা এখন পুরো বিষয়টি তদন্ত করে মৃত্যুর পিছনের আসল কারণ জানার চেষ্টা করছি ।" প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অভাবের তাড়নায় জীবন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দুই বোন ৷
গুরুত্ব বিবেচনা করে ঊর্ধ্বতন স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন । পুলিশ উভয় ক্ষেত্রেই মামলা নথিভুক্ত করেছে এবং দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে । পুলিশ আধিকারিকরা জানান, ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য উভয় মামলার প্রতিটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হচ্ছে ।