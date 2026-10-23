গয়ায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ 2 দুষ্কৃতী, অভিযানের সময় হামলা চালানোর অভিযোগ

গয়ায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ 2 দুষ্কৃতী, অভিযানের সময় হামলা চালানোর অভিযোগ
Police Encounter in Gaya: পুলিশ আধিকারিকের দুই ছেলেকে গুলি করার ঘটনায় গ্রেফতার দুই দুষ্কৃতী ৷
Published : October 23, 2026 at 2:26 PM IST
গয়া, 23 অক্টোবর: গয়ায় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে পুলিশ ও টাস্ক ফোর্সের গুলিযুদ্ধ ৷ ঘটনায় দুই দুষ্কৃতী গুলিবিদ্ধ হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, গয়ায় এক ইনসপেকটরের দুই ছেলেকে গুলি করার ঘটনায় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশ ও এসটিএফ-এর একটি দল ৷ বিহারের মুফসিল থানার বিচ্ছি গ্রামে অভিযানের সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে অভিযুক্তরা ৷ পালটা পুলিশের তরফে জবাবি ফায়ারিং করা হলে দুই দুষ্কৃতীর পায়ে গুলি লাগে ৷
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আহত দুই দুষ্কৃতীর নাম হল শ্যাম বিহারী এবং গৌরব ওরফে কালা ৷ ধৃতের দু’জনেই মুফসল থানা এলাকার সিদ্ধার্থপুরী কলোনির বাসিন্দা ৷ পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে মগধ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করেছে ৷
উল্লেখ্য, গত 19 অক্টোবর মুফসল থানার নৌরঙ্গায় অভিযুক্তরা ইন্সপেক্টর সুধাংশু শেখরের দুই ছেলেকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ৷ সেই ঘটনায় পুলিশ আধিকারিকের বড় ছেলে রানু শেখর মারা যান ৷ আর তাঁর ছোট ছেলে মনু শেখরের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ ইনসপেকটর সুধাংশু শেখর বর্তমানে মোতিহারিতে পোস্টিং রয়েছেন ৷ জানা গিয়েছে, দুই অভিযুক্তের মধ্যে একজনের বাবা পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ৷
পুলিশ তদন্তে নেমে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তকারীরা বিচ্ছি গ্রামের শ্যাম বিহারী এবং গৌরবের হদিশ পান ৷ তাদের গ্রেফতার করতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে দুই অভিযুক্ত ৷ সেই সময় পুলিশ পালটা গুলি চালালে, তারা আহত হয় ৷
মুফসিল পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, "পুলিশ ইন্সপেক্টরের দুই ছেলেকে গুলি করার ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে একটি দল গ্রামে পৌঁছেছিল ৷ সেই সময় অভিযুক্তরা পুলিশের উপর গুলি চালায় এবং পুলিশ ও স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) আধিকারিকরা পালটা গুলি চালালে দু’জন আহত হয় ৷ দু’জনকে মগধ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে ৷ পরবর্তী তদন্ত চলছে ৷"
পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার নেপথ্যে আরও অনেকে রয়েছে ৷ আর পুলিশ আধিকারিকের ছেলেদের গুলি করে খুনের ঘটনার পিছনেও বড় কোনও রহস্য রয়েছে ৷ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷