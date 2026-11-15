রাজস্থানে রেললাইনে বিস্ফোরণ, পঞ্জাব থেকে ধৃত 2 মূল অভিযুক্ত

রাজস্থানে রেললাইনে বিস্ফোরণ, পঞ্জাব থেকে ধৃত 2 মূল অভিযুক্ত
Railway track blast case: বিস্ফোরণের সময় ওই এলাকায় কোন কোন মোবাইল নম্বর সক্রিয় ছিল, সেগুলির গতিবিধি কোথায় ছিল- প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে তা খতিয়ে দেখা হয় ।
Published : November 15, 2026 at 1:16 PM IST
শ্রীগঙ্গানগর, 15 নভেম্বর: রাজস্থানের শ্রীগঙ্গানগরে রেললাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় তদন্তে বড়সড় অগ্রগতি । পঞ্জাবের গুরুদাসপুর থেকে গ্রেফতার করা হল দুই মূল অভিযুক্তকে । ধৃতদের নাম দেবিন্দর সিং (22) এবং মহকদীপ কৌর (21) । দু'জনেই গুরুদাসপুরের বাসিন্দা । বিস্ফোরণের ঘটনায় তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজনের যোগ থাকার সন্দেহে আটক করা হয়েছে একাধিক ব্যক্তিকে ।
ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নাশকতার পরিকল্পনা, সম্ভাব্য সহযোগী এবং বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা । মোবাইল ফোনের তথ্য ও সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরেই তদন্তের অভিমুখ পঞ্জাবের দিকে ঘুরেছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
মোবাইলের সূত্রেই গুরুদাসপুরে হানা
শ্রীগঙ্গানগর জেলার রামসিংহপুর থানা এলাকার 50 জিবি গ্রামের কাছে অনূপগড়-সুরতগড় রেললাইনে বিস্ফোরণের পর থেকেই তদন্তে নেমেছিল রাজস্থান পুলিশ । ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তের উপর নজর রাখছিলেন বিকানের রেঞ্জের আইজি ওমপ্রকাশ এবং শ্রীগঙ্গানগরের পুলিশ সুপার হরিশঙ্কর । রাজস্থান পুলিশের পাশাপাশি তদন্তে যোগ দেয় সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস), গোয়েন্দা দফতর (আইবি), সিআইডি এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ।
তদন্তের শুরুতেই বিস্ফোরণস্থলের আশেপাশে সক্রিয় মোবাইল ফোনের নম্বর এবং টাওয়ারের তথ্য সংগ্রহ করেন আধিকারিকেরা । বিস্ফোরণের সময় ওই এলাকায় কোন কোন মোবাইল নম্বর সক্রিয় ছিল, সেগুলির গতিবিধি কোথায় ছিল- প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে তা খতিয়ে দেখা হয় । পাশাপাশি রামসিংহপুর শহর এবং আশপাশের গ্রামের সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করা হয় । বিস্ফোরণের আগে ও পরে এলাকায় সন্দেহজনক ব্যক্তি এবং গাড়ির যাতায়াতের উপর বিশেষ নজর রাখেন তদন্তকারীরা ।
এই সমস্ত তথ্য ও অন্যান্য সূত্রের সূত্র ধরে তদন্তের অভিমুখ পৌঁছয় পঞ্জাবের গুরুদাসপুরে । এরপর পঞ্জাব পুলিশের সহযোগিতায় সেখানে অভিযান চালিয়ে দেবিন্দর ও মহকদীপকে গ্রেফতার করে রাজস্থান পুলিশের দল ।
ধৃতদের জেরা, নজরে সম্ভাব্য চক্র
দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পাশাপাশি বিস্ফোরণের ঘটনায় তাঁদের সহযোগী বলে সন্দেহ হওয়া আরও কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ । ধৃতদের আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । বিস্ফোরণের পরিকল্পনা কারা করেছিল, কী ভাবে বিস্ফোরক সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছতে অভিযুক্তদের কেউ সাহায্য করেছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, রেললাইনে বিস্ফোরণের পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী ছিল । কোনও যাত্রীবাহী ট্রেনকে লক্ষ্য করে নাশকতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, নাকি রেলপথে আতঙ্ক তৈরি করাই ছিল উদ্দেশ্য, তা এখনও স্পষ্ট নয় । এই ঘটনার সঙ্গে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংগঠিত চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
রেললাইনে আড়াই ফুটের গর্ত
গত 3 নভেম্বর রাত প্রায় 9টা 45 মিনিটে 50 জিবি গ্রামের কাছে অনূপগড়-সুরতগড় রেললাইনে জোরালো বিস্ফোরণ ঘটে । বিস্ফোরণের অভিঘাতে রেললাইনের নীচে থাকা সিমেন্ট ও স্টিলের 2টি স্লিপার ক্ষতিগ্রস্ত হয় । লাইনের মাঝখানে তৈরি হয় প্রায় আড়াই ফুট গভীর গর্ত । বিস্ফোরণের তীব্র শব্দে আশেপাশের বসতিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ প্রথমে ভেবেছিলেন, কোথাও গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেছে । পরে রেললাইনের কাছে গর্ত দেখতে পেয়ে রেলকর্মীদের খবর দেন তাঁরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও রেলের আধিকারিকদের দল । প্রাথমিক তদন্তের পর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।
তদন্তে একাধিক তদন্তকারী সংস্থা
ঘটনার পর থেকেই একাধিক তদন্তকারী সংস্থা সক্রিয় হয় । আইবি, সিআইডি, এটিএস, বম্ব স্কোয়াড এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করে । বিস্ফোরণের প্রকৃতি, ব্যবহৃত উপকরণ এবং রেললাইনের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা খতিয়ে দেখা হয় । একই সঙ্গে ওই রেলপথে ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা নিয়েও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ।
দুই মূল অভিযুক্তের গ্রেফতারিতে তদন্তে নতুন সূত্র মিলবে বলে আশা করছে পুলিশ । তবে, এই বিস্ফোরণের নেপথ্যে কারা, কী উদ্দেশ্যে রেললাইনকে নিশানা করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত, সেই সব প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ ও সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র সামনে আসবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।