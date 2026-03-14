ওমানে ড্রোন হামলায় প্রাণ গেল 2 ভারতীয়র, আহত আরও 10

ওমানে ড্রোন হামলায় প্রাণ গেল 2 ভারতীয়র, আহত আরও 10
28 ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এর আগে কয়েকজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এবার প্রাণ হারালেন দুই কর্মী ৷
Published : March 14, 2026 at 8:13 AM IST
নয়াদিল্লি, 14 মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে প্রাণ গেল আরও দুই ভারতীয়র ৷ ওমানের শোহার শহরের ওই ড্রোন হমলায় আহত হয়েছেন আরও দশজন ৷ তার মধ্যে পাঁচজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ 28 ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কয়েকজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ তাঁরা সকলেই সমুদ্রে জাহাজের উপর ছিলেন ৷ এবার প্রাণ হারালেন দুই কর্মী ৷
বিদেশমন্ত্রকের তরফে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ প্রথমে মন্ত্রকের উপসাগরীয় অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা যুগ্ম সচিব অসীম মহাজান ও পরে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই খবর নিশ্চিত করেছেন ৷ মহাজন জানিয়েছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত লাখ দেড়েক ভারতীয় দেশে ফিরেছেন ৷ বাকিদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে ৷
তিনি বলেন, "আমি আপনাদের একটা মন খারাপ করা খবর দিতে চাই ৷ ওমানের শোহার শহরের একটি ড্রোন হামলায় প্রাণ গিয়েছে দুই ভারতীয় ৷ আহত হয়েছেন 11 জন ৷ তাঁদের মধ্যে ভারতীয় আছেন দশ জন ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঁচজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকিদের চিকিৎসা চলছে ৷ ড্রোন হামলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করছি ৷ এঁদের কারও আঘাতই তেমন গুরুতর বা প্রাণঘাতী নয় ৷ " তিনি আরও জানান, ভারতীয় দূতাবাস বিষয়টির উপর কড়া নজর রেখেছে ৷ আহতদের চিকিৎসায় যাতে কোনও ফাঁক না থাকে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে ৷
We lost two Indian nationals today in an attack in Sohar, Oman in the ongoing conflict in West Asia. Several other Indian nationals were also injured. We express our deepest condolences to the families of the deceased and wish a speedy recovery to the injured.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 13, 2026
Our Mission in…
এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে রণধীর জয়সওযাল লেখেন, "ওমানের শোহার শহরের হামলায় আমরা দুই ভারতীয়কে হারিয়েছি ৷ আরও বেশ কয়েকজন ভারতীয় আহত হয়েছেন ৷ আহতরা যাতে সুচিকিৎসা পান তা নিশ্চিত করতে আমাদের দূতাবাস যা যা করা দরকার সব করছে ৷ পাশাপাশি নিহত এবং আহতদের পরিবারের সদস্য়দেরও সবরকমভাবে সাহায্য করা হচ্ছে কমিশনের তরফে ৷ হামলায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷"
কীভাবে হামলা হয়েছিল সে ব্যাপারে বিশদে কিছুই জানায়নি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তবে ওমানের সংবাদসংস্থা জনিয়েছে, শোহার শহরে দুটি ড্রোন আছড়ে পড়ে ৷ তার মধ্য়ে একটি পড়েছিল ওহি শিল্পাঞ্চলে ৷ সেখানেই দুই ভারতীয়র প্রাণ যায় ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই দুজনই ওখানকার একটি সংস্থায় কাজ করতেন ৷ সেই সংস্থার আধিকারিকদেপর সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে ৷