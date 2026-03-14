ওমানে ড্রোন হামলায় প্রাণ গেল 2 ভারতীয়র, আহত আরও 10

28 ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এর আগে কয়েকজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এবার প্রাণ হারালেন দুই কর্মী ৷

ইরানের মিসাইল হানায় আগুন লেগে গিয়েছে মধ্য ইজরায়েলের হোলন এলাকার একটি ভবনে (ছবি : এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 8:13 AM IST

নয়াদিল্লি, 14 মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে প্রাণ গেল আরও দুই ভারতীয়র ৷ ওমানের শোহার শহরের ওই ড্রোন হমলায় আহত হয়েছেন আরও দশজন ৷ তার মধ্যে পাঁচজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ 28 ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কয়েকজন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়েছিল ৷ তাঁরা সকলেই সমুদ্রে জাহাজের উপর ছিলেন ৷ এবার প্রাণ হারালেন দুই কর্মী ৷

বিদেশমন্ত্রকের তরফে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ প্রথমে মন্ত্রকের উপসাগরীয় অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা যুগ্ম সচিব অসীম মহাজান ও পরে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এই খবর নিশ্চিত করেছেন ৷ মহাজন জানিয়েছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত লাখ দেড়েক ভারতীয় দেশে ফিরেছেন ৷ বাকিদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে ৷

তিনি বলেন, "আমি আপনাদের একটা মন খারাপ করা খবর দিতে চাই ৷ ওমানের শোহার শহরের একটি ড্রোন হামলায় প্রাণ গিয়েছে দুই ভারতীয় ৷ আহত হয়েছেন 11 জন ৷ তাঁদের মধ্যে ভারতীয় আছেন দশ জন ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঁচজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকিদের চিকিৎসা চলছে ৷ ড্রোন হামলায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷ আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করছি ৷ এঁদের কারও আঘাতই তেমন গুরুতর বা প্রাণঘাতী নয় ৷ " তিনি আরও জানান, ভারতীয় দূতাবাস বিষয়টির উপর কড়া নজর রেখেছে ৷ আহতদের চিকিৎসায় যাতে কোনও ফাঁক না থাকে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে ৷

এক্স হ্যান্ডেলে করা পোস্টে রণধীর জয়সওযাল লেখেন, "ওমানের শোহার শহরের হামলায় আমরা দুই ভারতীয়কে হারিয়েছি ৷ আরও বেশ কয়েকজন ভারতীয় আহত হয়েছেন ৷ আহতরা যাতে সুচিকিৎসা পান তা নিশ্চিত করতে আমাদের দূতাবাস যা যা করা দরকার সব করছে ৷ পাশাপাশি নিহত এবং আহতদের পরিবারের সদস্য়দেরও সবরকমভাবে সাহায্য করা হচ্ছে কমিশনের তরফে ৷ হামলায় নিহতদের প্রতি সমবেদনা জানাই ৷"

কীভাবে হামলা হয়েছিল সে ব্যাপারে বিশদে কিছুই জানায়নি কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তবে ওমানের সংবাদসংস্থা জনিয়েছে, শোহার শহরে দুটি ড্রোন আছড়ে পড়ে ৷ তার মধ্য়ে একটি পড়েছিল ওহি শিল্পাঞ্চলে ৷ সেখানেই দুই ভারতীয়র প্রাণ যায় ৷ প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, এই দুজনই ওখানকার একটি সংস্থায় কাজ করতেন ৷ সেই সংস্থার আধিকারিকদেপর সঙ্গেও কথা বলা হয়েছে ৷

