বাণিজ্যতরীতে হামলায় নিহত 2 ভারতীয়, পারস্য উপসাগরে আটকে ভারতের 28 জাহাজ
পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাতের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সেখানে কর্মরত দুই ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন এবং আরও একজন নিখোঁজ রয়েছেন ৷
By PTI
Published : March 11, 2026 at 7:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাতের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সেখানে কর্মরত দুই ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন এবং আরও একজন নিখোঁজ রয়েছেন ৷ সোমবার একথা জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখোপাত্র। তিনি জানান, উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত।
গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের উপর হামলা শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল ৷ এর ফলে 86 বছর বয়সি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেই নিহত হন। প্রায় 12 দিন ধরে চলা এই যুদ্ধে ইরানে কমপক্ষে 1,230 জন, লেবাননে 397 জন এবং ইজরায়েলে 11 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
বুধবার একজন কেন্দ্রের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পারস্য উপসাগরে 28টি ভারতীয় জাহাজ আটকে আছে যেগুলিতে রয়েছেন নাবিক-সহ 778 জন। এর মধ্যে নাবিক-সহ 677 জনকে নিয়ে 24টি জাহাজ হরমুজ প্রণালীর পশ্চিমাংশে এবং 4টি জাহাজ এর পূর্ব অংশে আটকে রয়েছে ৷ সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়েছেন, বন্দর-জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেশ কুমার সিনহা।
রাজেশ কুমার সিনহা বলেন, "আমরা সমস্ত জাহাজের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সক্রিয়ভাবে নজর রাখছি। কর্তৃপক্ষ, জাহাজ ব্যবস্থাপক এবং নিয়োগ সংস্থাগুলি... ভারতীয় দূতাবাস এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রাখছে যাতে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা যায়।"
বন্দর-জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রক পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বিদ্যমান এবং ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক অস্থির পরিস্থিতির উপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতীয় জাহাজ এবং তার নাবিক-কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তুতি ব্যবস্থা জোরদার করেছে।
শিল্প, জাহাজ এবং তার নাবিক-কর্মীদের সব রকম সহায়তা করার জন্য শিল্প এবং এর অংশীদারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। ডিজি শিপিংয়ের সমস্ত ভারতীয় জাহাজ এবং ভারতীয় নাবিক-কর্মীদের বর্ধিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং 'রিয়েল-টাইম' বিবরণ জমা দেওয়ার 'প্রোটোকল' কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজেশ কুমার সিনহা জানান, ভারতজুড়ে বন্দরের কার্যক্রম স্থিতিশীল রয়েছে। প্রধান বন্দরগুলি শিপিং লাইন এবং জাহাজ এজেন্টদের সঙ্গে সমন্বয় করে জাহাজ চলাচলের উপর ক্রমাগত নজরদারি চালাচ্ছে ৷ এর পাশাপাশি, এই অঞ্চলের উন্নয়নের 'রিয়েল-টাইম' মূল্যায়ন এবং জাহাজ, পণ্যসম্ভারের অবস্থার নিয়মিত তথ্য-সহ কার্যকরী ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করেছে। বন্দরগুলিকে রফতানিকারকদের অসুবিধা কমাতে এবং বাণিজ্যের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব রকম সহায়তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।