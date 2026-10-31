পাঁচতারা হোটেলের পুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দুই বিদেশির

পাঁচতারা হোটেলের পুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু দুই বিদেশির
Electrocution At 5-Star Hotel Pool Suspected: পাঁচতারা হোটেলের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছিলেন দুই বিদেশি নাগরিক । হঠাৎ মৃত্যু হল দু'জনের ।
Published : October 31, 2026 at 1:08 PM IST
বেঙ্গালুরু, 31 অক্টোবর: দেশের খ্যাতনামা পাঁচতারা হোটেলের সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দুই বিদেশে নাগরিকের । পুলিশের অনুমান, জলে থাকার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে । দু'জনকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন আরও দু'জন । শুক্রবার রাত আনুমানিক 11:30 মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর হালাসুরু লেকের কাছে একটি পাঁচতারা হোটেলে । এমন ঘটনায় হোটেলের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই বিদেশি নাগরিকের একজন স্লোভাকিয়ার নাগরিক জুরাজ হোভোরভাথ (45) । অন্যজন, জার্মানির আলেকজান্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ান (57) । তাঁদের দেহ মণিপাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।
পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় আলেকজান্ডারের স্ত্রী থানায় হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন এবং তার ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে ।
ইস্ট বেঙ্গালুরুর ডিসিপি বিক্রম আমাথে বলেন, "গতকাল সন্ধ্যায় দু'জন (স্লোভাক ও জার্মান) বিদেশি নাগরিক হালাসুুরুর পাঁচতারা কনরাড হোটেলের তৃতীয় তলে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন । মনে করা হচ্ছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে ।"
জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরে তাঁরা দুনিয়া খ্যাত হিলটন গ্রুপের কনরাড ব্র্যান্ডের এই পাঁচতারা হোটেলে থাকছিলেন । স্লোভাকিয়ার নাগরিক জুরাজ হোভোরভাথ আইবিএম কোম্পানিতে প্রজেক্ট ম্যানেজারের পদে কর্মরত ছিলেন ।
শুক্রবার রাত 11:30 মিনিট নাগাদ তিনি ও জার্মান নাগরিক আলেকজান্ডার সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নামেন । তখন পুলের জলের মধ্যে কোনওভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটে এবং বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁদের মৃত্যু হয় বলে অনুমান করা হচ্ছে । সেই সময় তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন হোটেলের এক কর্মী 28 বছরের রাহুল ত্রিপাঠী এবং হোটেলের অতিথি আমেরিকার নাগরিক ম্যাথিউ ডেসানটিস । তাঁর বয়স 41 বছর । তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে মণিপাল হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
এই দুর্ঘটনায় হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।