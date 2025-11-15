লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণে আটক আরও দুই ডাক্তার, জেরা চা-বিক্রেতাকে

লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণে আটক আরও দুই ডাক্তার, জেরা চা-বিক্রেতাকে
দিল্লিতে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে আরও দুই ডাক্তারকে ৷ তাঁরাও আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ৷ পাশাপাশি তল্লাশি অভিযান চলছে নুহ এলাকায় ৷
By PTI
Published : November 15, 2025 at 5:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 নভেম্বর: লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও তিন জনকে আটক করল দিল্লি পুলিশ ৷ তাঁদের মধ্যে দু'জন আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ৷ অভিযোগ ধৃতরা দিল্লি বিস্ফোরণে নিহত ডাঃ উমর নবির পরিচিত ৷
গত 10 নভেম্বর সন্ধ্যা 6.50 নাগাদ দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে সুভাষ মার্গ ট্রাফিক সিগন্য়ালে দাঁড়িয়ে থাকার সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় হুন্ডাই i20 গাড়িতে ৷ ওই গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন ডাঃ উমর নবি ৷ সে আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ছিল ৷ গাড়ি বিস্ফোরণেই মৃত্যু হয় নবির ৷ এই সূত্রেই অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷
এমনকী বাদ যাননি এক চা-বিক্রেতাও ৷ বিস্ফোরণের দিন উমর তাঁর দোকানে চা খেয়ে তারপর মসজিদে যায় প্রার্থনা করতে ৷ শুক্রবার রাতে দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেল এবং এনআইএ-র দল হরিয়ানার ধৌজ, নুহ এবং তার আশপাশের অঞ্চলে তল্লাশি অভিযান চালায় ৷
সরকারি সূত্রের খবর, এই অভিযানে নুহ থেকে তারা আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই চিকিৎসক মহম্মদ এবং মুস্তাকিমকে আটক করা হয় ৷ এই দুই ডাক্তারের সঙ্গে বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত ডাঃ মুজাম্মিল গানাইয়ের যোগাযোগ ছিল ৷ লালকেল্লায় বিস্ফোরণের দিন পুলিশের তরফে জানা যায়, ফরিদাবাদের ধৌজ গ্রামের দু'টি বাড়ি থেকে 2 হাজারেরও বেশি কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার হয় ৷ একটি বাড়ি থেকে 360 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় আট জন ৷ তাদের মধ্যে দু'জন আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক- ডাঃ মুজাম্মিল গানাই এবং ডাঃ শাহিন শাহিদ ৷ অভিযোগ, এই চিকিৎসকরা জইশ ও আনসার-গাজাওয়াত উল হিন্দ জঙ্গি সংগঠনের 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল' হিসাবে কাজ করছিল ৷ এর সঙ্গে লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণের যোগ পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বিস্ফোরণের দিন আটক হওয়া দুই ডাক্তারের একজন দিল্লিতেই ছিলেন ৷ তিনি এইএমস-এ চাকরির ইন্টারভিউ দিতে রাজধানীতে এসেছিলেন বলে খবর ৷ এখন মহম্মদ এবং মুস্তাকিমকে জেরা করা হচ্ছে ৷ তাঁদের সঙ্গে ধৃত ডাঃ গানাইয়ের কী সম্পর্ক ? লালকেল্লায় গাড়ি বিস্ফোরণ বা ফরিদাবাদ থেকে বিস্ফোরক উদ্ধারের সঙ্গে কোনও ভাবে এই দুই চিকিৎসক জড়িত কি না, তা জানার চেষ্টা চলছে ৷
পাশাপাশি, ওয়াজিপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায় এক চা-বিক্রেতাকে ডাঃ উমরের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷ তাঁর দোকানে 10-15 মিনিট ছিল ডাঃ উমর ৷ চা-বিক্রেতা পুলিশকে জানিয়েছেন, উমর তাঁর দোকান থেকে চা বা অন্য কোনও কিছু খায়নি ৷ শুধু কিছুক্ষণের জন্য বসেছিল ৷ জিজ্ঞাসাবাদের পর ওই চা-বিক্রেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷
ওই চা-বিক্রেতা সাংবাদিকদের বলেন, "বিস্ফোরণের ঘটনায় জড়িত লোকটির সম্পর্কে পুলিশ আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করছিল ৷ কোন কাস্টমার দোকানে এসে কী করছে, সেদিকে আমরা খেয়াল করি না ৷ পুলিশ জানতে চাইছিল, সে আমার দোকানে ছিল কি না, চা খেয়েছে কি না ৷ আমার শুধু মনে আছে, ওই লোকটির মুখে মাস্ক ছিল ৷ পুলিশ আমায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখিয়েছে ৷"
বিস্ফোরণের দিন রামলীলা ময়দানের কাছে আসফ আলি রোডের যে মসজিদে ডাঃ উমর গিয়েছিল, সেই মসজিদ কর্তৃপক্ষকে ওইদিনের সমস্ত সিসি ফুটেজ দেখাতে বলেছে তদন্তকারীরা ৷ দক্ষিণ দিল্লিতে ওখলায় অবস্থিত আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর দফতরেও গিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷
এর পাশাপাশি নুহতে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন তাঁরা ৷ সেখান থেকে দীনেশ ওরফে ডাব্বু নামের আরেকজনকে আটক করেছে পুলিশ ৷ সে লাইসেন্স ছাড়া চাষের সার বিক্রি করেছিল ৷ তদন্তে জানা গিয়েছে, এই হোয়াইট কলার টেরর মডিউল প্রায় 26 লক্ষ টাকা দিয়ে বিস্ফোরক কিনেছিল ৷ এছাড়া 3 লক্ষ টাকা দিয়ে এনপিকে সার কিনেছিল ৷ এই সার দিয়ে বোম তৈরি হয় ৷ দীনেশএ কি এই অভিযুক্ত চিকিৎসকদের সার বিক্রি করেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ বা সে ব্যবসার বাইরে কোনও বেআইনি কারবার করে কি না, তাও তদন্ত করা হচ্ছে ৷
এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেফতার হওয়া ডাঃ শাহিন শাহিদ সম্প্রতি পাসপোর্টের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন ৷ পাসপোর্টের যাচাই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পুলিশ গত 3 নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের 29 নম্বর হস্টেলে গিয়েছিল ৷ তার ছবিও তোলে পুলিশ ৷