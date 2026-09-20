গণেশ পুজোর প্যান্ডেলের স্টলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত নাবালিকা-সহ 2, জখম 4

গণেশ পুজোর প্যান্ডেলের স্টলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত নাবালিকা-সহ 2, জখম 4
Mumbai's Lalbaug Area Electrocution Death: গণেশ পুজোর প্যান্ডেলের কাছে জলের স্টলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল দু'জনের ৷ জখম 4 জন ৷
By PTI
Published : September 20, 2026 at 10:52 AM IST
মুম্বই, 20 সেপ্টেম্বর: গণেশ পুজোর মণ্ডপের স্টলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক নাবালিকা ও এক মহিলার ৷ পাশাপাশি, চারজন আহত হয়েছেন ৷ রবিবার পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের লালবাগ এলাকায় একটি গণেশ পুজোর প্যান্ডেলের কাছে রাখা পানীয় জলের স্টলে ৷
প্রাথমিকভাবে অনুমান এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শর্টসার্কিট থেকে ৷ গণেশ পুজোর জন্য এই অঞ্চলে বহু মানুষ ভিড় করছিলেন ৷ কালাচৌকির দাত্তারাম লাড মার্গের দিগ্বিজয় মিল চাওল-এর মহাগণপতি উৎসব মণ্ডলের মূল প্রবেশদ্বারের কাছে শর্ট সার্কিট হয় ৷ সেখানে একটি অস্থায়ী পানীয় জল ও সফ্ট ড্রিঙ্কস-এর স্টল ছিল ৷ শর্ট সার্কিটের ফলে এই পানীয় জলের স্টলের কাছে 8 বছর বয়সি এক নাবালিকা ও এক মহিলার মৃত্যু হয় ৷
এই দুর্ঘটনার পরপরই দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন এবং বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন ৷ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এলাকাটি ঘিরে ফেলা হয়েছে ৷ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া ছ'জনকে দ্রুত কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে দু'জনকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷
বাইকুল্লার মাসিনা হাসপাতালে নাবালিকা রাঘিনি ঘনশ্যাম যাদব (8)-কে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছে বলে জানান চিকিৎসক ৷ বাকি তিনজন- 19 বছর বয়সি কিরণ আকবর নায়েক, তানভি নরেশ হান্ডে এবং সাহিদ সন্দীপ তারের চিকিৎসা চলছে এবং তাঁরা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন পুর আধিকারিকরা ৷
এছাড়া আরও দু'জনকে পারেলের গ্লোবাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে সুজাতা (33)-কে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ৷ আরেক নাবালিকা বছর বারোর রুহি সিং আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন ৷ তাকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে ৷
বৃহন্মুম্বাই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট (বেস্ট)-এর আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট 'চাউল'-এ (শ্রমিকদের আবাসন) সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ৷ সেখানে দেখা যায়, গণেশ উৎসবের আলোকসজ্জা এবং সফ্ট ড্রিঙ্কসের স্টলের জন্য একটি অস্থায়ী বৈদ্যুতিক মিটার বসানো হয়েছিল ৷ আধিকারিকরা জানান, স্থানীয় এক ইলেকট্রিশিয়ান এর ওয়্যারিং এবং এমসিবি (মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার)-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন ৷ ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছিল। তদন্তে বেস্ট-এর একজন ফিউজম্যান ও মিটার পরিদর্শক সহায়তা করেন। আধিকারিকরা আরও জানান, শর্ট সার্কিটের কারণ নিশ্চিত করতে কালাচৌকি পুলিশ এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে ৷