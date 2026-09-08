এক ঠিকানায় 20 বাংলাদেশির 'ভারতীয়' পরিচয় ! গোয়ালিয়রে 'ফাঁস' জাল পাসপোর্ট-চক্র

এক ঠিকানায় 20 বাংলাদেশির 'ভারতীয়' পরিচয় ! গোয়ালিয়রে 'ফাঁস' জাল পাসপোর্ট-চক্র
একটি বাড়ির ঠিকানায় একসঙ্গে এত জন বিদেশি নাগরিকের ভারতীয় পরিচয় তৈরি হল, অথচ প্রশাসনিক নজরদারির এতগুলি স্তর তা ধরতে পারল না কেন, উঠছে প্রশ্ন ৷
Published : September 8, 2026 at 3:17 PM IST
গোয়ালিয়র, 8 সেপ্টেম্বর: দেশে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করা বাংলাদেশিদের শনাক্ত করে ফেরত পাঠানোর জন্য যখন জোরকদমে অভিযান চলছে, তখন সেই ভারতীয় পরিচয় তৈরির প্রক্রিয়াতেই বড়সড় ফাঁক ধরা পড়ল মধ্যপ্রদেশে । পাসপোর্টের মতো উচ্চ-নিরাপত্তার নথি জাল করে বাংলাদেশিদের ভারতীয় পরিচয় দেওয়ার অভিযোগ । গোয়ালিয়রের ডবরা এলাকায় তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত 70টি সন্দেহভাজন জাল পাসপোর্টের হদিশ পেয়েছে রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (STF) । ঘটনায় দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারীদের হাতে আরও তথ্য এসেছে বলে খবর ।
STF সূত্রে জানা গিয়েছে, ডবরা এলাকার বৌদ্ধ বিহার অঞ্চলের একটি বাড়ির ঠিকানা ব্যবহার করেই প্রায় 20 জন বাংলাদেশির নামে পাসপোর্ট তৈরি করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে আসে । আরও বিস্ময়ের, নথিপত্রে ওই বাংলাদেশিদের ওই এলাকার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাসিন্দা হিসাবে দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
তদন্তে আরও জানা যায়, ওই পাসপোর্টগুলিতে সাক্ষী হিসাবে একই ব্যক্তির স্বাক্ষর রয়েছে । তাঁর নাম রিয়াল চৌধুরী । নথি যাচাই করতে গিয়ে এই যোগসূত্র সামনে আসার পর STF রিয়ালকে গ্রেফতার করে । তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিপ্লব অধিকারী নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্তকারীদের দাবি, দু'জনেই বাংলাদেশি নাগরিক এবং ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করছিলেন ।
প্রথমে সংখ্যাটা ছিল 20 । কিন্তু তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই খুলেছে জালিয়াতির নতুন স্তর । STF-এর দাবি, প্রাথমিক ভাবে 20টি সন্দেহভাজন পাসপোর্ট উদ্ধার বা শনাক্ত হওয়ার পরে আরও 50টি পাসপোর্টের সন্ধান পাওয়া যায় । সেগুলির ঠিকানা মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলার বলে তদন্তকারীদের দাবি । সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত সংখ্যাটি 70 ।
গোয়ালিয়র STF-এর পুলিশ সুপার রাজেশ সিংহ ভদৌরিয়া জানিয়েছেন, জাল পাসপোর্টের তদন্তে ব্যতুল থেকে রিয়াল চৌধুরী এবং গোয়ালিয়র থেকে তাঁর সহযোগী বিপ্লব অধিকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । প্রথম পর্যায়ে 20টি জাল পাসপোর্টের সন্ধান মিললেও পরে আরও 50টি একই ধরনের পাসপোর্টের হদিশ পাওয়া যায় । ফলে মোট 70টি পাসপোর্ট তদন্তের আওতায় এসেছে । তবে তদন্তকারীদের সামনে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন অন্য জায়গায়, পাসপোর্ট তৈরির এতগুলি স্তরের যাচাই-বাছাই পেরিয়ে কী ভাবে এই নথিগুলি তৈরি হল ?
ভারতীয় পাসপোর্ট শুধু বিদেশযাত্রার নথি নয়, নাগরিক পরিচয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দলিল । পাসপোর্ট তৈরির আগে আবেদনকারীর পরিচয়, ঠিকানা-সহ একাধিক তথ্য যাচাই করার ব্যবস্থা রয়েছে । সেখানে একই এলাকার একটি ঠিকানা ব্যবহার করে এত জন বিদেশি নাগরিকের নামে পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেল কী ভাবে, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন ।
STF এখন খতিয়ে দেখছে, গোটা ঘটনায় কোথাও যাচাই প্রক্রিয়ায় গাফিলতি হয়েছিল কি না । নাকি এর পিছনে রয়েছে কোনও সংগঠিত চক্র এবং সরকারি ব্যবস্থার ভিতরে কারও মদত । পাসপোর্ট তৈরির সময় ব্যবহৃত নথি, ঠিকানা, সাক্ষী এবং সংশ্লিষ্ট যাচাই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পেয়েছেন আধিকারিকেরা । STF-এর দাবি, জেরায় রিয়াল চৌধুরী জানিয়েছে, সে অসম সীমান্ত দিয়ে ভারতে এসেছিল । তার সহযোগী বিপ্লব অধিকারী বাংলার দিক দিয়ে মধ্যপ্রদেশে এসেছিল বলে তদন্তকারীদের কাছে তথ্য এসেছে ।
এই সূত্র ধরেই এ বার তদন্তের পরিধি মধ্যপ্রদেশের বাইরে বাড়ানো হচ্ছে । বাংলা ও অসমে পাঠানো হয়েছে STF-এর দু'টি দল । সেখানে অভিযুক্তদের পুরনো যোগাযোগ, যাতায়াতের পথ, পরিচয়পত্র তৈরির নেটওয়ার্ক এবং সম্ভাব্য সহযোগীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে তদন্তকারীদের সূত্রে খবর ।
শুধু দু'জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেই তদন্ত থামছে না । 70টি পাসপোর্টের সূত্র ধরে এই চক্রে আরও কত জন জড়িত, কারা ভুয়ো নথি তৈরি করেছিল, কারা ঠিকানা বা সাক্ষী দিয়েছিল এবং পাসপোর্ট যাচাইয়ের কোন স্তরে গলদ হয়েছিল- সবই এখন STF-এর নজরে ।
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, একটি বাড়ির ঠিকানায় যদি একসঙ্গে এত জন বিদেশি নাগরিকের ভারতীয় পরিচয় তৈরি হয়, তা হলে প্রশাসনিক নজরদারির এতগুলি স্তর কেন তা ধরতে পারল না ? গোয়ালিয়রের এই কাণ্ড সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে এনে দিল ।