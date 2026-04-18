একটি বাড়তি রসগোল্লা চাওয়ার 'শাস্তি' ! নাবালককে জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে ছুড়ে দিল ক্যাটারিং মালিক

একটি বাড়তি রসগোল্লা চাওয়ার 'শাস্তি' ! নাবালককে জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে ছুড়ে দিল ক্যাটারিং মালিক
বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে একটি রসগোল্লা চেয়েছিল নাবালক ৷ রাগের মাথায় তাকে জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয় ক্যাটারিং সংস্থার মালিক ৷
Published : April 18, 2026 at 8:39 PM IST
বস্তী, 18 এপ্রিল: রসগোল্লা চাওয়ায় মর্মান্তিক পরিণতি হল নাবালকের ৷ বিয়েবাড়িতে একটি রসগোল্লা চেয়েছিল ওই নাবালক ৷ তার বদলে তাকে তন্দুরের ভিতরে আগুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিল ক্যাটারিং সংস্থার মালিক ৷ এখন ওই নাবালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ তাকে লখনউয়ের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ এদিকে এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বস্তী জেলার ছাওয়ানি থানা এলাকার অন্তর্গত মালৌলি গোসাই গ্রামে ৷ গতকাল সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল তল্লাশি অভিযান চালা এবং জামৌলিয়া কাটের কাছ থেকে দুই অভিযুক্ত- 35 বছর বয়সি লাল জি নিশাদ এবং 27 বছরের রমেশ নিশাদকে গ্রেফতার করে । অভিযুক্তরা এই ঘটনার পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ৷
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্যামাকান্ত জানান যে, মালৌলি গোসাই গ্রামের বাসিন্দা দেবী প্রসাদ নিশাদ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, তাঁর ছেলে চমন ওরফে 11 বছরের অমর নিশাদ একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল ৷ সেই অনুষ্ঠান চলাকালীন, তাকে তন্দুরের ভিতর ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয় ৷ নাবালকের শরীর গুরুতরভাবে ঝলসে যায় ৷
আহত নাবালককে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ এখন তার অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ এই ঘটনার পর থেকে পুরো এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ৷ পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছন, ঘটনার গুরুত্ব বিচার করে বস্তী জেলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে অবিলম্বে একটি মামলা দায়ের করা হয় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তে যেসব তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে ৷
ঘটনাটি বস্তী জেলার ছাওয়ানি থানা এলাকার অন্তর্গত মালৌলি গোসাই গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের ৷ মাত্র একটি রসগোল্লা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত ৷ অভিযোগ, এই রসগোল্লাকে কেন্দ্র করে ক্যাটারিং সংস্থার কন্ট্রাক্টর চরম নিষ্ঠুর আচরণ করে ৷ সে 11 বছর বয়সি ওই নাবালককে জ্বলন্ত তন্দুরের ভিতর ছুড়ে ফেলে দেয় ৷ নাবালকের মুখমণ্ডল থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের বিভিন্ন অংশ গুরুতরভাবে ঝলসে গিয়েছে ৷ আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য লখনউ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে ৷