যমজ ভাইয়ের গলায় মালা যমজ বোনের, বিয়ে দিলেন যমজ পুরোহিত ! কেরালায় বিরল বিয়ে

যমজ ভাইয়ের গলায় মালা যমজ বোনের, বিয়ে দিলেন যমজ পুরোহিত ! কেরালায় বিরল বিয়ে
নবদম্পতিদের ছোটবেলা থেকেই একটা অন্যরকম স্বপ্ন ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন কাউকে বিয়ে করতে, যিনি যমজ ৷ সেই বিয়েতে চারপাশের পরিবেশটাও হবে যমজে ভরা।
Published : August 2, 2026 at 8:32 AM IST
কোট্টায়াম, 2 অগস্ট: চার্চের ছাদনাতলায় দাঁড়িয়ে দুই জোড়া যমজ পাত্র ও কনে। আর এই বিয়ে যাঁরা দিচ্ছেন, সেই পুরোহিতরাও যমজ! এমনকি চার্চের বেদিতে দাঁড়িয়ে যে দুই কিশোর সাহায্য করেছে, যমজ তারাও!
কেরালার কোট্টায়াম জেলার চাঙ্গানাসেরি মেট্রোপলিটন চার্চে এই বিরল ‘টুইন ওয়েডিং’ (Twin Wedding) দেখে নেটপাড়ার চোখ কপালে ওঠার উপক্রম ৷
সবই ‘টুইন’, সবই ডবল!
কেরালার ভেত্তুপারাম্বুর বাসিন্দা কুঞ্জুমন থমাস এবং জোমলের দুই যমজ ছেলে—অখিল কে থমাস এবং নিখিল কে থমাস। তাঁরা মার্চেন্ট নেভির অফিসার। অন্যদিকে, কুলথুরের বাসিন্দা তোমিচান এবং মারিয়াকুট্টির দুই যমজ মেয়ে-ম্যাগি মেরি থমাস এবং মারিয়া মেরি থমাস। দু'জনেই কাজ করেন নামী আইটি (IT) সংস্থায়। এই দুই জোড়া যমজের চার হাত এক হতেই তৈরি হয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত।
ছোটবেলার স্বপ্ন পূরণে ‘যমজ’ বিয়ে!
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নবদম্পতিদের ছোটবেলা থেকেই একটা অন্যরকম স্বপ্ন ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন কাউকে বিয়ে করতে, যিনি যমজ ৷ সেই বিয়েতে চারপাশের পরিবেশটাও হবে যমজে ভরা। স্বপ্ন দেখা তো সহজ, কিন্তু বাস্তবে রূপ দেওয়া কি এতই সোজা?
যমজ পুরোহিত খুঁজে পেতে দুই পরিবারকে কম হ্যাপা পোহাতে হয়নি ৷ অবশেষে খোঁজ মেলে কাঞ্জিরাপল্লী ডায়োসিসের ফাদার আন্টো পেঝুমকাডু এবং ফাদার আজো পেঝুমকাডুর। এই যমজ পুরোহিত সানন্দে রাজি হন বিয়ে দিতে। বিয়ের সহকারীর জন্য পালা এলাকা থেকে আনা হয় যমজ ভাই জেরন জেমস এবং জোহান জেমসকে !
অনুষ্ঠান শেষে নবদম্পতিরা জানান, তাঁদের ছোটবেলার স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত। পুরোহিতরাও এই আয়োজনকে স্মরণীয় ও বিরল অভিজ্ঞতা বলে জানিয়েছেন ৷ তাঁরা বলেন, যমজ ভাই-বোনের বিয়ে দেওয়া এবং তাঁদের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরুর সাক্ষী হওয়াটা ছিল এক পরম আশীর্বাদ।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল!
একই ফ্রেমে এতজন যমজ মানুষকে একসঙ্গে দেখে চার্চে উপস্থিত আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা তো অবাক। বিয়ের এই অভাবনীয় ছবি ও ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় আপলোড হতেই ভাইরাল। নেটিজেনদের একাংশ লিখেছেন, "ঈশ্বরের কী অদ্ভুত স্ক্রিপ্ট!"