সাতসকালে জোড়া ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল জম্মু-কাশ্মীর ও আন্দামান
সোমবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কেঁপে ওঠে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা ৷ তার কয়েকঘণ্টা আগে কম্পন আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ৷
Published : February 2, 2026 at 9:24 AM IST
শ্রীনগর ও আন্দামান, 2 ফেব্রুয়ারি: সাতসকালে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলা ৷ প্রশাসনিক আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সোমবার সকাল 5টা 35 নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় ভূমিকম্প আঘাত হানে । রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল 4.7 ৷ জানা গিয়েছে, এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র বারামুলা জেলার পাত্তান এলাকায় ।
অন্যদিকে, মধ্যরাত সাড়ে তিনটে নাগাদ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ভূমিকম্প অনুভূত হয় ৷ তবে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি । এক্স-এ পোস্ট করে ন্যাশনাল সেন্টার অফ সিসমোলজি (এনসিএস)-র তরফে জানানো হয়েছে, "ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 4.7 ৷ অবস্থান - বারামুল্লা, জম্মু ও কাশ্মীর । ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে কম্পন অনুভূত হয় ৷
EQ of M: 4.7, On: 02/02/2026 05:35:54 IST, Lat: 34.14 N, Long: 74.41 E, Depth: 10 Km, Location: Baramulla, Jammu & Kashmir.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 2, 2026
এনসিএস-এর আরেকটি বিবৃতি অনুসারে, কাশ্মীরে ভূমিকম্প আঘাত হানার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে অর্থাৎ সোমবার মধ্যরাত সাড়ে তিনটে নাগাদ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও 4.6 মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় । এই ভূমিকম্পও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে আঘাত এনেছিল ৷
EQ of M: 4.6, On: 02/02/2026 03:31:12 IST, Lat: 9.03 N, Long: 92.78 E, Depth: 10 Km, Location: Nicobar Islands.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) February 1, 2026
সংবাদ সংস্থা আইএএনএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পের ফলে জানলা এবং দরজা ঝাঁকুনি দেওয়ায় আতঙ্কে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে । এলাকাবাসীরা আত্মীয়-স্বজন থেকে বন্ধু-বান্ধবদের উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করে একে-অপরের খোঁজ নিতে শুরু করে ৷ তবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ৷ আর কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার রিপোর্ট প্রশাসনের তরফে সংগ্রহ চলছে ।
উল্লেখ্য, গত 19 জানুয়ারি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ জেলায় 5.7 মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত এনেছিল । ভূমিকম্পটি 171 কিলোমিটার গভীরে হয়েছিল, যার অক্ষাংশ ছিল 36.71 ডিগ্রি উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ছিল 74.32 ডিগ্রি পূর্ব ।
প্রসঙ্গত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি ৷ 1893-1984 সালে ভারতের ভূমিকম্প অঞ্চল মানচিত্র অনুসারে ভূমিকম্পীয় অঞ্চল 5-এ'তে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে । 2024-এর 26 ডিসেম্বর আন্দামান ও নিকোবরে ভূমিকম্পের জেরে বেশ কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং বিপুল সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ৷