তামিলনাড়ুতে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকার গড়বে থালাপতি, সমর্থন কংগ্রেসের
তামিলনাড়ুতে সরকার গড়ার জন্য বিজয়ের পাশে রয়েছে কংগ্রেস ৷ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দূরে রাখতে এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলটি ৷
Published : May 6, 2026 at 1:00 PM IST
6 মে, 2026: তামিলভূমে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সরকার গড়তে বিজয়কে শর্তসাপেক্ষে সমর্থন করছে কংগ্রেস ৷ তাদের এই সমর্থনকে 'পিছন থেকে ছুরি মারা' বলে দাগিয়েছে দীর্ঘদিনের জোটসঙ্গী ডিএমকে ৷ কিন্তু একটি বিবৃতিতে কংগ্রেস জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর মানুষ, বিশেষত তরুণরা 'সেকুলার' সরকার গঠনের পক্ষে অত্যন্ত স্পষ্ট, জোরালো ও অপ্রতিরোধ্য রায় দিয়েছে ৷
এই দক্ষিণী রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে 234টি আসনের মধ্যে 108টিতে জয়ী হয়েছে বিজয়ের তামিলিগা ভেট্রি কাঝাগম (টিভিকে) ৷ টিভিকে কয়েক দশকের ডিএমকে-এআইএডিএমকে বাইনারি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ৷ এদিকে সরকার গড়তে প্রয়োজন 118 আসন ৷ দশটি আসন কম পড়েছে ৷ এই আবহে তিনি কংগ্রেসের কাছ থেকে সমর্থন চেয়ে আবেদন জানান এবং কংগ্রেস তাঁকে সমর্থন জানিয়েছে ৷
বুধবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কংগ্রেস জানিয়েছে, "তামিলনাড়ুর কংগ্রেস কমিটি এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দল (সিএলপি) টিভিকে-কে সরকার গড়ার জন্য সম্পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে ৷ আমাদের এই সমর্থন শর্তসাপেক্ষ ৷ আমরা ভারতীয় সংবিধানে বিশ্বাসী ৷ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দূরে রাখতে টিভিকে-র সঙ্গে এই জোট গঠন করছি আমরা ৷ তামিলনাড়ুতে পেরুনথালাইভার কামরাজের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করবে টিভিকে ও তামিলনাড়ু কংগ্রেসের এই জোট ৷"
কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদম্বরম সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "তামিলনাড়ুর মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছে ৷ তারা বিজয় এবং টিভিকে'র নেতৃত্বে সরকার গঠনের জন্য মত দিয়েছে ৷ এই জনাদেশ নিরঙ্কুশ নয় ৷ এই অবস্থায়, কংগ্রেস দল জনগণের এই রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করছে ৷ এই রায়ের মূল বার্তা সরকার পরিবর্তন, যার নেতৃত্বে রয়েছেন বিজয় ৷ এবং সেই সরকারকে অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে ৷ জনগণের এই রায়ের প্রতি সম্মান জানিয়েই বিজয় কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন; আর কংগ্রেস দলও সেই সরকারের গঠনে নিজেদের সমর্থন জানিয়ে এর যথাযথ প্রতিদান দিয়েছে ।" অন্যদিকে এআইএডিএমকে-র সঙ্গেও টিভিকে'র কথাবার্তা চলছে ৷ জয়ললিতার দল বিজয়কে সমর্থন করতে পারে বলে খবর ৷