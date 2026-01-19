5 হাজার মন্দির তৈরি করবে তিরুপতি কর্তৃপক্ষ, প্রতিটির জন্য বরাদ্দ 30 লাখ
তিরুমালা মন্দির পরিচালন ট্রাস্ট তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম কর্তৃপক্ষ নির্মাণ করতে চলেছে 5 হাজার মন্দির ৷ ইতিমধ্যেই 463টি মন্দির তৈরির অনুমোদন পেয়েছে ৷
Published : January 19, 2026 at 6:25 PM IST
অমরাবতী, 19 জানুয়ারি: তিরুপতি বালাজি বিশ্বের অন্যতম ধনী মন্দির ৷ এই মন্দিরের ট্রাস্টের তরফে নেওয়া হল এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ৷ জানা গিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশজুড়ে 5000 মন্দির নির্মাণ হবে।
তিরুপতি মন্দির- তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির যা তিরুপতি মন্দির, তিরুমালা মন্দির কিংবা তিরুপতি বালাজি মন্দির নামেও পরিচিত। অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরের তিরুমালা পাহাড়ে অবস্থিত এই মন্দির বিশ্বের অন্যতম ধনী মন্দির। ভক্তদের বিশ্বাস, বালাজির কাছে কিছু চাইলে তা ব্যর্থ হয় না ৷ বালাজির কাছে কিছু মানত করলে তা পূরণ হবেই । মেগাস্টার থেকে রাজনীতিবিদ, দেশের বাইরে থেকেও বহু ভক্ত মনোবসনা নিয়ে ছুটে আসেন তিরুপতি বালাজির দরবারে।
মন্দিরের সিন্দুকে জমা থাকে সাত রাজার ধন-সারা বছর ধরে এই সব মন্দিরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত দেবতার দর্শনের উদ্দেশে জড়ো হন। দেব মূর্তির দর্শন করার পাশাপাশি ভক্তরা লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণ এবং দ্রব্যাদি নিবেদন করেন। এছাড়াও প্রতিদিন প্রণামী স্বরূপ লক্ষ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ প্রদান করেন তাঁরা। ফলে মন্দিরের সিন্দুকে জমা থাকে নাকি সাত রাজার ধন, এমনই কথিত আছে ৷ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর তাঁর সহধর্মিণী পদ্মাবতীর সঙ্গে এখানে বাস করেন।
প্রতিটি মন্দিরের জন্য বরাদ্দ 15-30 লক্ষ- তিরুমালা মন্দির পরিচালনাকারী ট্রাস্ট তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম সংক্ষেপে TTD শ্রী বাণী ট্রাস্টের তহবিল থেকে মন্দির তৈরির সমস্ত কাজ চলবে ৷ এই হাজার হাজার মন্দির নির্মাণ হবে, তফসিলি জাতি (SC), তফসিলি উপজাতি (ST) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (OBC)-র অধ্যুষিত এলাকায় । প্রতিটি মন্দিরের জন্য 15-30 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷
463টি মন্দির নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন- ইতিমধ্যেই 463টি মন্দির তৈরির অনুমোদন মিলেছে ৷ তিরুমালা মন্দির পরিচালনাকারী ট্রাস্ট এই মন্দিরগুলি নির্মাণের কারণও তুলে ধরেছে ৷ এসটি, এসসি ও ওবিসি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে ভক্তি ও সংস্কৃতির প্রচার এবং ভজন-কীর্তনের আয়োজন যাতে আরও সহজ করা হয় তাই এই নির্মাণ ৷ এখনও পর্যন্ত 1 হাজার 176টি আবেদন জমা পড়েছে এবং 463টি মন্দির নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে । বাকি আবেদনগুলি আপাতত বিবেচনা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন ৷ বাকি মন্দির নির্মাণ কীভাবে হবে, তা নির্ভর করবে বরাদ্দকৃত জমির পরিমাণের উপর।
কীভাবে মন্দির তৈরির হবে ?
তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম সংশ্লিষ্ট গ্রাম ও কলোনিগুলিতে মন্দির নির্মাণের জন্য তহবিল মঞ্জুর করেছে । 5 শতক জমির জন্য 10 লক্ষ টাকা, 8 শতকের জন্য 15 লক্ষ টাকা এবং 10 শতক বা তার বেশি জমির জন্য মন্দির নির্মাণের জন্য 20 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে । অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন, মন্দিরগুলির চারদিকে পাঁচিল দিতে হবে ৷ প্রয়োজনে অতিরিক্ত তহবিল তৈরি করা হবে ৷ সেই অতিরিক্ত তহবিল থেকে 5-10 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।
অর্থাৎ প্রতিটি মন্দিরের জন্য ন্যূনতম 15 লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ 30 লক্ষ টাকা খরচ হবে । এর আগে 2000 মন্দির তৈরির অনুমোদন করা হয়েছিল, যেখানে প্রতিটি মন্দিরের জন্য সর্বোচ্চ 10 লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এর মধ্যে 1 হাজার 400টি মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে ও আরও 600টির নির্মাণকাজ চলছে। এবার তা 2000 থেকে বেড়ে 5000 মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে । মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় জমি গ্রামের যে কোনও ব্যক্তি দান করতে পারবেন। যদি পঞ্চায়েতের জমিতে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়, তবে একটি প্রস্তাব পাশ করা প্রয়োজন। যদি এটি রাজস্ব বিভাগের জমি হয়, তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে এনওসি (NOC) নিতে হবে।
কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি নিজে চান এই মন্দির তৈরির দায়িত্ব নিতে তাহলে তাঁকে গ্রামবাসীদের একসঙ্গে করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে ৷ যদি সেই কমিটি গঠন হয় তবেই মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব তাঁদের হাতে দেওয়া হবে। শিরডি সাই বাবা ছাড়া অন্য যে কোনও দেবতার মন্দির অনুমোদন দেওয়া হবে ৷ আবেদন অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে। যে কেউ তাঁদের গ্রাম বা কলোনিতে মন্দির নির্মাণ করতে চাইলে এনডাওমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং টিটিডি (তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম) কর্মকর্তাদের কাছে আবেদন করতে পারেন।
মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, বিধায়ক এবং বিধান পরিষদ সদস্যদের সুপারিশের মাধ্যমেও আবেদন জমা দেওয়া যেতে পারে। সরাসরি অনলাইনে আবেদন করার জন্য https://endowmentsinfo.ap.gov.in/ttdbhajanamandirams ওয়েবসাইটে ক্লিক করতে হবে ৷