দুই পৃথক জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত 10, আহত একাধিক

দুই পৃথক জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত 10, আহত একাধিক
পৃথক দুর্ঘটনায় ছত্তিশড়ের দুই জেলায় মৃত্যু হয়েছে 10 জনের ৷ আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন ৷
Published : March 6, 2026 at 3:12 PM IST
রায়পুর, 6 মার্চ: দুই পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 10 জনের ৷ আহত বেশ কয়েকজন ৷ শুক্রবার ছত্তিশগড়ের যশপুর জেলায় একটি বেসরকারি বাস উল্টে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কমপক্ষে 25 জন আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ অন্যদিকে, বালোদাবাজার-ভাটাপাড়া জেলায় একটি ট্রাকের সঙ্গে বেসরকারি বাসের সংঘর্ষে অন্ততপক্ষে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন বলে খবর।
যশপুরের পুলিশ সুপার লাল উমেদ সিং জানিয়েছেন, প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের কুর্দেগ থেকে ছত্তিশগড়ের কুঙ্কুরি শহরের দিকে যাচ্ছিল বাসটি ৷ জানা গিয়েছে, তাপকারা থানা এলাকার গোদাম্বা গ্রামের কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন ৷ এর জেরেই বাসটি উল্টে যায়। ঘটনাস্থলেই পাঁচ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ প্রায় 25 জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে ৷ জেলার শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷
অন্যদিকে, রাজ্যে আরও একটি দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বালোদাবাজার-ভাটাপাড়া জেলায় একটি ট্রাক এবং একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে কমপক্ষে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সিমগা থানা এলাকার দারচুরা গ্রামের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক ৷ জানা গিয়েছে, রায়পুর থেকে বিলাসপুর যাচ্ছিল বাসটি ৷ ডালচুরা চকের কাছে রাস্তার ধারে যাত্রী তোলার জন্য বাসটি থেমেছিল ৷ জানা গিয়েছে, বাসটির গতি যথেষ্ট বেশি ছিল ৷ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় পিছন থেকে আসা একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটিকে ধাক্কা মারে ৷
দুর্ঘটনার পরই স্থানীয়রা ছুটে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে ৷ যদিও বাসের ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধার করতে রীতিমতো হিমশিম খায় স্থানীয়রা ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই পাঁচ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে ৷ বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন ৷ তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনায় আরও কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ ঘটনায় একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি তদন্ত চলছে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন ৷